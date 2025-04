Какво да правим в Пловдив (18.04–24.04)

Send an email

Тази седмица в Пловдив ще ловим бисери и ще се гмурнем в нощта на мюзикълите

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

18 април

Yin-Yang & Boris Petkov Trio

Две изключителни певици се качват на сцената, въплъщавайки баланса на противоположностите – Илина Стойнева с дълбок, чувствен алт, който рисува нежни балади, и Сияна Калоянова с ярко, огнено мецосопрано, което завладява с енергичен суинг и скат.

Борис Петков – пиано

Радослав Паунов – бас

Ясен Димитров – барабани

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Friday Calling / Set by RADO : 18.04

Разпети петък звъни, ние му вдигаме с настроение – чашите в бара, докато козунаците втасват!

Готови ли сте за яко начало на празничния уикенд? RADO ще помага от/зад пулта с топ парчета както винаги.

Rock Bar Download

22:30 часа

Benti Tres & Ann De Amor at Bally Club

На 18 АПРИЛ (петък) ще бъде нощта, за която всички ще говорят –

на сцената излизат Benti Tres & Ann De Amor, за да ви потопят в огнена музикална магия!

Bally Club

21:00 часа

19 април

Великденски празници 2025

19 април, събота от 11:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Великденска творческа работилница за деца за писани яйца в рамките на проект „Занаятчийско училище“ – Пловдив, и с участието на представители на пловдивските училища

19 април, събота от 17:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Концерт „Великденски чудеса в страната на талантите“ с участници от предаването „Ася в страната на талантите“, водещ Ася Антонова

Pop-Up Bazaar Plovdiv | Бар Пощата – Великденско издание!

Присъединете се към нас на 19 април за едно уникално събитие в Бар Пощата! Вълнуващ поп-ъп базар, който събира творци, занаятчии и артисти от цялата страна, за да представят своите ръчно изработени изделия, модни аксесоари, арт декорации и още!

Какво да очаквате?

Уникални ръчно изработени продукти

Мода и аксесоари с индивидуален стил

Арт и декорации, които ще внесат уют и красота във всеки дом

Вдъхновение и празнично настроение

Не пропускайте възможността да се потопите в творческата атмосфера на Великден! Поканете приятели и се насладете на ден, изпълнен с изкуство и вдъхновение!

Бар Пощата

10:00 часа

commuter (GR) Live in Plovdiv @ BeeBopCafe XRaydio pre and after party

Post Punk бандата Commuter от Атина, Гърция и музикална селекция от култовото Инди XRaydio на 19 април, събота на сцената на BeeBopCafe!

Ще отворим вратите и капаците на в 19:00 със музика от XRaydio, в 21:00/21:30 започват Commuter и след това продължаваме с XRaydio!

Commuter са на турне и представят дебютния си албум Guilt Eraser.

Bee Bop Café

19:00 часа

Easter party w/ Zlatina Dimitrova & Slapper at Bally Club

На 19.04, събота, Bally Club ви кани на Easter party със Zlatina Dimitrova & Slapper.

Присъединете се към нас за вечер, изпълнена с невероятна музика!

Bally Club

21:00 часа

One Shot Closer / EL BOBEE / DJ SET

ONE SHOT CLOSER

С всяка следваща глътка реалността става малко по-размазана… и малко по-истинска.

Един шот по-близо до ритъма, до пълния кадър, до загубата на контрол.

Ще въртим на бавен фокус, висока резолюция и дълбок бас.

Шотовете се редят, кадрите се губят.

Зад пулта: El Bobee – с микс за размазване и забравяне

Петното на Роршах

22:30 часа

MIROSLAVA KATSAROVA present „WATERS OF MARCH“

След успешните концерти на Мирослава Кацаров в началото на март в София и Пловдив, както и във Варна преди дни, тя ще представи най-новата си концертна програма “Водите на март” отново в Пловдив. Този път освен с Мирослав Турийски, тя ще бъде на сцената в компанията и на Младен Димитров (перкусия и барабани), известен още като Mr. Moon и те ще се представят в клуб “В джаза” на 19 април в навечерието на светлия празник Великден. Всъщност, бихте могли да послушате първокласен джаз в сърцето на Пловдив и после да се отправите към някоя от хубавите и медитативни пловдивски черкви, за да си вземете традиционния огън на Възкресението.

