Какво да правим в Пловдив (29.10 – 04.11)

Тази седмица в Пловдив ще се наслаждаваме на джаз, интересни изложби и Хелоуин в Капана

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 октомври

МАСЕСТРИ. Здрав дух здраво тяло – изложба

Проект за пърформативна изложба с видео прожекции на група Жените на Ръба – Албена Михайлова, Венета Маринова, Моника Роменска и Надя Генова.

Заглавието на проекта обединява, но и противопоставя понятията Тяло и Дух чрез повторението на думата Здрав. Къде е домът на духа ни и може ли той да бъде поставен в изолация от външни фактори? Творците задават въпроси и търсят пластичните им отговори.

Жените на Ръба остават в творческа, работна фаза, въпреки “паузата”, в която светът попадна. В изложбата МАСЕСТРИ. Здрав дух здраво тяло те анализират собствената си екзистенция, рефлектират социалната среда и глобалната обстановка.

“Здрав дух здраво тяло” е девизът на работния им процес.

Събитията по проекта включват:

– изложба с видео прожекции, пърформанс, инсталация, 29 октомври – 8. ноември 2021, с откриване на 29 октомври 2021 /петък/, 18 часа в Галерия РОМФЕА.

– Пърформанс /повторение, в рамките на изложбата, с видео прожекции и инсталация/ на 5 ноември 2021, 18 часа в Галерия РОМФЕА.

29.10. – 08.11.2021

The Macallan Exclusive Whisky Tasting

Заповядайте да се насладим заедно на ексклузивна дегустация на новиите предложения от The Macallan и уникален Food Pairing с шоколад.

Заедно ще опитаме:

– The Macallan A Night On Earth ;

– The Macallan 15 YO Triple Cask ;

– The Macallan Classic Cut 2021 ;

– The Macallan Harmony Collection ;

Вход: 70 лв.

The Whisky Library, Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals

20:00 часа

Plovdiv Jazz Fest 2021: Четири млади дами пеят джаз

Специалната продукция на Plovdiv Jazz Fest „Четири млади дами пеят джаз“ ще постави началото на седмото издание на фестивала.

На 29 октомври от 20:00 ч. на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще се качат четири от най-впечатляващите и отличителни гласове на българската джаз и поп сцена – Велека Цанкова, Едит Унджиян, Елена Сиракова и Мирослава Тодорова.

Вокалният проект ще включва песни от някои от емблематични филми на XX в., повечето от тях черно-бели. Тази естетика ще бъде претворена в новия прочит на стария музикален материал, поверен на маестро Васил Спасов – един от изтъкнатите джаз музиканти, композитори и оркестратори.

Програмата ще включва много изненадващи версии на класики като Moon River от „Закуска в Тифани“ или As Time Goes By от „Казабланка“. Заедно с четирите млади дами ще бъдат и струнния квартет с участието на Ивелина Христова (цигулка), Диляна Димитрова (цигулка), Мария Венкова (виола), Антоанина Юрганджиева (виолончело) и джаз триото: Васил Спасов (пиано), Мишо Иванов (бас) и Атанас Попов (барабани).

„Четири млади дами пеят джаз“ ще бъде добавен към серията на интересни и успешни проекти, продуцирани от Plovdiv Jazz Fest. В тях са поканени различни певци, с разнороден вокален опит и характерен стил.

През 2015 г. Plovdiv Jazz Fest представи вечер, посветена на дамските джаз гласове, заедно с Андрония Попова-Рони, Белослава, Мирослава Кацарова и Хилда Казасян. Две години по-късно пък чухме и вокалната колаборация между четирима господа: Орлин Павлов, Свилен Ноев, Стефан Вълдобрев и Павел Терзийски.

Дом на културата „Борис Христов“

20:00 часа

“Музика време пространство” концерт

В програмата: А. Паскули, Г. Доницети, Фр. Лехар, Фр. Пуленк, В. А. Моцарт, Дж. Росини, Дж. Верди, Ш. Гуно, П. Владигеров, Д. Христов

С участието на артисти и солисти на хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

Епископската базилика на Филипопол

19:00 часа

Mash Mitak DJ Set

Mash Mitak ще бъде зад DJ пулта този петък, гответе се само за танцувална и яка музика.

