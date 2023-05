Какво да правим в Пловдив (26.05–01.06)

Тази седмица в Пловдив ще се отдадем на кулинарни фестивали и ще празнуваме с децата

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

26 май

Фестивал на театралните школи в Пловдив “Гледай Ти” 2023

Община Пловдив и театър “Хенд” канят пловдивчани на първия по рода си фестивал на младежките театрални школи в град Пловдив, който ще се проведе между 26 май и 3 юни, 2023г. под името “Гледай Ти”.

Бляскавата церемония по откриването е на 26 май 2023 г. , петък, от 19 ч в театър Хенд, (бул. “Руски” 18). Водещ ще е неповторимата Иванка Шекерова. Специални гости за откриването ще бъдат учениците от 9 ”б” клас на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, които ще представят спектакъла “Един по един”.

В рамките на три фестивални дни възпитаници на най-изявените театрални школи в града ще представят своето творчество, ще споделят опит, ще създадат ценни приятелства и контакти. Ще получат информация и възможности за бъдещото си професионално развитие.

Всички пловдивчани и гости на града могат да споделят празника на младите в театъра, като посетят спектаклите на театралните школи в рамките на съпътстващата програма от 29 -ти май до 2 – ри юни в театър “Хенд“. Подробна програма на страницата на театър “Хенд” в социалните мрежи: https://www.facebook.com/handtheatre2

Организаторите на новия фестивал са си поставили задачата да предоставят поле и стимул за изява и развитие на пловдивските театрални надежди и канят всички да се потопят в магията на изкуството и да подкрепят младите в техния творчески път.

26.05 – 03.06.2023

Международен фестивал на камерната музика 2023

Tова е най-старият фестивал за камерна музика в Европа. Учреден е през 1964 г. и се провежда в живописната атмосфера на едни от най-емблeматичните архитектурни паметници в Старинен Пловдив.

Година след година форумът се утвърждава като знаково и устойчиво културно събитие за град Пловдив и страната, вписвайки в историята си имената на световноизвестни музиканти и камерни ансамбли.

ПРОГРАМА:

26 май, Етнографски музей; 19:30 ч. – ОТКРИВАНЕ

Ил-Се Лий, виолончело; Джи-Еун Парк, пиано (Република Южна Корея)

27 май – Майсторски клас и научна презентация „Академия Музика“ на Ил-Се Лий (виолончело), АМТИИ, зала 15

29 май – Майсторски клас и научна презентация „Академия Музика“ на Река Силвай (цигулка), АМТИИ, зала 15

30 май, зала АМТИИ, 19:30 ч.

Река Силвай, цигулка; Анна Елина Кувая, пиано (Финландия)

1 юни, зала АМТИИ, 19:30 ч.

„Музикалното бъдеще на Пловдив“

Възпитаници на НУМТИИ „Добрин Петков“ – Пловдив

3 юни, зала АМТИИ, 19:30 ч.

„Звездите на утрешния ден“

Музикалната фамилия Гергов – Кай Гергов, цигулка; Рей Гергов, виолончело; Лео Гергов, пиано; Росен Гергов, пиано (България – Япония)

4 юни – Майсторски клас и научна презентация „Академия Музика“ на Себастиян Брайт (виенски обой), АМТИИ, зала 15

5 юни, Къща СТАМБОЛЯН, 19:30 ч.

Трио виенски обои

Себастиян Брайт; Йозеф Беднарик; Себастиян Сима (Австрия)

7 юни, зала АМТИИ, 19:30 ч.

Клавирен рецитал

Алесандро Марано, пиано (Италия)

8 юни – Майсторски клас и научна презентация „Академия Музика“ на Лазар Милетич (виола/цигулка), АМТИИ, зала 15

9 юни, Къща СТАМБОЛЯН, 19:30 ч.

„12 Струни“

Владимир Костов, цигулка; Лазар Милетич, виола; Атанас Кръстев, виолончело (Сев. Македония – Сърбия – България)

12 юни, зала АМТИИ, 19:30 ч

Академия музика

Млади преподаватели от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Кирил Пенчев, кларинет; Стефан Чапликов, пиано (България)

.14 юни, Къща СТАМБОЛЯН, 19:30 ч.

