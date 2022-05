Мелодичен хаус и техно от Италия директно в Пловдив този уикенд

Двама от най-бързоизгряващите ди джеи от страната на Ботуша ще предизвикат публиката под тепетата с различен саунд и много парти настроение

Дарио Де Анджелис, познат като Дарио Деа и Матиа Фери, (Паким) са имената, които в събота ще взривят клубната сцена в клуб VOID в Капана. Досега тандемът не се е изявявал заедно зад пулта на българска земя и идеята им е да предизвикат публиката с по-различен звук.

Партито се организира от Urge To Dance – български звукозаписен лейбъл, чиято мисия е неспирното търсене на музиката, която те кара да танцуваш. Фокусирани върху работата с изгряващи и добре познати артисти в сферата на Melodic House & Techno , Indie Dance, Dark Disco, в каталога им могат да се открият имена като Jably, All Eyes On You, Dario Dea, Colossio, SouveQ, Fec, а изданията на лейбъла са подкрепяни от величини като Ame, Joris Voorn, Eelke Kleijn, Local Suicide, Marco Faraone, Musumeci и много други.

Това е второто им събитие в България след октомври 2020-а в София с Echonomist & Dario Dea. Този път целта им е да покорят родния Пловдив, бягайки от типичния за града tech-house саунд. Най-голямото им желание е да демонстрират звука, който в момента се налага в Европа, затова и са подбрали именно две от изгряващите имена в Италия и Европа – Дарио и Матиа.

Началният час във VOID е 23 часа, като билети може да си закупите както предварително, така и на място. Подготовката за партито ще е в култовия клуб Bally в компанията на Giorg, а за посетителите на пре-партито в Bally Club ще има специални изненада – възможността за спечелване на ВИП пасове за партито по-късно в клуб VOID.

Dario Dea:

Дарио Де Анджелис, познат като Дарио Деа е италиански диджей и продуцент базиран в Португалия. През последната година той е сред най-търсените ремиксатори на melodic house & techno / indie dance .С издания за лейбъли като Secret Fusion, Moblack, Paradiso, Nein Records и споделяйки сцена с имена като Âme, Lehar, Musumeci, Toto Chiavetta, Denis Ferrer, Cuartero и много други, Дарио е сред топ изргряващите имена на европейската сцена, а пролетното му турне през Лондон, Милано, Лисабон, Дубай и Узбекистан включва и България . След дебюта си през 2020-та с Echonomist в София, той се завръща в България, но този път в Пловдив.

Packim:

Матиа Фери, (Паким) e диджей и продуцент с повече от 15 години опит сред италианската ъндърграунд сцена. Името му е познат сред почти всеки сериозен клуб в Италия а изданията му за легендарния берлински лейбъл Exploited, както за Blue Shadow го превръщат в едно от имената ,които заслужават да бъда следени.

Линк за предварителна продажба на билети: https://ra.co/events/1528742