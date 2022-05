Какво да правим в Пловдив (27.05– 02.06)

Тази седмица в Пловдив ще празнуваме децата и ще посещаваме фестивали

27 май

Балкански Театър на сенките в Пловдив

За два дни Пловдив става сцена на Театъра на сенките от Балканите. Древното изкуство с над 500-годишна история ще оживее със спектакли на актьори от Гърция и Турция.

От 16.00 часа в Дома на науката и техниката е спектакълът на актьорите от театър „Карагьозис“, Гърция. В 17.30 часа започва постановката на гостите от театър „Карагьоз“, Турция.

Зрителите и на двете представления ще се потопят в магията на сценични образи и герои от цял свят чрез образователния филм „В света на театралните кукли“.

Дома на науката и техниката

16:00 часа

17:30 часа

Класик Open Air: Музиката на тепетата

Опера Пловдив и община Пловдив канят пловдивчани на концерти от поредицата „Класик Open Air: Музиката под тепетата“ на 27 и 28 май на Дановия хълм (Сахат тепе) от 20 часа. Естествен декор на концертите ще е Часовниковата кула в Пловдив, която е сред най-старите в Европа. Музикалното събитие е продължение на инициативата за припознаване на природните забележителности на Пловдив като алтернативни места за култура през летните месеци.

На 27 май почитателите на оперетата ще чуят известни арии от Щраус, Лехар и Калман в концерта „Viva L’Operetta” изпълнение на солистите Евгения Ралчева, Светлана Иванова, Август Методиев и Марк Фаулър. На рояла ще бъде Росица Димова.

Данов хълм (Сахат тепе)

20:00 часа

15-ти юбилеен PolineROOOCK фестивал 2022

Петнадесетия Юбилеен POLINEROOOCK festival ще предостави отново възможност на 3 сериозни и мотивирани РОК ГРУПИ, участници в ПолиФеста, да са и сред участниците в най-мащабното РОК събитие в България – HILLS of ROCK – 2022 Пловдив.

Нашата прекрасна и компетентна публика ще реши кои да са тези три групи след гласуване. За целта, върху пропуските получени на входа на Летния театър ще бъдат изписани имената на всички участници, като всеки зрител ще може да постави персонална оценка по десетобалната система, за нивото на всяка група. При това гласуване, всеки гласувал, ще има шанса да спечели един от няколкото тридневни билета за Hills of Rock!

Три Слънчеви Дни

12+ Чудесни Групи

Над 50 Страхотни Музиканти

Летен театър Бунарджика

27.05 18:00 часа – 29.05 23:00 часа

„ТРИМОНТИАДА“ музика за обич

В програмата ще чуете редки и блестящи произведения на Бах, Бетовен и Брамс.

Очаквайте и една голяма изненада на сцената на Античен театър – Пловдив.

С участието на:

Младежки камерен оркестър „Франк Мартен Плейърс“;

Гост диригент: Стефано Мулярди;

Пиано: Галина Врачева;

Чембало: Стефано Мулярди

Украински даровити деца.

Античен театър – Пловдив

27.05 – 28.05.2022

20:00 часа

Electric Orpheus 2022

Electric Orpheus – два дни на рокендрол, психиделика, уейв, електро, гръндж, пост-пънк, индъстриал… от топ банди от Европа и България. Пловдив, зелена локация на открито, заобиколена от индустриални халета.

Тракия Икономическа Зона

27.05 16:00 часа – 28.05 23:00 часа

Международен фестивал за театър и съвременен танц “Черната Кутия” 2022

Фестивалът включва 8 международни и български спектакли и събития в областта на театъра и съвремения танц от шест държави – Италия, Испания, България, Гърция, Австрия и Унгария.

Международната селекция стартира на 27 май с най-новата продукция на италианска компания за съвременен танц Ocram Dance Movement – „Yes, I am”. Те ще представят и танцовата миниатюра „Субстрат“, представяща пресечна точка между класическия балет и съвременния танц, създадена в партньорство с учениците от школата на танцовия педагог и хореограф Маша Иванова в Пловдив. Компания Ocram Dance Movement е създадена през 2013 от Marco Laudani. Ocram е свят от идеи, който цели чрез танц да разкаже за различни реалности и измерения. Това е хореографски експеримент, различен механизъм на разказване, характеризиращ се с безкрайно изследване.

