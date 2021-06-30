До съществуващата от години детска игрална зона на Бунардижка днес бе открита първата и единствена в Пловдив специализирана площадка за игра за деца в неравностойно положение.
Идеята е дечицата със специални потребности да играят и общуват заедно с приятелите и връстниците си, каза кметът на район “Централен” Георги Стаменов.
Площадката разполага с люлка-везна, люлка махало и въртележка на кота нула.
Всички уреди са сертифицирани по европейски стандарти за използване от деца с увреждания. Те са доставени и монтирани от пловдивска фирма.
„Така няма да е необходимо, когато се налага поддръжка, да се чака с дни и седмици, а и е хубави да си партнираме с местния бизнес,“ коментира райкметът.
На откриването присъства заместник-кметът по социална политика и младежки дейности Георги Титюков, директорът на Областна дирекция “Социални дейности” д-р Надя Танева, общински съветници и на г-жа Женя Дженкова, координатор на проекта „Различните“ деца на България“.
Дженкова връчи на кмета на район “Централен” благодарствен знак от името на организацията.
“Благодаря за признанието, за мен то означава много,” каза Стаменов.
Райкметът обяви, че екипът му подготвя проект за специализирана площадка за деца и младежи с увреждания, която ще е на над 1,5 дка площ. Уредите ще са съобразно специфичните им нужди. Очакванията са за него да има финансиране през следващата година, за да бъде изпълнен.
“Оглеждаме два терена. Една от възможностите е на бул. Свобода в зелената зона, там има достатъчно площ. Има и изграден паркинг, което ще улесни достъпа на родителите до самото съоръжение. В момента разработваме проекта, поради спецификата на зоната, улиците и изискването площадката да бъде само с един вход, за да може да има безопасност и контрол от страна на възрастните,” коментира в отговор на въпрос на Под тепето Георги Стаменов.