Трио „Крисостомо“

Крешимир Мармилич, цигулка; Матия Щайцер, виолончело; Габриела Гарсия, арфа (Хърватия)

16 юни, Етнографски музей; 19:30 ч. – ЗАКРИВАНЕ

Георг Ленер, баритон; Мирабай Вайсмел Розенфелд, цигулка; Виктор Розенбаум, пиано (Австрия – САЩ)

26.05 – 16.06.2023

C A R C A Ç A – Марко да Силва Ферейра | ONE DANCE WEEK 2023

Канонада от стъпки запалва фитила, огънят пълзи по телата на сцената, но експлозията ще отекне в друго измерение. Десетима танцьори, включително хореографът Марко да Силва Ферейра, отвеждат публиката на път към изграждане на колективна идентичност, културна принадлежност, обща памет. Интензивните и сложни движения на краката и подскоците са предговора в танцовия речник на Ферейра, който говори за съпротивление и бунт, за обединение и приобщаване, за самоопределение и многообразие.

Белият килим, електронната музика, барабаните на живо и ефектното осветление усилват усещането за клубен дансинг или карнавал – там, където всеки е различен и сам в своето веселие и болка, но също така е и част от цялото. Каква е ролята на индивидуалните личности в изграждането на една общност? Каква е движещата сила на една идентичност? Как решаваме кое да помним и кое да забравим, израствайки през личния си свят и този на другите?

За да даде отговори, Ферейра разравя наследството на европейските традиционни танци, за да извади на показ техните базисни движения и постановки. Техните “кодове” обаче са остарели, дори потискащи. Те не важат в днешния пъстър градски и социален контекст. Те изключват идентичности, групи и отношения, различни от доминантните. А може ли да бъде обратното?

На португалски език C A R C A Ç A биват наричани “различнитe”. Танцьорите изпълняват сложни стъпки, които съчетават традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове (като техно, транс, дъбстеп), които се появяват в култури, характерни за малцинствени общности (например LGBTQIA+ и общности от бившите колонии). C A R C A Ç A е хореографска среща между унифициращия фолклор и освобождаващата самоизява, между правилата и отклоненията от правилата в танците, приписвани на малцинствени и маргинални общности. Тази среща е, за да разберем как работи паметта и как се изгражда принадлежност.

Дом на културата „Борис Христов“

19:30 часа

Groovelab w\ YOKOLOVE at Bally Club

Той ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Питие, наргиле и свежа музика и рецептата за фантастична вечер е готова!

Bally Club

20:00 часа

27 май

Празник на детето в Стария град

Общински институт „Старинен Пловдив“ традиционно организира богата и интересна програма посветена на 1 юни – Международния ден на детето. Тази година „Празник на детето в Стария град“ ще се проведе в периода от 27 май до 4 юни, включително. Пловдивчани и гости на града ще имат възможност да посетят събития, ориентирани към всички възрасти, и разбира се най-вече към децата.

Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив” отново ще преплете по вълнуващ начин тайнството на културно-историческото наследство и креативността на децата, за да им подари незабравими спомени и нови познания.

Програмата включва изключително разнообразни жанрово прояви – рисуване, концерти, творчески ателиета, различни изложби, пленер, детска работилница, Панорама на детското творчество на Сдружение „духовно огледало“, Голям детски концерт на Римски стадион с участието на ансамбъл „Престо“ от НУМТИ „Добрин Петков“, част от XIV МФ „Дни на музиката в Балабанова къща“, куклено-театрално представление „Златното момиче“ и много други.

ПРОГРАМА:

27.05.2023 г. (събота), 14:00 – 16:00 ч., Балабанова къща

Арт ателие – музика и рисуване с ментори музикалният педагог Снежана Илинова и Карамфила Пръхчарова – уредник на Балабанова къща

Програмата по раздели:

МУЗИКАЛНИ КАРТИНИ – рисуване по темата от заглавията на пиесите: „Параход”, „Мъгла над реката”, „Когато светците маршируват”, „Гайдарите идват”, „Бебе пчела”, „Трите прасенца”, „Скачащият Джак” и др.

ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ПРЪСТИ

Рисуване на картини с отпечатъци от върха на пръстите и запознаване с постановката при свирене на пиано. С помощта на оцветяването се открива точното оформяне на ръката и пръстите за свирене. С отпечатъци „се изсвирва” проста мелодия, като свирещите деца помагат на рисуващите за съответните цветове и пръсти. Ръцете се почистват и се изсвирва мелодията на пианото.

РИСУВАМЕ РИТЪМ

С различни по дължина елементи (правоъгълници, тирета, вълнообразни линии и др.) изобразяване на елементарен ритъм. Изсвирване на пиано на произволен тон.

РИСУВАМЕ МЕЛОДИЯ

С избран елемент (снежинка, сърчице, кръгче, звезда и др.) изобразяване на мелодичната линия на лесна песничка.

27.05.2023 г. (събота), 17:00 ч., Балабанова къща дълбока и сводеста зала

* Откриване на изложба „ДЕТСТВО”, представена от Фондация „Малък Зограф“. Експозицията представя селекция от обвързани тематично 35-40 отличени детски картини на млади таланти от над 60 страни в света, участвали в десетте издания на „Световен конкурс за детска рисунка“ с организатор Фондация „Малък Зограф”.

* Откриване на изложба с детски рисунки сътворени по време на работилницата, посветена на Атанас Кръстев, съвместно с НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018”.

* Празничното откриване ще се реализира на открито с танцов детски състав „Луди млади” и детска балетна школа „Фламинго” към НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018”.

28.05.2023 г. (неделя), 13:00 – 16:00 ч., Музейна аптека „Хипократ” – двор

Образователно-творческо ателие, посветено на биологичното разнообразие в растителния свят „Билки и треви нарисувай ти!” с ментори Татяна Йорданова и Карамфила Пръхчарова – служители на ОИ „Старинен Пловдив”

Цел: запознаване на децата с частите на растенията и техните особености, както и с лечебните свойства на някои от растенията; разполагаме с нагледни материали и презентация „Час по ботаника”.

Метод: създаване на рисунки с различни техники; рисуване от натура и рисуване по шаблон

28.05.2023 г. (неделя), начало 10:30 ч., сборен пункт Площада пред църквата „Св. св. Константин и Елена”

Еднодневен пленер „Слънчеви къщи”, в партньорство с Школа по рисуване M&m – Диана Папазова и Арт ателие – Мина Денева

15:00 ч. Откриване на изложба с творбите от пленера – двор на Къща Хиндлиян

29.05.2023 г. (понеделник), 18:00 ч., Балабанова къща

Концерт класическа музика на децата-таланти от Къща за музикални вълшебства „Дивизи”

01.06.2023 г. (четвъртък), 11:30 – 17:00 ч., Къщата на Верен Стамболян (постоянна експозиция на Димитър Киров) – двор, при лошо време хайет партер и покрит кьошк

ОИ „Старинен Пловдив”, в партньорство със Зонта клуб – Пловдив, проект ПОДАЙ РЪКА, СБЪДНИ МЕЧТА, СРЕД КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГРАДА, в който участие ще вземат подрастващи от „Втори дом”, където са настанени украински бежанци и деца в неравностойно положение (деца, които са били обект на домашно насилие и са изведени в защитени жилища). Клубът се грижи трайно за тези целеви групи и очаквания брой деца е около 40, които ще пристигат за занимания в различни часови периоди.

В двора на Къща Стамболян са оформени, и децата на ротационен принцип ще посетят, различни творческа арт зони. В паузите, в двора, на децата ще се предоставят пакетирани закуски, вода и време за отмора, в което ще получават разнообразен тип познания.

Във времето за отмора децата ще имат възможност:

• Да разгледат къщата, да видят красивите фасадни стенописи и да се потопят в света от картини на Маестро Димитър Киров.

• В зона партер на къщата да изгледат двете серии на филма «Приключения на Фил и Поли» – предоставени от режисьорско сдружение «Непорасналите»

• 1-ва зона – за рисуване и моделиране с уредника на къщата г-жа Ангелина Ризова и ментора Елена Колева – Кабир. Децата рисуват с пръсти и моделират костюми от времето на Възраждането.