Мира Кацарова е дамата, която доведе в България някои от най-важните съвременни джаз артисти в света като Брад Мелдау, Джошуа Редман, Джейсън Моран, Майкъл Лийг и Бил Лорънс от Снарки Папи, Майк Стърн, Дейв Уекъл, Дейв Холанд, Крис Потър, Авишай Коен, Ян Гарбарек, Джон Скофийлд, Джулиан Лаж и още много други. Това тя прави вече 11 години в качеството си на директор, селекционер и организатор на един от най-добрите джаз фестивали в България – Пловдив Джаз Фест, а като артист има реализирани 5 самостоятелни албума, подкрепени от най-добрите български джаз музиканти като Христо Йоцов, Веселин Веселинов – Еко, Румен Тосков – Рупето, Миро Турийски, Димитър Семов, Теодосий Спасов и много други. От години реализира различни тематични концертни програми, а работата й в Джаз ФМ радио като автор и водещ на две предавания е от самото създаване на медията.

Концертната програма на Мирослава Кацарова “Водите на март” е свързана с прочутата едноименна бразилска песен написана от легендарния Антонио Карлос Жобим. Затова този концерт вокалистката посвещава на нейната версия на песента. А оригиналните текстове са на португалски и английски език, също сътворени от Жобим. Песента е композирана през 1972 година и е считана за най-добрата бразилска песен на всички времена. През годините има множество интерпретации – и инструментални, и вокални. Наистина, центърът в тази творба е текстът, който представлява колаж от думи – образи. С тях А. К. Жобим назовава метафората за водите на март – месецът, който в Бразилия бележи края на лятото с поройни дъждове и бури. В английската версия става дума за разтопените води на март, месецът в северното полукълбо, който е предвестникът на пролетта. Мира ще изпее тази песен на български език, чийто превод е на Зорница Христова, а аранжиментът е на Миро Турийски.

Повече за историята на “Водите на март” ще разберете лично от Мирослава Кацарова на концерта й, тъй като тя е и сладкодумен разказвач, чийто глас е добре познат от Джаз ФМ радио.

В програмата на тримата артисти ще бъдат включени още авторски композиции, но и осъвременени класики от световната песенна колекция на ХХ век, сред които песни на английски, португалски, френски и испански език. С този концерт ви очаква истинско музикално пътешествие във времето и пространството като Мира ще разказва истории не само пеейки, но и говорейки, с присъщите й финес, ерудиция и задълбочени познания в областта на история на съвременната импровизационна и джаз музика.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

20 април

Великденски празници 2025

20 април, неделя от 12:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Концерт на децата от „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова

20 април, неделя от 18:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Концерт на Биг Бенд Пловдив и солисти, диригент Николай Гешев

Easter Rock Night @Bee Bop Cafè

Bee Bop Cafè представя: Richard Manta LIVE – 20.04.25г. в Пловдив!

Ще чуем албума „Rise up“, съпроводен от нещо ново!

Почитатели на Groove Rock музиката – заповядайте на едно страхотно преживяване!

Richard Manta са:

Ричард Мантарлиев – китара и вокал

Рад Юруков – ударни

Радослав Паунов – бас

Жулиен Кутманов – клавишни

Bee Bop Café

21:30 часа

The Real Thing Live – Bar Fabric – 20.04.2025

Тази неделя The Real Thing ще забият с блус рок хитове на сцената ни!! Вечните класики, шоуто е гарантирано!

Bar Fabric

20:00 часа

21 април

Великденски празници 2025

21 април, понеделник от 12:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Великденски концерт с участието вокалните и танцови школи към ЦПЛР на ОДК Пловдив – танцов състав „Иглика” , ФАФ „Куклици“, ВГ „Бамбини“, джаз балет

21 април, понеделник от 18:00 часа

Площад „Стефан Стамболов“

Концерт на група „Айриш кофи“

Жулиен Кутманов – клавир

Йордан Рангелов – китара

Георги Пашалиев-ударни

Пола Кутманова-вокал

Класика за Великден

Традиционният празничен концерт „Класика за Великден“ ще зарадва пловдивчани и гостите на града на 21 април от 15 часа на открито в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“…

С всички препоръчани събития за празничния период може да се запознаете в Lost in Plovdiv.