Бар Пощата

20:30 – 02:00 часа

ELLE FX at BALLY CLUB

Зад пулта застава ELLE FX – млада и талантлива диджейка в града под тепетата, която има модерен поглед на електронната музика, отворена към света и ще ни представи поредния вдъхновяващ диджей сет.

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

30 октомври

Plovdiv Jazz Fest 2021: Антонио Санчес

Антонио Санчес е един от най-забележителните барабанисти на съвременната джаз сцена. Той е още композитор и продуцент. Като лидер създава седем албума. В Пловдив той избра да представи композиции от един от най-ярките си и неконвенционални албуми – Bad Hombre. Създаден през 2017 г., той безспорно е една от най-личните работи на Антонио Санчес. В изцяло соловият албум доминират съвременни изразни средства и електроника. Композициите са изпълнени със социално-политически послания, те са бунт и реакция срещу действията на администрацията на Доналд Тръмп.

Антонио Санчес е роден в Мексико, където започва да свири професионално още в ранните си тийнейджърски години. Следва класическо пиано и джаз в Музикалния колеж „Бъркли“. Откакто се мести в Ню Йорк през 1999, Антонио Санчес се превръща в един от най-търсените барабанисти на международната сцена. В следващите 18 години записва 9 албума с Пат Матини и работи с Чък Кърия, Гари Бъртън, Майкъл Брекър, Чарли Хейдън и Тутс Тилeманс.

През 2014 г. работата на Санчес става широко популярна със запомнящата се музика на филма „Бърдмен (или неочакваната добродетел на невежеството)“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту. Филмът печели четири награди „Оскар“, а Антонио Санчес става носител на „Грами“ за неговия саундтрак. Санчес има още номинации за „Златен глобус“ и наградата на БАФТА и е носител на множество музикални отличия.

Антонио Санчес пристига в Пловдив заедно със съпругата си – певицата Тана Алекса, която също ще вземе участие в концерта. Нейният най-нов албум ONA (от хърватски – „Тя“), издаден през 2020 г., бе вдъхновен от различни поколения жени, женски движения, мултикултурни истории на емигрантки. За него тя получава две номинации за „Грами“ за „Най-добър вокален албум“ и „Най-добро инструментално джаз соло“ (за изпълнението на Реджина Картър).

Дом на културата „Борис Христов”

20:00 часа

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, повръщания, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

Вещицата от Майнатаун

Запознайте се с леля Гена, по-известна като Баба Яга. Тя живееше щастливо в къщата си на пилешки бутчета, дълбоко в отдавна забравената гора.

В продължение на 472 години тя прекарва дните си, правейки магии, използвайки заклинания и бъркайки отвари. Но един ден мирните й времена свършват – властите я настигат – тя получава писмо за незаконно строителство в отдавна забравената гора

И така тя беше принудена да емигрира. Първо опита късмета си в Ню Йорк, но беше посрещната с голяма конкуренция. След това замина за Лондон, но заради лошото време артритът се обади. После пробва и в Берлин, но BAAM – получи няколко глоби за незаконна магическа дейност…

Леля дълго време се мести от място на място, направи си операция на носа в Турция, смени си името и много засрамена се върна в България.

И така… тя е вече в Пловдив и веднага започна ново бизнес начинание – този път с метли…

Вещицата от Mainatown ви очаква!

Какво да очаквате? – Ще решавате гатанки, ще изпълнявате мисии, ще търсите улики и ще намирате нови места!

Играта е подходяща за всички, готови за малко необичайно преживяване. Играчите под 16 години трябва да бъдат придружени от възрастен.

Вземете вашите фенерчета, фарове, факли!

Цена на човек – 15лв

Фонтанът на Деметра, Цар-Симеоновата градина

19:00 часа

Z.I.P. Helloween

Триото Z.I.P. се завръща в бара за едно щуро и страшно Helloween-ско купонче, заповядайте да се забавляваме заедно.