2-ра зона – музикална зона. Поканени са музиканти-ментори, които посредством акустични инструменти – китара и екзотични перкусионни, ще обучат децата какво е ритъм, основни правила за използване на инструментите и др.

Забавленията продължават с изненадващото идване на МИНИ МАУС, която ще отведе децата в зоната на творчеството – ще пълнят кукла от плат и ще получат сувенир- спомен от паметния 1-ви юни в Стария град, благодарение на ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ и ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”.

На финала всички деца, доброволци и екипа на Зонта клуб отвеждат децата на Римски стадион, за да изгледат Големия детски концерт.

01.06.2023 г. (четвъртък), 18:30 ч., Римски стадион

XI-то издание на ГОЛЯМ ДЕТСКИ КОНЦЕРТ „РИМСКИЯТ СТАДИОН ОЖИВЯВА С АНСАМБЪЛ „ПРЕСТО” от НУМТИ „Добрин Петков” – събитието е част от XIV-ти Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”

03.06.2023 г. (събота), 10:00 – 17:00 ч., Къщата на д-р Ст. Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев) – двор и зоната пред къщата

XXIV-то издание на Панорама на детското творчество, организирано от Сдружение „Духовно огледало”, включващо градско дефиле на детски духов бенд, концерт, отворени работилници за рисуване, плъстене, изработка на предмети от царевична шума и др.

04.06. (неделя), 11:00 – 14:00 ч., Къща Клианти

Откриване на изложба с детски картини, икони, литографии нарисувани от малките зографчета от Ателие „Зографче”-Самоков и арт работилница, представяща разнообразни техники.

04.06.2023 г. (неделя), 11:00 ч., Къщата на д-р Ст. Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев)

Професионалният пътуващ театър за деца „Елени” представя куклено-театралния спектакъл „Златното момиче”.

27.05 – 04.06.2023

КУЧЕНЦЕТО, КОЕТО НЕ МОЖЕШЕ ДА ЛАЕ

Музикална, тъжно-смешна приказка за едно съвсем малко кученце, оставено в торба, насред големия и непознат свят. Без да има кой да го научи как се лае, то тръгва по своя път. Очакват го толкова много срещи, приключения, игри, опасности и изненади преди да „запее“ своята радостна песен със своя собствен, кучешки лай.

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

ПОТ ФОЛК – Laimperfecta | ONE DANCE WEEK 2023

НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО – Клер Дюран-Друен | ONE DANCE WEEK 2023

В този танц не става въпрос просто за показване на тела, а за композиране на целия набор от сили, които ме вдъхновяват. Именно чрез работата върху художествената форма разбирам, че правя политически жест”.

Красотата на танца може да поникне от най-чудатото рандеву на танцьори от различни, даже противоположни ъгълчета на обществото. НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО ни показва какво би се случило, ако на едно и също място се съберат пациент на психиатрична клиника и човек с изявен талант в спорта, науката или изкуството, например. Това е спектакъл на участието, който не идва като запазена територия за виртуозни танцьори, а като отворена покана за местни участници да се включат.

Френският хореограф Клер Дюран-Друен събира 7 професионални танцьори от своята компания Traction със 7 местни танцьори от различни общности. Тази необичайна среща, която иначе не би се случила, разчита на провокацията от излизането извън зоната на комфорт, на психологическото и физическото взаимодействие между непознати, за да намери нови форми на танц. Участниците ще трябва да се отърсят от своите представи и навици за работа с тялото, ще минат през метаморфози и ще образуват на сцената едно безподобно семейство. Неговите членове не са имали възможност да се познават, но сега могат да направят нещо красиво заедно.

На показ са изложени човешките странности, неповторими и поемащи в неочаквани посоки. Идващи от периферията на обществото или просто далеч един от друг, професионалните танцьори и местните участници ще намерят общ движенчески език. В него красотата не е непременно функция на физическата виртуозност на танцьора, по-скоро на доверието към останалите. Красотата не е нормативно предписание за движенията на тялото, както е в балета, например. И макар майсторските изпълнения да са впечатлящи, Клер вижда красотата като нещо просто и докосващо, дори да е несъвършено.

