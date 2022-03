Легендарният Армин Ван Бюрен идва в Пловдив на 16 юли

Петкратният носител на титлата най-добър диджей в света и категоричен любимец на българската публика Armin Van Buuren е звездата на първото издание на SOLAR PLOVDIV 2022. В разгара на лятото създателите на най-успешните фестивали за електронна музика SOLAR със съдействието на най-мащабната българска промоутърска компания FEST TEAM и Фондация Пловдив 2019 представят SOLAR PLOVDIV 2022.

Легендарният холандец застава зад пулта от сцената на Гребната база в Пловдив на 16 юли за своето първо участие в България след незабравимия ARMIN ONLY Embrace in SOFIA през 2016. Диджеят, който промени представите на българската и световната публиката за парти преживяване със зрелищните си спектакли, се завръща след шест години у нас. Билетите влизат в продажба в сряда, 02.03., на ticketstation.bg. Традиционно събитията с марката „ARMIN” – ARMIN ONLY Embrace, ARMIN ONLY Intense, у нас се разпродават бързо и се помнят дълго.

Роден в Холандия, Armin се увлича по електронните звуци още от малък, а на 14 – вече започва и да прави музика. През годините той работи с изпълните като Nadia Ali, Justine Suissa и Gabriel & Dresden, както и с някои от най-големите имена сред диджеите като Tiesto и Fedde Le Grand. Предаването му A State of Trance печели наградите за „Най-добро радио шоу”, а самият Armin е обявен за DJ номер 1 в DJ MAG Top 100 пет пъти! Многобройните му участия включват места като хотел Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, клуб Hï Ibiza и много други и фестивали като Tomorrowland (Белгия), Electric Daisy Carnival (Лас Вегас, Ню Йорк), Untold Festival (Румъния), Ultra Music Festival (Маями) и събития из целия свят. Armin Van Buuren идва в Пловдив, за да направи това, което умее най-добре – да кара хората да се забавляват по неподражаем начин.

Завладяващата му страст към електронната музика и уникалния подход към това, което прави, са вдъхновение за много хора, както в професионален, така и в личен план. Някои от творбите му „Communication“, „Burned With Desire“, „Blue Fear“, „Shivers“ и „Yet Another Day“ издържат на изпитанието на времето и продължават да въздействат на публиката и сега, а „This Is What It Feels Like“ му печели и номинация за Грами през 2014г.

Билетите за SOLAR Plovdiv са в продажба на Ticketstation от 2 март, сряда и са на цени от 80 до 120 лв. Проектът е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив – Европейска столица на културата.

Още информация може да намерите в събитието във Facebook, както и на festteam.bg и yaltaclub.com.