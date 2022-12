Места за подаръци в Капана

Източник: Lost in Plovdiv

Дойде и най-празничното време от годината, когато целият свят е обхванат от коледна треска и се започва отрано с приготовления за светлия ден на Рождество Христово. Вече в два текста сме разкривали какви интересни подаръци може да намерим в Пловдив, но днес се спираме на още няколко предпочитани от нас местенца специално в квартала на творческите индустрии.

Магазин на социалното предприятие за хора с увреждания

Той отвори врати буквално преди броени дни, а вътре ще откриете истински съкровища. За подарък имате възможност да избирате измежду ръчно изработени и изящно декорирани изделия като стъклени коледни украшения, бижута от стъкло и керамика, визулки за елха и магнити, ключодържатели, сувенири, спални комплекти, престилки и още много различни предмети, изработени от хора с увреждания.

Това е мястото, на което да пазарувате с кауза, да осигурите заетост и да подпомогнете интеграцията в обществото на хората със затруднения.

Our House

Зад Our House Studio се „крие“ една дама с широка усмивка и голяма душа – Гергана Николова. Занимава се с рисуване с къна, декупаж, рисувано стъкло, графичен дизайн, приложно изкуство, изящно изкуство и списъкът може да бъде още по-дълъг, затова съветваме да отидете на място и сами да подберете.

Има идеи за всякакъв повод, а и може да изработи по предварителна заявка, ако искате нещо по-специално.

Всичко друго – погледнете онлайн във фейсбук страницата на работилничката: https://www.facebook.com/ourhousestudio/

PLOVEDIV

PLOVEDIV е първият по рода си независим градски бранд в България, основан през 2011. Концепцията му е изключително позитивна и заредена с много любов към прекрасния ни град.

Посланието ALL WE NEED IS PLOVEDIV, което разпространяват вече повече от 10 години е обиколило света няколко пъти и продължава своя полет благодарение на всички почитатели на марката. Тениските, чантите, ключодържателите са перфектна идея да зарадвате любим човек, който се чувства отлично под тепетата и иска да отнесе със себе си нещо, което винаги да му напомня за най-готиното място.

Фърфолета

Фърфолета е фея вълшебница от далечната страна на фантазиите. С магическата си пръчица тя превръща материалите в прекрасни изкушения. Работилничката и е скрита в гъстата гора от блокове на града, а в нея безспир твори Роси. “Всъщност марката се роди някак на шега. Точно завършвах икономическото си образование и работех като администратор, когато изведнъж… Пренесох се с света на магията и фантазиите. Цветове и форми затанцуваха из въображението ми. Постепенно ги претворих в забавни детски играчки и аксесоари, които да радват всички. Някои казват „Икономист по образование, вълшебна фея по призвание“.

MBG Leather – hand made shoes and accessoires

Екипът на “MBG” се състои основно от млади дейни личности, наблягащи на креативния, практичен дизайн и висококачествена изработка. Основното лице стоящо зад марката “MBG” e Христо Войводов – български майстор на кожени изделия и дизайнер на обувки, чанти и аксесоари. Марката, по която той работи вече 15 години се нарича “MBG by Hristo Voyvodov”. Основната идея е за изцяло ръчна изработка, от естествена и висококачествена кожа на лимитирана серия продукти за ценители на изкуството. Изработването на кожените изделия се осъществява в малко семейно ателие, а на място може да ги посетите и да разгледате на ул. Братя Пулиеви.

И не забравяйте, че авторите от квартала ви чакат целогодишно в ателиетата си. Именно те са цветовете и духът на Капана и съхраняват неговия първоначален замисъл. Най-добре е да видите твореца в неговата Светая Светих, защото когато е в ателието си, там е цялостен. Там е целият му свят! Инструментите, материалите, произведенията му и самият той.

През есента на 2019-а общността на занаятчиите в арт средището създадоха своя обща страница в социалната мрежа ФБ – Авторите от Капана – https://www.facebook.com/AvtoriteVKapana/. Имат още свое лого и географска карта с ателиетата, на която да се ориентирате за адреси и точно местоположение.