Характерно за работата на Клер Дюран-Друен е, че работи с аматьори и хора с физически ограничения и “поведенчески разстройства”, които някои биха окачествили като “увреждания”. Тя търси дълбочината на изкуството и оспорва правилата кой може или не може да бъде на сцената.

“В този танц не става въпрос просто за показване на тела, а за композиране на целия набор от сили, които ме вдъхновяват. Именно чрез работата върху художествената форма разбирам, че правя политически жест”.

– Клер Дюран-Друен

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

Панаир за кулинарно изкуство „Етно кухня на колела“ и Фестивал „Синьо лято“ 2023

Осмото издание на кулинарния панаир „Етно кухня на колела“ ще се проведе на 27 и 28 май на новото пространство за фестивали и събития в Plovdiv Stage park, в подножието на Младежкия хълм. Дървените къщички на обособената търговска уличка ще се превърнат в място за кулинарни изкушения от арменската, италианската, руската, еврейската, турската, украинската и традиционна балканска кухня. През двата почивни дни в края на май гостите на панаира ще могат да гледат различни презентации и Cooking show демонстрации на майстори готвачи от различни народности. Кухните на различните етноси ще предлагат дегустации и традиционни храни от 11 до 17 ч. Специално за панаира ще гостува и една от най-добрите пекарни за хляб от региона. Майстор готвачите ще покажат на малчуганите как да си направят сами вкусни бисквитки.

Заедно с кулинарния панаир ще се проведе и третият Фестивал за децата и семейството „Синьо лято“, а на голямата сцена на Plovdiv Stage Park, за първи път ще бъдат представени два циркови спектакъла. През съботния ден, между двете циркови представления, всички деца ще могат да се включат в интересни арт работилници и игри на народите, а в неделя, на малката сцена ще гледат музикални, театрални и танцови спектакли. Театър в парка за децата и семейството ще има в различни райони на града.

ПРОГРАМА

Събота: 27.05.2023 г. сцени и открити площи Plovdiv Stage Park, Младежки хълм, район „Централен“

Първа локация: Уличка с дървени къщички

11:00 ч. – 17:00 ч. Панаира на кулинарното изкуство „Етно кухня на колела“

Представяне на арменска, руска, италианска, турска, еврейска, украинска и балканска традиционна кухня.

14:30 – 16:30 Cooking Show

Втора локация: Релакс зона с малка сцена в подножието на Младежкия хълм

13:00 – 17:00 ч. Арт работилници за деца и релакс зона

Арт работилница „Приключение“, арменски занаяти „Парекордзаган“, Традиционна еврейска игра „Стрелба с лък“, пленер за най-малките, Танцово студио „Принцеси“ с Dance To The Max

Трета локация: Голяма сцена, поляна за концерти и фестивали в подножието на Младежкия хълм

11:00 ч. – „Цирк сред природата за цялото семейство“ – първи спектакъл на Националната школа по атракционни изкуства

17:00 ч. – „Цирк сред природата за цялото семейство“ – втори спектакъл на Националната школа по атракционни изкуства

Четвърта локация: открита сцена Парк „Рибница“ (район „Северен“)

17:30 ч. Театрален спектакъл „Новите дрехи на царя“ на театър „Хамелеон“

Неделя: 28.05.2023 г. Stage Park

Първа локация: Уличка с дървени къщички в Plovdiv Stage park

11:00 ч. – 17.00 ч. Панаира на кулинарното изкуство „Етно кухня на колела“

Представяне на арменска, руска, италианска, турска, татарска, еврейска, украинска и балканска традиционна кухня.

14:30 – 16:30 Cooking Show

Втора локация: Релакс зона с малка сцена в подножието на Младежкия хълм

11:00 ч. Театрален спектакъл „Косе Босе “ – Държавен куклен театър Пловдив

12:00 ч. Български народни танци – концерт на най-малките танцьори от ФТА „Дилянка“

12:30 – 13:30 ч. Обяд и шоу демонстрации „Етно кухня на колела“. Томбола и забавни изненади

14:00 ч. Музикален спектакъл „В света на Чарли“ за най-малките – с участието на децата от Академия на г-жа Опера на Държавна опера Пловдив

14:30 ч. – 16:30 ч. Танцов спектакъл „Танци на народите“, с участието на най-малките от танцовите състави на ОАБС „Парекордзаган“; Група за Българо-турски родопски фолклор и култура с. Фотиново, общ. Кирково, с ръководител Зекие Хасан; музикален концерт, с участието на деца от Украйна, с ръководител Лилия Левицка; ТС „Милениум“ с ръководител Цветомира Крумова.

