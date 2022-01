Какво да правим в Пловдив (28.01– 03.02)

Тази седмица в Пловдив ще откриваме експозиции и ще се забавляваме в любимите барове

28 януари

Нова българска графика

Експозицията е нова и за първи път се представя пред публика, а произведенията са изцяло от фонда на Пазарджишката галерия.

Изложбата в Зала „2019“ включва 94 творби от различни артисти, част от най-новите придобивки на Пазарджишката галерия. Те няма да бъдат прибрани в папките, а ще продължат да „заявяват” и популяризират новата българска графика и нейните автори.“

Зала „2019“, ул. „Гладстон“ № 32

28.01 – 23.02.2022

Мартин, Данчо и майка им

С участието на Албена Колева.

Постановъчен eкип:

автор и режисьор – Камен Донев

музика – Славчо Николов (БТР)

фотограф – Георги Вачев

плакат – Ралица Русева

Описание:

Моноспектакъл на Албена Колева

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

ANC – Pre-Facelifting – Приятели зад Бара с Виктор, Лени, Марти първите бармани на artnewscafe

Кой истински фен на artnewscafe не познава Лени, Виктор и Мартин?

Първите “хора зад бара” на иконичното кафе, хората, които израстнаха с artnews и постигнаха много. Тази вечер ще ги видим отново зад бара.

Artnewscafe

17:00 – 22:30 часа

Miroslava Todorova&Ivaylo Staykov @ “IN THE JAZZ” PLOVDIV

Джаз клуб В Джаза представя:

Мирослава Тодорова – вокал

Ивайло Стайков – пиано

Вход:10 лв.

Jazz Club В Джазa \ In The Jazz

20:00 часа

Juanito at The Post

Петък зад DJ пулта ще бъде Juanito.

Елате да се забавляваме заедно!

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

YokoLove (GrooveLab) at BALLY CLUB

Петък гост диджей ще бъде YokoLove, който ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен и ритмичен саунд, определено ще Ви накара да танцувате. Освен хубавата музика Ви очакват качествен алкохол и свежи напитки.

Bally Club

21:00 часа

29 януари

Литературният Пловдив

“Литературният Пловдив” е най-новият ни градски тур, в който ще ви покажем и разкажем за местата, свързани с Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Димитър Димов, Петко Р. Славейков, Алеко Константинов, както и за Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Захарий Стоянов.

Цена: 19 лв. за възрастни, 15 лв. за деца до 10 г.

Цената включва:

– обиколка с лицензиран екскурзовод;

– вход за Историческия музей;

– топла напитка по избор в Славейковото кафене.

За резервации: 0898471201, [email protected]

A Balkan Legend exhibition

Казват, че една снимка струва хиляда думи. Така че представете си на колко думи се равнява една колекция от снимки. Балканите по много различни причини бяха изключени от всякакъв напредък в останалата част на Европа. Това обаче даде на този регион „предимството“ да запази някои елементи от старото примитивно общество, което е изгубено в Европа преди векове. Тази изложба има за цел да проектира или дори да открие най-новите елементи на един муден, “изгубен” свят, едно старо общество, което е почти изгубено, като по този начин потвърждава всички онези, които смятат Балканите за регион, “специален” за данните на Европа. Изложбата се състои от 15 представителни снимки, които направих в 6 различни балкански страни (Гърция, България, Турция, Босна, Хърватия, Словения) между 2014-2021 г. Държави с външно видими религиозни, езикови и исторически различия, но по същество с дълбоко общ културно-исторически характер.

Фотограф: Зисис Филаридис

Baba Yaga Plovdiv

19:00 часа

Drunk-O-Rama by Pink Tsonk

След няколко години пауза Drunk-O-Rama се завръща! В тези интересни времена, в които живеем, трябва да си направим едно парти типично по пловдивски – танцувална музика, хубави хора, бирички и айляк! Сложете си удобни обувки и Ви чакам в любимото ни Коти!

Котка и мишка

21:00 – 02:00 часа

AFRO HOUSE with DJ KIRO at BALLY CLUB

Събота зад пулта в BallyClub ще застане Dj KIRO! Стартираме партито от 21:30 часа и Ви очаква позитивна музикална селекция, свежи напитки, коктейли и шотове!

Bally Club

21:30 часа

Hilla DJ set with Guest Bartender Nikos Hliapas

Събота на гости ни идва посланика на марката Скинос за България, Никос Хляпас. Той е приготвил за вас три коктейла, с които да ви зарадва и поглези сетивата ви. За музиката ще се грижи Hilla, така че ни очаква една супер яка вечер.

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

30 януари

SHADOWMAW OFFICIAL AFTER PARTY at BALLY CLUB

Line up: ANGEL KOSTADINOV

MLNSKY

STAVV

Вход: 8 лв.

Bally Club

07:00 часа

Неделна Видеотека #17: Труден за убиване

Досега не бяхме обръщали заслужено внимание на Стивън Сегал, поради което за тема на 17тата Неделна видеотека избрахме Труден за убиване – един от най-знаковите филми на бога на айкидото. Лентата доказва, че нищо не може да спре тази лишена от актьорски умения бойна машина – дори и седем години в кома. Както в повечето продукции със Сегал и тук две неща са сигурни – има много изкривени китки и бойна сцена около маса за билярд.

“Неделна видеотека” са традиционни вечерни уикенд прожекции на видеокасети с дублаж. Акцент са филмите от 80те и 90те, които главно асоциираме с този архаичен видеоносител. Забавлението е гарантирано, качеството на картината и дублажа – не!

Club Fargo

20:00 часа

31 януари

Прасета – Абсурдна комедия за възрастни

Жанрово определение: Абсурдна комедия, театрална клоунада

подробно описание: Шеф на полицейско управление и трима служители ( единия от които новобранец) стигат до идеята да изиграят приказката “Трите прасенца”, с цел да омилостивят проверяващ от София, върху чиято кола новобранецът неволно е изпуснал сладолед. Пародийно полицаи играят театър и в него по абсурден и комичен начин се разкриват всички пороци на системата и обществото.

Представлението е силна провокация към публиката, изградена в стила на театралната клоунада и импровизация.

Изненадващият финал провокира усмивка и дава теми за размисъл.

Режисьор: Иво Игнатов-Кени

Сценарий: Иво Игнатов-Кени

Музика: Петър Стоянов-Пепе

Костюми: “Прасета”-та

Времетраене: 80 мин.

Екип:

Шефа Георгиев: Христо Петев

Гошо: Даниела Рангелова

Георги: Габриела Димитрова

Жоро: Здравка Христозова

Театър „Хенд“

19:00 часа

Коприна

В „Коприна“ по световноизвестния роман на Алесандро Барико търсещият човек достига до красотата през единствения познат път – саможертвата в любовта. Главният герой на разказа излиза от малкото пространство на търговията, прекосява целия свят, за да остане безмълвен пред красотата – единственото средство на цивилизациите, с което е възможно да прекосят времето. В империята на красотата човекът открива истинските размери на собствения си дух, осъзнава цената на обичта и смирението. Великата красота на любовта като крайна точка и цел на човешкото пътуване през живота е темата на този спектакъл. „Коприна“ е метафора на човешкото безпокойство.

Пълната подборка със събития, препоръчани от единствения дигитален гид за града под тепетата, четете в Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова / Dimitra Lefterova