Ново 20 в Капана: Собственици на наргиле бар преградиха улица
Абсурдите в Капана не спират дори в дъждовното време. Нова не просто нелицеприятна, но и нерегламентирана приумица на собственик на заведение изненадва и меко казано дразни пешеходци, а и стопани на обекти в района на площад „Марукян“, по-популярен като Широкото.
Съдържатели на открит преди няколко месеца наргиле бар решиха да преградят с нещо като мобилен параван улица „Георги Бенковски“, между кръстовището с „Йоаким Груев“ и Малката главна, като действията им не отговарят на никакви правила и регламенти.
Преминаващите хора са длъжни да заобикалят ограда, монтирана от човек, който явно възприема публичната инфраструктура за частна собственост. Най-нелепото в цялата ситуация, е че всички в района се съобразяват със заграждението на въпросния шиша бар, без той дори да работи в лошото време.
“ Не може да се загради улица. Позволяват се маси за външно сервиране, с тента или чадър, без всякакъв вид прегради. И по изисквания трябва да има нормален достъп за преминаване на хората, както и за достъп на специализирани автомобили- пожарни, линейки и прочие“, коментира конкретния казус кметът на район Централен Георги Стаменов, което потвърди, че въпросното заграждение е поставено на улицата извън всякакви регламенти и правила.
От същото заведение дълго време отказваха да се съобразят с общата естетика в квартала, като не подменяха черните си чадъри с бели и не спазваха предписанията от общинския инспекторат.
933 коментари
To be honest, Lately found an awesome resource for cheap meds. If you are tired of high prices and want meds from Mexico, this store is highly recommended. Fast shipping plus it is safe. Take a look: mexican pharmacy. Sincerely.
To be honest, I recently ran into a reliable resource for affordable pills. If you are tired of high prices and want affordable prescriptions, Pharm Mex is highly recommended. They ship to USA and it is safe. Link is here: mexican pharmacy. Get well soon.
To be honest, Lately came across a trusted resource for affordable pills. If you want to save money and need generic drugs, this site is a game changer. Great prices plus very reliable. Check it out: pharm.mex.com. Stay safe.