16:30 ч. „Новите дрехи на царя“ – театър за най-малките, постановка на театър „Хамелеон“

17:00 ч. Томбола и забавни изненади

Събота: 17.06.2023 г., Парк „2019“ (в район „Тракия“)

11:00 ч. Театър в парка „Болен здрав носи“ на Държавен куклен театър Пловдив

27.05 – 28.05.2023

Образователни игри за деца с HABA

Тази събота професионални педагози очакват Вас и вашите деца на игри с Haba – най-добрите производители на детски игри в света.

Педагозите ще играят с вашите деца, докато Вие можете да опитате от нашето страхотно кафенце.

Събитието е предназначено за две групи деца:

3-5 годишни в 10:30

5-7 годишни в 11:30

Вход за събитието: 15 лева на дете (с отстъпка за повече от 1 дете в семейството)

ВАЖНО! Предварително записване е задължително!

Offline Café

Mr. Moon at Bally Club

Младен Димитров е български продуцент, композитор и музикант.

Работейки заедно с някой от най-популярните изпълнители в страната, той се утвърждава като водеща фигура на българската музикална сцена, а характерният му стил в смесването на джаз, фънк и диско със съвременната, електронна музика е добре известен и в световен мащаб.

Младен издава песни и прави ремикси за някой от най-разпознаваемите западни лейбъли и продуценти в жанра, като Defected, Salted Music, Duffnote, Puro Music, Shifted, Lisa Shaw, Atjazz, Marshal Jefferson, Kinky Movement, DJ Leroi и много други.

Bally Club

20:00 часа

28 май

НЕЗНАЙКО В СЛЪНЧЕВИЯ ГРАД

“Незнайко в Слънчевия град” е история за силното желание на едно дете да бъде добро, но само за да получи своята награда. А именно вълшебната си пръчица! Сбъдването на желанието му го въвлича в приключение, което води след себе си големи последствия, за които той все още не е готов. Без да поглежда назад Незнайко смело размахва вълшебната пръчица пред очите ни докато не стига до най-голямата магия, на която е способен човек-да бъдеш добър, защото искаш да си такъв!

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

ПОТ ФОЛК – Laimperfecta | ONE DANCE WEEK 2023

СИЛАТА (на) СЛАБОСТТА – Мохамед Тукабри | ONE DANCE WEEK 2023

Една плът и кръв, един корен, две поколения, два отделни свята. Те най-сетне ще се съберат.

На сцената майка и син се намират отново след години на раздяла, за да се огледат един в друг и чрез танц да съградят пространство, в което се чувстват вкъщи. Домът е място, но може и да е усещане – колкото крехко, толкова и силно, за да се възпроизведе навсякъде. В театралната зала, в непознат град, в миналото и в бъдещето.

Тя винаги е мечтала да бъде танцьорка, той превръща танца в своя професия. Дуетът на тунизийския хореограф Мохамед Тукабри, работещ в Белгия, и неговата майка Латифа е пресичане на линиите на техните физически тела, мечти, търсения, животи. Двамата показват на публиката своето събиране, което няма нужда да бъде изиграно, защото се случва по естествен, деликатен и съкровен начин.

Спектакълът е красив и нежен танцов разказ за връзката между майка и син, но и за значението на дома, когато си близо и когато си далеч. За стремежа да бъдеш на безопасно място, под покрива на обичта и споделената грижа с най-близките. Там, където си истински, естествен и открит. Там можеш да бъдеш всичко – достоен, приет, оценен и уязвим, слаб, беззащитен.

Домът е силата (на) слабостта на човека, ценност и фикция, прозорци и стени, и както и да го познаваме или фантазираме, всички се завръщаме там, независимо от раса, религия, социална класа, сексуална ориентация, независимо от всичко.

Дом на културата Борис Христо

18:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