Бар Пощата

20:30 – 03:00 часа

HALLOWEEN with C-FUSION at BALLY CLUB

На HALLOWEEN гост диджей е една от легендите на електронната музикална сцена в България и резидент на Bedroom, а именно C-FUSION! В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, който ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

20:00 – 04:00 часа

31 октомври

Зелена светлина за Хелоуин в Капана

Съкварталците от “Главната в Капана” обявяват зелена светлина за всички, които не делят празниците на “наши” и “чужди”. В неделя ул.”Христо Дюкмеджиeв” ще бъде празнично украсена с тикви и френдли към маскираните. В отсечката от Широкото до ул. “Златарска” заведенията са подготвили “зелени коридори” за родители с деца. Докато малчуганите се забавляват с Гери от Our House, която ще им рисува маски, семействата могат да се насладят на тематичен коктейл. Инициаторите на събитието ще изненадат пловдивчани и туристите на града със специална селфи зона. Идната седмица заведенията се приготвят всички тикви от украсата във вкусни рецепти.

Капана ще празнува Хелоуин, спазвайки всички актуални мерки на МЗ.

ул.”Христо Дюкмеджиeв” / от Широкото до ул. “Златарска”/ За възрастни – цял ден; За родители с деца: от 12 до 14 часа и от 16 до 18 ч.

Маратон “Пловдив” 2021

750 състезатели са подали заявка за дистанция полумаратон и 350 за класическата маратонска дистанция от 42,195 км, съобщиха организаторите от Спортен клуб по лека атлетика „Маратон Пловдив“. Стартът в неделя е в 9 часа от пл. „Централен“ в посока пл. „Стефан Стамболов“. Трасето продължава по следния маршрут – ул. „Княз Александър I“ (Главната улица), ул. „Константин Стоилов“, ул. „Криволак“, ул. „Съборна“ (до Хисар Капия), ул. „Цанко Лавренов“, ул. „Цар Иван Шишман“, пл. „Житен пазар“ на бул. „6-ти Септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Санкт Петербург“, алея 8 в парк „Лаута“, ул. „Георги Данчов“, ул. „Съединение“, бул. „Освобождение“, бул. „Асеновградско шосе“, ул. „Цар Симеон“, Ягодовско шосе, бул. „Цариградско шосе“, бул. „6-ти Септември“, през ул. „Владая“ към бул. „Марица юг“, Гребна база, бул. „6-ти Септември“ от кръстовището с Пещерско шосе, ул. „Красна поляна“, бул. „Копривщица“, алея Младежки хълм, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Васил Априлов“ колелото, площада пред Централна жп гара, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“, Цар Симеонова градина, ул. „Найден Геров“, ул. „Княз Дондуков-Корсаков“, ул. „Преслав“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Христо Г. Данов“, ул. „Княз Александър I“ и финал на Площад Централен.

Движението по посочените улици и булеварди ще бъде ограничено от екипи на МВР-Пловдив и КАТ-Пловдив, които ще следят за безопасността по време на състезанието. Очаква движението да бъде напълно възстановено към 14 часа, когато приключва и контролното време на маратонската дистанция.

Тази година организаторите от СКЛА „Маратон Пловдив“ подготвят сериозна атракционна програма по цялото трасе, за да поддържат духа на участниците. Още в тунела под Стария град атлетите ще бъдат посрещнати от духовия оркестър на Пловдив, в парка „Лаута“ ги очаква анимация с канго джъмпс. Фолклорен ансамбъл ще поеме щафетата на Асеновградско шосе, а рок-група Chongi & the ще ги посрещне на бул. „Марица“.

Наградният фонд за победителите при мъже и жени е по 3000 лв., за второ място – 2000 лв. и за трети резултат – 1500 лв. В полумаратонската наградата е в размер на дистанция на 800 лв., за второ място 500 лв. и за трето 300 лв.

Най-доброто време на класическата дистанция до момента е 2:24:08, постигнато от Ахмет Насеф (ITA) през 2017 г.

Както и в предишни години, програмата на маратона включва бягане за деца от 6 до 13 години, което ще се състои в деня преди старта на маратона, в събота от 10:30 часа. Те ще направят две обиколки в Цар Симеоновата градина, по предварително маркирано трасе, и ще завършат на пл. „Централен“, където ще ги очаква вкусно парче торта.