На 31 май испанската компания „No bautizados“ ще покаже „Lo Invisible”. Ярък театрално-танцов спектакъл, който изследва жизненоважните усещания в някои определящи моменти на човешкия живот. Tанцьорите интерпретират собствените си физически различия и житейски опит, за да покажат двойствеността на съществуването, обгръщайки неговите противоречия, успехи, желания и страхове. Katia Humenyuk и Rolando Salame основават компания „No bautizados“ през 2018, за да изследват различните сценични езици на създаване на танцови пърформанси, като се фокусират върху темите на деня и създават възможност за дискусии важни за настоящия момент.

На 4-ти юни PUC – млад интердисциплинарен колектив от Виена, който обединява артисти от различни области за създаването на перформативни, образователни и обществени проект ще представят „In Touch“ . Експерименталният пърформанс, реинтерпретира материалността на физическия контакт, използвайки звук. Въз основа на разпознаваеми ежедневни шумове от докосване, „In Touch” изследва колективни сетивни преживявания и си играе с очакванията на публиката. Използвайки кожата си като средство за комуникация, изпълнителите от PUC изследват алтернативни светове на сетивата, които се разгръщат с музиката.

Също на 4-ти юни Zoi Efstathiou от Гърция ще представи дуета “We find each other in the plenum”. Спектакълът се фокусира върху движението и неговото повторение. В първата част танцьорите се движат предимно в перфектен унисон. Малките разлики в посоките символизират необходимостта от автономност във всяка връзка. Танцьорите преминават към втората част, към новото начало, несигурно, подобно на периода, който преживяваме сега с пандемията. Несигурно бъдеще, в което сме призовани заедно да продължим напред и да направим крачка към непознато ново начало. От 2016 Zoi Efstathiou си колаборира с Anne Teresa De Keersmaeker като репертоарен танцьор в Белгия. Zoi е завършила Professional Dance School “Niki Kontaxaki – Nikoletta Bakali” в Атина и през 2014 стартира Youth Dance Company в Гърция, в която участват танцьори на възраст от 18 до 25 години.

На 11 юни ще бъде показано ефектното представление „Freestyle“ на един от най-интересните артисти на унгарската театрално-танцова сцена – Rita Góbi. Родена в Нови Сад, Сърбия и завършила Унгарската танцова академия в Будапеща. През 2006 Rita Góbi основава компания Góbi Dance. Оттогава е създала съвременни танцови постановки, интерактивни представления за деца и е участвала в различни интердисциплинарни проекти. Работата на Rita Góbi може да се опише като смела, експериментална и прецизно хореографирана. Комбинацията от движения, музика, визуални ефекти и светлини създават футуристичната атмосфера на нейните изпълнения.

Игралното поле на „Freestyle“ е оживено от физическото присъствие на две героини – Рури и Рита. Това състезание не е за скорост или за победа. В „Freestyle“ участничките се борят със собствените си тела, а не една с друга.

Българското фестивално участие е на танцова компания Дюн с „Ритуали на душата“ на 4 юни. Танцова компания „ДЮН” е независима трупа за съвременен танц, създадена през 1986 г в Бургас. Трупата реализира авторски спектакли и развива повече от 20 години школа за съвременен танц в Бургас.

Те ще ни разкажат какво е тялото. Спектакълът се фокусира върху образите на дълбоко движение, в търсене на връзката между съзнание и тяло. Практика на срещата и сливането. Тяло и Душа в Едно.

Драматичен театър – Пловдив

27.05 – 11.06.2022

Международен Фестивал на Камерната Музика Пловдив

От 27 май до 18 юни 2022 г. Пловдив е домакин за 57-ми път на Международния фестивал на камерната музика. За първи път организатор на най-стария фестивал за камерна музика в Европа е АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Традиционно, Международният фестивал на камерната музика се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Община Пловдив и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив имат удоволствието да Ви поканят на официалното откриване на 27 май 2022 г. /петък/, 19:30 ч. Регионален етнографски музей Пловдив, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №2, с концерт, посветен на полската музика, с певците Анна Фабрелло и Кшищоф Бобжецки, заедно с пианистката Александра Мозгел-Мединска.

