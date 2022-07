Какво да правим в Пловдив (29.07– 04.08)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 юли

Уикенд в Пловдив 2022

“УИКЕНД В ПЛОВДИВ” е фестивал, който обединява културни средища, хотели, ресторанти, търговски обекти, както и множество културни събития, които гостоприемно ще отворят врати и ще дадат възможността на посетителите да се възползва от атрактивни отстъпки и примамливи оферти. „Уикенд в Пловдив“ има за цел да представи град Пловдив, като атрактивна туристическа дестинация и чрез преференциални цени и услуги да привлече повече туристи и посетители. За да бъде преживяването още по-интригуващо и запомнящо се, организаторите са подготвили и няколко туристически активности със свободен достъп. Пълен списък с офертите може да следите на официалния сайт на събитието: http://www.weekendplovdiv.com/public/web/discounts . За да се възползвате от отстъпката във всеки един обект, трябва да покажете своята „Уикенд в Пловдив гривна“.

Древен, вечен, културен и Европейски, Пловдив ще Ви очаква да се го преоткриете в една нова светлина.

29.07 – 31.07.2022

Suspense Plovdiv | Bally Club

В разгара на лятото, Suspense планират първото си акустиране на територията на красивия Пловдив. Вечерната програма ще включи свеж старт на открито и подобаващ завършек на закрито.

Гост артистът за събитието е добре познатото лице от сцената – Frykk. Неговата подбрана селекция и изтънчен стил бива забелязан неминуемо!

Резидентите на Suspense, Antonio & NESH, ще се погрижат за откриващата и закриваща задача.

Bally Club

20:00 часа

LA VIDA LOCA

Латино хаусът е електронен денс музикален жанр, който съчетава хаус и латиноамериканска музика, като тази от пуерторикански, кубински, доминикански и африкански произход.

Подбор на музика и алкохол от Алехандро.

Casa de Cuba

20:00 – 01:00 часа

30 юли

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Концерт „Танго меса“ на Мартин Палмери

В заключителния концерт на майсторския клас по дирижиране „Крикор Четинян“, под ръководството на Кръстин Настев и Сергей Павлов, ще вземат участие: Калоян Куманов – акордеон, Магдалена Воденичарова – пиано, Добрина Николова – цигулка, Зафирка Ангелова – цигулка, Венера Анастасова – виола, Антоанета Ряхова – виолончело и солистката Ива Ананиева.

Входът е безплатен и свободен до изчерпване на местата в Епископската базилика.

Епископска базилика

18:00 часа

Tриатлон Пловдив

Аматьори и любители на триатлона ще премерят сили, като преминат 1500 м плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане. Стартът на състезанията ще бъде даден в 8 ч. сутринта на 30 юли с плуване.

За втора година към отворения старт ще бъде организирана корпоративна щафета, в която ще могат да участват компании с отбор от трима служители – плувец, колоездач и бегач.

В програмата на триатлон Пловдив ще вземат участие всички национално представени спортни клубове, членове на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ), разпределени в 6 възрастови групи и отделни стартове.

Гребна база

30.07 – 31.07

Спектакъл „Нова Класика“

Цирк „Иванов“ представя за първи път в Пловдив спектакълът „Нова Класика“.

Спектакли всяка вечер от 19.30ч. без вторник и сряда! (почивни дни)

С участието на артисти от България, Киргизстан и Украйна!

Лъвчето Гого ще ви посрещне във една вълшебна атмосфера и ще ви отведе в чудният свят на цирка, далеч от ежедневието… там, където хората преодоляват гравитацията, а животните са приказни герои!

Със специалното участие на Пес Патрул и Трансформърс!

до зала „Колодрум“

30.07 в 19:30 часа до 13.08 в 19:30 часа

Италианска звездна нощ под небето на Пловдив

В концерта, който ще стопли сърцата и душите на всички любители на италианската мелодична песен ще участват звездите Бобби Соло – известен италиански певец, музикант и филмов актьор и Едуардо Вианелло – певец, композитор и актьор, считан за един от най-популярните италиански певци от 60-те години. Ще има и български участник – обичаното „Трио Сопрано“ от Пловдив. Оперните дами винаги представят едно незабравимо шоу, съчетаващо красотата на най-популярните класически арии, романтиката на евъргрийните, вечните руски романси, италиански канцонети, както и незабравими български песни.

Водещ на звездната вечер е поп певецът Рафи Бохосян, чийто корени също са свързани с Пловдив. Програмата ще включва и дефиле с прически, изработени от водещи италиански стилисти. А защо точно прически? Защото концертът е подарък за пловдивчани от Давиде Кристиано.

Входът е с безплатни покани, които можете да получите от елитните салони в страната от мрежата на DAVID Professional, както и определено количество (до изчерпване), единствено от Билетната каса пред община Пловдив.

Античен театър

21:00 часа

4 години 7 Films Lab

Приятели, на шега, на майтап, 7 Films Lab навървша четири години и имаме удоволствието да Ви поканим на нашия рожден ден. Ще се радваме да отпразнуваме този момент заедно, като за целта сме Ви подговили малки изненади и много веселба. Нашите приятели от бар Пощата ще ни зарадват със специално измислени за целта коктейли, а за музиката ще се прогрижат Lynn и Pink Tsonk.

Пощата – The Post

20:00 – 03:00 часа

YokoLove (GrooveLab) at Bally Club

Тази събота YokoLove ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Питие, наргиле и свежа музика и рецептата за фантастична вечер е готова!

Bally Club

20:00 часа

31 юли

Грегъри Портър | Gregory Porter

Грегъри Портър е безспорно един от най-великите гласове на нашето поколение. Получава международно признание с двете награди Грами за Liquid Spirit през 2014 г. за най-добър вокален джаз албум и за Take Me To The Alley през 2016. Изнася концерти в разпродадени зали в света – Royal Albert Hall, Olympia и си колаборира с музиканти като Стиви Уондър, Disclosure, Сам Смит, Джеф Голдблум и Moby. Грегъри Портър е и един от най-продаваните звукозаписни артисти в света, отличен с три платинени и девет златни албума. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 млн. гледания във видео платформите. „Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората”, казва Грегъри.

Роден е в Сакраменто, щата Калифорния. Израства сред осем братя и сестри, албумите на Нат Кинг Кол от домашната колекция плочи и пее в църковния хор. Негови вдъхновители са изпълнители като Джо Уилямс, Дони Хатъуей, които дават отражение върху стила му, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм енд блус и госпел. Печели футболна стипендия, която го отвежда в Университета в Сан Диего, но тежка травма го лишава от спортна кариера и дава на света един от най-добрите джаз музиканти.

В Ню Йорк през деня работи в ресторант, а нощем пее в джаз клубове. По-късно участва в бродуейския мюзикъл “It Ain’t Nothin’ But The Blues”, а през 2004г. поставя собствен мюзикъл Nat King Col&Me, посветен на неговия вдъхновител, където изиграва своето alter ego. Още първите му два самостоятелни албума Water от 2010 и Be Good от 2012 получават номинации Грами за албум и за най-добро R&B парче, за да достигне до днешното признание на най-успешен мъжки джаз вокал в света.

През 2020 Грегъри Портър издава шестия си албум All Rise – завръщане към текстовете с ежедневна философия и настроени към вълнуващата смесица от джаз, блус, соул и госпъл. В All Rise Портър си колаборира с дългогодишните си колеги от неговия бенд, специално избран 10-членен хор и секция валдхорни и струнни от Лондонския симфоничен оркестър. Като част от турнето си Грегъри Портър изпълнява и парчета от последния си албум, които ще чуем догодина и в Пловдив.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

