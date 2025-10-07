Абсурдите в Капана не спират дори в дъждовното време. Нова не просто нелицеприятна, но и нерегламентирана приумица на собственик на заведение изненадва и меко казано дразни пешеходци, а и стопани на обекти в района на площад „Марукян“, по-популярен като Широкото.

Съдържатели на открит преди няколко месеца наргиле бар решиха да преградят с нещо като мобилен параван улица „Георги Бенковски“, между кръстовището с „Йоаким Груев“ и Малката главна, като действията им не отговарят на никакви правила и регламенти.

Преминаващите хора са длъжни да заобикалят ограда, монтирана от човек, който явно възприема публичната инфраструктура за частна собственост. Най-нелепото в цялата ситуация, е че всички в района се съобразяват със заграждението на въпросния шиша бар, без той дори да работи в лошото време.

“ Не може да се загради улица. Позволяват се маси за външно сервиране, с тента или чадър, без всякакъв вид прегради. И по изисквания трябва да има нормален достъп за преминаване на хората, както и за достъп на специализирани автомобили- пожарни, линейки и прочие“, коментира конкретния казус кметът на район Централен Георги Стаменов, което потвърди, че въпросното заграждение е поставено на улицата извън всякакви регламенти и правила.

От същото заведение дълго време отказваха да се съобразят с общата естетика в квартала, като не подменяха черните си чадъри с бели и не спазваха предписанията от общинския инспекторат.