Площад Централен

09:00 часа

Plovdiv Jazz Fest 2021: Брад Мелдау трио

След много номинации през последните 25 години, през 2020 г. Брад Мелдау беше отличен за първи път с „Грами“. Той получи престижното отличие в категорията „Най-добър инструментален джаз албум“ за Finding Gabriel.

Пианистът безспорно е сред най-задълбочените и влиятелни джаз музиканти днес. Той ще пристигне в Пловдив в компанията на още две джаз звезди – басистът Лари Гренадиър и барабанистът Джеф Балард. Формацията има концерти из целия свят още от средата на 90-те. Паралелно Мелдау развива и своята солова кариера, но солидна част от творчество му е свързана именно с неговото трио.

Днес дискографията му като лидер включва 25 албума, а още 16 са създадени в сътрудничество.

През последните три десетилетия, освен със своята банда, той работи с редица знакови джаз музиканти като Джошуа Редман, Пат Матини, Чарли Хейдън, Лий Кониц, Кърт Розенуинкъл, Марк Търнър и др. Записвал е с Майкъл Брекър, Уейн Шортър, Джон Скофийлд и Чарлз Лойд.

В началото на лятото излезе най-новият албум на Брад Мелдау и Orpheus Chamber Orchestra. Музикалният език на произведенията във Variations on a Melancholy Theme е комбинация от класическа форма с джаз хармонии. За първи път този проект се изпълнява на живо в „Карнеги Хол“ през 2013 г.

Миналата година той издаде и албума Suite: April 2020. Приходите от него Мелдау дарява на Американската джаз фондация, която е създала спешен фонд за подпомагане на музиканти.

Музика на Брад Мелдау е включена в няколко филма, сред които „Широко затворени очи“ на Стенли Кубрик и „Хотел за милион долара“ на Вим Вендерс. Той композира и целия саундтрак на френския филм „Съпругата ми е актриса“.

Брад Мелдау е забележителен импровизатор, който с огромен интерес съчетава джаз, класическа и поп музика. Той обаче се занимава много сериозно и с музикалната архитектура на своите произведения. В работата си често съпоставя и съчетава крайностите. Между импровизацията и формализма, Мелдау успява да създаде ефект на контролиран хаос. Изпълненията му са истински интензивно преживяване.

Дом на културата „Борис Христов“

20:00 часа

01 ноември

“Международни фотографски срещи” 2021: Изложба “Атон – цветове на вярата”

С впечатляващата изложба на гръцкия фотограф Стратос Калафатис “Атон – цветове на вярата” в Зала “2019” на Градската художествена галерия на ул. “Гладстон” №32 в Пловдив започна един от най-старите фестивали за фотография у нас – Международни фотографски срещи, с артистичен директор доц. д-р Никола Лаутлиев.

Великолепните фотографии на Стратос Калафатис в голямото експозиционно пространство ще ви пренесе на полуостров Атон, в мистичността на православния ортодокс, с която са пропити и природата, и обитателите на това сакрално място. Фотографиите са събрани и в каталог “Атон – цветове на вярата”, който можете да си купите на място. Заради засиления интерес към изложбата тя ще продължи до 15 ноември.

Изложбена зала „2019“

01.11 – 15.11.2021

Crazy Offline Quiz Night – Знание, логика, пъзели и смях

Тази седмица продължаваме с четирите кръга, които се установиха като най-успешни.

1. Забавни въпроси с любипитна информация с четири възможни отговори, доста от които твърде абсурдни да са истина… поради което най-често са истина.

2. Отворени въпроси за знание, със снимки, с аудио и с подредба на снимки.

3. Пет логически задачи, чийто отговор най-често е по-елементарен, отколкото изглежда… заради което е и доста труден. Ако успеете да отговорите и на петте задачи, получавате бонуси.

4. Нашата запазена марка – абстрактни пъзели с безумни картинки. Трябва да го изпитате… за да го изпитате.

Победителите ни ще получат както бутилка вкусно червено вино, така и сертификат за победа и най-важното – нашите емблематични ръчно изработени играчки от Събота следобед. Тази седмица символът са ни котките будители.