27 май – 18 юни 2022г., 19:30ч.

Различни локации: Регионален етнографски музей, къща на Верен Стамболян, АМТИИ

Фестивал „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ 2022

Тридневният фестивал за поредна година ще предложи разнообразни забавления за посетителите. Откриването е в петък – 27 май, с мащабно шествие на участниците от пл. „Централен“ до Римския стадион от 18.30 ч. Там в 19 ч. започва официална програма с участието на гладиатори и рицари, Ера балет и ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, които ще изпълняват антична поезия.

На 28 и 29 май форумът ще посреща посетителите на традиционно място – в парк „Лаута”. Там участниците ще оформят три лагера – „Античност”, „Ранно Средновековие” и „Късно Средновековие”. Ще има демонстрации на бойни практики, стрелба с лък, занаяти. В тях ще се включат над 150 участници.

На фестивала „Пловдив – древен и вечен” показват раннохристиянска литургия в Епископската базилика. Тя ще бъде представена от възстановчиците от „Мос Майорум Улпие Сердице”

Елементи от раннохристиянска литургия на старогръцки език ще видят посетителите на Епископската базилика на Филипопол на 29 май от 14 ч. Събитието е част от програмата на фестивала „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ и ще бъде представено от сдружението за исторически възстановки „Мос Майорум Улпие Сердице“.

Възстановчиците от София ще разяснят ритуала на присъстващите посетители.

Презентациите ще могат да бъдат посетени от всеки желаещ, заплатил стандартната посетителска такса за обекта.

Фестивалът „Пловдив древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство” се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив и спомоществователите и партньорите КЦМ 2000 ГРУП, Стефанов Мотърс ООД, LuxuryLiving, Дигитална агенция SEOMAX, РД Студио ООД, Винзавод Асеновград, Деликатес Житница, бира Йегерхоф, Rijo’s BBQ, Antiko.bg, магазин Кристал, RiceUP!, „Улпия“ Пловдив, Rotary Club Plovdiv International, Брадърс Секюрити Пловдив, Унгарски институт – София, Аграрен университет – Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“, ЕРА балет, Изворна вода Бачково, Гергана Бенчева, Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, Училища Максимум.

Парк Лаута

27.05 – 29.05.2022

Обиколка „По Карловска в Пловдив“

Кършияка – „Другият бряг“ на Пловдив – пази своите архитектурни ценности от междувоенния период. Развитието на града в северна посока в първата половина на XX век е запазено в материалните културни ценности около основната пътна артерия – улица „Карловска“. Красивите жилищни сгради, предимно с търговски площи, както и няколко обществени постройки – училище, църква и други, отново ще станат обект на тематична обиколка. Освен тях ще обърнем внимание и на няколко елемента от пътната инфраструктура, запазени от междувоенния период – нещо рядко срещано за цялата страна.

Архитектурната обиколка е резултат от над 2 години проучвания на архиви, документация на място и други изследвания на фондация „Български архитектурен модернизъм“, насочени специално към зоната северно от реката. Екипът на фондацията, заедно с наши приятели и партньори, работим активно от няколко години и по обявяването на зоната за културна ценност.

За посещение на архитектурната обиколка не е нужно предварително записване.

Кръстовището на ул. „Карловска“ и булевард „Марица“ – в парковото пространство до реката

18:30 часа

CoolBlue @The Post

Този петък за музиката в бара ще се грижи CoolBlue

Бар Пощата

20:30 – 03:00 часа

Tommy Riverra @ Bally Club 27.05.2022

На 27 май Tommy Riverra ще поддържа партито в BallyClub. Винаги готов да изненада публиката по възможно най-добрия начин. Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която го описва!

Очакваме ви с нетърпение!

Bally Club

20:00 часа

28 май

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Всички препоръчани събития от единствения електронен гид за града под тепетата може да видите в Lost in Plovdiv.