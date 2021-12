„Красивото за нас е ужасяващо за тях“ на Четири лапи призовава за една различна новогодишна нощ

Гласът на Белослава и музиката на ALI звучат в телевизионния клип на организацията за защита на животните #SoundOFF

Само за една седмица актуалната кампания на Четири лапи, с която организацията призовава всеки от нас да замени пиротехническите средства с по-смислен и безопасен начин на посрещане на празника, се разви стремително със стотици медийни публикации и хиляди #SoundOFF споделяния в социалните мрежи, а посланието ѝ – „Красивото за нас е ужасяващо за тях“, достигна до повече от половин милион човека онлайн. „Активната гражданска позиция в подкрепа на призива ни за отговорно честване на празниците е окуражаващ сигнал за едно бъдещо адекватно и цивилизовано общество,“ споделя Деница Славова, ръководител на отдел „Комуникации“ в Четири лапи.

Дни преди критичния за животните празничен период „Красивото за нас е ужасяващо за тях“ вече има и емоционално видео, заснето от Push Pull Production и режисирано от Ангел Апостолски. За телевизионния клип на Четири лапи кадифения си глас безвъзмездно и без условности дава певицата Белослава, лично ангажирана с каузата да се предотврати ненужния стрес и страх, който животните преживяват по време на безотговорното празнуване на хората.

Алтернативната рок група ALI пък подаряват песента си Bliss + Blasphemy на кампанията не само заради чиста човешка емпатия, но и заради категоричната вяра на момчетата от бандата, че за степента на морал в едно общество се съди най-вече по начина, по който то се отнася към най-слабите. „Едновременно чест и гражданска мисия е да сме част от инициатива, с която се дава глас на безгласните“, допълват от групата.

“Красивото за нас е ужасяващо за тях“, по идея на агенция proof., влезе в селекцията на уебсайта Ads of the World, който отличава най-креативните и актуални реклами от цял свят. „Забраната на фойерверките е неизбежна част от еволюцията на обществото ни, за да стигнем дотам, трябва да говорим за проблема на висок глас. Хората в нашия офис имат 14 котки и 12 кучета и един от тях посочи темата, няколко месеца по-късно кампанията достигна до милиони в България, бе чута в Турция и Италия. Ето това ни дава надежда, че “Красивото за нас е ужасяващо за тях” е само началото на неминуемата промяна,“ споделя Ангел Искрев, творчески директор на proof.

Всеки, който се разпознава в каузата на Четири лапи, може да я подкрепи като се включи в разговора, започнат с помощта на популярни личности с отношение към животните в Instagram като използва хаштага #SoundOff и специално създадения гиф със същото име в социалните мрежи.

Научете повече за инициативата на: https://bit.ly/fpbg-soundoff

Полезни съвети за това как да предпазите домашните си любимци в новогодишната вечер и как да намалите техния стрес има тук: https://bit.ly/fpbg-pets-stress-soundoff

Кампанията на Четири лапи е по идея на рекламна агенция proof., със съдействието на Столичен общински съвет, btv, Радио Energy, Капитал, Дневник, Програмата, Go Guide и Push Pull Production.

Подкрепена е активно и oт Дарик радио, Tangra Mega Rock, Projector Plus, Сinema City, Networking Premium, Sofia Ring Mall, клуб Строежа, Тънка червена линия, Терминал 1, Rock the Night, бар Rock’n’Rolla, Swingin’ Hall, People of Sofia, Largo Mall, Darts TV, Pod Тepeto, Bulgaria On Air, AdHash, Лицата на града, радио Z-Rock, радио Fresh, радио FM +, Uspelite.bg.

Четири лапи е международна организация за защита на животните, която помага на изложени на прякото човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през 1988 г. във Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, в това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, като мечки, големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти. С представителства в Австралия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Косово, Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна, Швейцария и Южна Африка, както и спасителни центрове в единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотложна помощ и дългосрочни решения. www.four-paws.bg.