Всеки наш куиз е самостоятелен, но и участва в нашата OFFLINE QUIZ лига. С други думи, отборите получават и точки, които могат да ги класират на финалите след месец.

Вход: 5 лв

Offline Café

19:30 часа

02 ноември

Камерна сцена 2021: Концерт на „Марио Станчев Трио“

Специално за заключителния концерт за сезона на „Камерна сцена Пловдив“, от Лион, Франция пристига още една от звездите на европейската джаз сцена, пианистът Марио Станчев.

Маестрото слага ръце върху рояла на легендарния Милчо Левиев, на сцената на Culture Hotspot Milcho Leviev, като музиката му ще резонира в съпровод на инструментите на други двама големи и доказани артисти, Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.

Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2021 година.

Пианист, композитор и основател на Джаз департамента на Консерваторията в Лион, Марио Станчев е роден в София, в семейство на пианист (българин) и певица (французойка). Получава класическо музикално образование в НМУ и НМА, а след това работи с известни български джаз музиканти и формации.

От началото на 80-те години на ХХ век живее във Франция. Там първата му публична изява е в два концерта от програмата off на джаз фестивала в Нанси: в концертите на Декстър Гордън и Мел Уолдрън. А първата си плоча записва с най-известния по онова време френски барабанист Даниел Юмер и басиста Майк Ричмънд. На сцената си партнира също с имена като Рон Картър, Джон Скофийлд, Майкъл Брекър, Туутс Тилеманс, Лоран Блументал, Лионел Мартен и др. Има няколко общи проекта с български музиканти, а през последните години най-често работи с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.

Culture Hotspot Milcho Leviev/ Къща „Иван Черноземски“ в Стария град, ул. Ц. Лавренов № 5

18:00 часа

“Цветни щрихи от България” концерт-спектакъл на Ансамбъл “Тракия”

Спектакълът представя сценични фолклорни образци от различни етнографски области. Публиката ще се наслади на произведения от млади автори, създадени последното десетилетие, и режисирани от художествения ръководител проф. Даниела Дженева.

С „Цветни щрихи от България“ ансамбъл „Тракия“ отново ще поведе на разходка из музикално-танцовия фолклор на България. Зрителите ще преминат през мистиката на Странджа планина, закачливите добруджански и северняшки картини, тежките пирински танци. На финала танцьорите ще отведат публиката до шопската и тракийската етнографски области.

Въпреки пандемичната обстановка ансамбъл Тракия взе участие в тридневните празници в град Триказе, Италия. Събитието мина под мотото “Магичната земя на Орфей”. Истински фурор предизвика вокалното трио Цонка Димитрова, Румяна Филкова и Гайтанка Минковска.

Изпълненията им провокираха десетки поздравления на страницата на организаторите в социалните мрежи, които изказаха възхищението си от българския фолклор. Представителна група от ансамбъла взе участие и в откриването на EXPO 2020 Dubai, където България участва със собствен изложбен павилион.

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

04 ноември

Международен китарен фестивал Plovdiv GuitArt Festival 2021

Ще приветстваме великолепни световноизвестни китаристи Павел Щайдл, Дарко Багески, Джак Ханчер, Филип Мишкович, Ченг Ши, Елеонора Перретта, Ловро Перетич, Влатко Стефановски и много други …

Не по-малко вълнуващи са и българските групи и изпълнители, заложени в програмата: „Цинга Манга Фънк“, „Pop&Rock Meets Jazz“, „Александър Леков Трио“ и много други …

Стремежът на организаторите е да представя на фестивалните сцени, заедно с утвърдените имена от световната музикална култура и млади артисти – бъдещи звезди.

Екипът на Plovdiv GuitArt Festival, Ви кани да запазите тези дати и да се приготвите за поредната незабравима седмица на китарата в Пловдив!

В последните години, Plovdiv GuitArt Festival се наложи като най-голямото и чакано китарно събитие в региона, което привлича любители на класическата китара и любители на музиката да станат част от магията на китарата.

04.11 – 07.11.2021.

Източник: Lostinplovdiv.com