Андрей Арнаудов: Инициативата е насочена към всички българи извън страната. Ще им предложим конкретни работни позиции, в конкретни компании, с директно изплащане под формата на бонус на 10 хиляди лева при сключване на трудов договор

„ДНКарта – билет за завръщане“е най-новата кампания за привличане на намиращи се зад граница наши сънародници на платформата Bulgaria Wants You. И пловдивски компании са заявили желание да се включат в инициативата

Наши компании ще привличат българи в чужбина чрез осигуряването на 10 хиляди лева бонус при сключване на трудов договор и съответно завръщането им в страната. Това е най-новата кампания за привличане на намиращи се зад граница наши сънародници на платформата Bulgaria Wants You. Инициативата се казва „ДНКарта – билет за завръщане“ и стартира в началото на юни, за да продължи пет месеца. Предвидени са и кариерни форуми в Лондон и Мюнхен, където да се срещнат работодатели и потенциалните им бъдещи служители.

„Инициативата е насочена към всички българи извън страната. Ще им предложим конкретни работни позиции, в конкретни компании, с директно изплащане под формата на бонус на 10 хиляди лева при сключване на трудов договор. Тези средства ще са извън заплата и социални придобивки. С други думи „ДНКарта – билет за завръщане“ предлага на българите в чужбина 10 хиляди лева, да се завърнат у дома”, обясни един от създателите на платформата Bulgaria Wants You Андрей Арнаудов.

Той подчерта, че 35 % от сънародниците ни зад граница са готови да се приберат обратно в България при наличието на подходящи възможности. Идеята на екипът, който седи зад инициативата, е да им протегне ръка, осигурявайки допълнителен.

„Много компании, сред които и пловдивски, са заявили желание и готовност да се включат в кампанията. За определени позиции във всеки сектор има хроничен недостиг на хора и бизнесът е готов да направи огромни усилия, за да ги осигури”, добави Андрей Арнаудов.

Тази неделя платформата Bulgaria Wants You организира голямо събитие в панаира, на което кани всички. Точно в 11 часа в Конгресния център в панаирното градче ще се състои кариерен форум, на който над 30 големи компании ще имат свои щандове и ще търсят директна комуникация с потенциални бъдещи служители. Форумът разбира се е безплатен, но е нужна регистрация в сайта на Bulgaria Wants You. Предстои голям форум и в София на 9 юни.