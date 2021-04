Какво да правим в Пловдив (16.04 – 22.04)

Вече има избор на събития в Града под тепетата



Културният и клубният живот се завръщат макар и с бавни темпове

16 април

Irregular | d-phrag vs Manu

Събитието IRREGULAR започна да става все по-регулярно, но какво по-хубаво от това!! Навън е пролет – време за коктейли и хубава музика. Заповядайте в петък, в Kapana Creative District / Капана – квартал на творческите индустрии за голяма доза organic house, melodic techno & progressive house с обичайните заподозрени – d-phrag & Manu.

Groove Music&Art Kapana

19:00 – 23:00 часа

BIRHAN at BALLY CLUB

На 16-ти април зад пулта в BallyClub ще застане Dj BIRHAN!

Партито стартира от 20:00 часа и ви очаква позитивна музикална селекция, свежи напитки, коктейли и шотове!

Bally Club

20:00 – 23:00 часа

Филмов фестивал Киномания Пловдив 2021

От 16-ти до 25-ти април 2021 г. в „LUCKY Дом на киното“ ще се проведе отложеното от миналия ноември 15-то издание на КИНОМАНИЯ в Пловдив.

Редовната програма на Киномания стартира в петък /16.04/ от 18.30 часа с носителя на „Златна Роза“ за най-добър български филм за 2020 г. – „Страх“ на Ивайло Христов.

Програмата на кинопанорамата са включени и филми за известни личности. “Дьо Гол” разказва историята на Шарл дьо Гол и неговата невероятна съдба, която ще промени не само френската история, но и развитието на Втората световна война.

“Селин Дион: Силата на любовта” е за голямата певица от раждането й по пътя към световната слава.

Документалният филм “Фелини на духоете” е рядък, интимен и духовен портрет на великия режисьор, направен чрез невероятни архивни материали от Rai Teche, Istituto Luce и международни архиви, откъси от филмите му и интервюта с изследователи на творчеството му.

Пловдивчани ще могат да гледат и класиката „Мъжът, който искаше да бъде крал“ с Шон Конъри и Майкъл Кейн. Двамата са в стихията си във филма на Джон Хюстън от 1975 година – империалистичната пародия за възхода на двама мошеници до царуването над Кафиристан.

Италианският режисьор Габриеле Мучино ще ни накара да се замислим за отминаващото време. Филмът му “Най-хубавите години” разказва историята на четирима приятели и животът им в продължение на 40 години, от тийнейджърските им години до зрелостта.

Публиката в града под тепетата ще може да се наслади и на “Пътуване към спомените”. С великолепното партньорство на Колин Фърт и Стенли Тучи в ролите на двойка с дълга история и несигурно бъдеще, филмът е дълбоко затрогващо и ненатрапчиво провокативно изследване на любовта пред лицето на една задаваща се трагедия.

15-тото издание на Киномания ще зарадва и почитатели на хубавото кино и с новите филми на велики режисьори като Уди Алън с “Фестивалът на Рифкин”, Педро Алмодовар с “Човешкият глас” и Андрей Кончаловски със “Скъпи другари!”.

„Киномания в Пловдив“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града.

Повече информация на Фейсбук страницата на Киномания в Пловдив: https://www.facebook.com/kinomania.plovdiv

LUCKY Дом на киното

17 април

Градски тур на Пловдив за ценители

В хилядолетния Пловдив се преплитат античност, възрожденска архитектура и прекрасни сгради от началото на миналия век. Ще разкажем за тях, архитектите, които са ги вдигнали и хората живели в тях. За живота в римския Филипопол, османския Филибе и Пловдив след Освобождението. За знаковите личности преплели съдбата си с нашия град. За храмовете, етносите и взаимоотношенията между тях. Продължителност на тура 2 ч. и 30 минути. Цена 15 лв. на човек. Тръгване от „Копчетата” пред Община Пловдив в 13 ч. на 17 април, събота. Всеки записал се ще има възможност да се сдобие с книгата „Улиците на Пловдив, История на 101 пловдивски улици” на Димитър Герганов с 20% отстъпка и автограф от автора. Телефон за резервации: 0895 632 326. Местата за ограничени.

Площад Стефан Стамболов

13:00 часа

DJ IVO at BALLY CLUB

Събота от 17:00 часа зад пулта в BallyClub ще застане – DJ IVO, който е запознат с историята на електронната музика и всички знакови тракове в този стил. Той е познат със своя безкомпромисен подход в селекцията си и винаги е подготвен да се погрижи за доброто настроение. ENTRY – 5 lv.

Bally Club

17:00 – 23:00 часа

DJ Todd @ The Post

Тази събота DJ Todd се завръща в бара!

Подготвил е супер хитачки за страхотно парти.

Бар Пощата

19:00 – 23:00 часа

18 април

Официално откриване на Епископската базилика на Филипопол

Епископската базилика на Филипопол ще бъде открита на 18 април 2021 г., когато ЮНЕСКО отбелязва Международния ден за опазване на паметниците на културата. Това съобщи кметът Здравко Димитров днес.

Откриването на Голямата базилика ще се състои онлайн, заради сложната епидемична обстановка в страната. То ще бъде излъчвано на живо на сайта на Община Пловдив, Фейсбук страниците на Община Пловдив, ОИ “Старинен Пловдив” (Plovdiv Old town /official), Епископска базилика на Филипопол / Bishop’s Basilica of Philippopolis и America for Bulgaria. Фейсбук събитието за прякото излъчване можете да видите тук: https://www.facebook.com/events/283128906584188/

Най-новият музей на Пловдив ще отвори врати за посетители веднага след облекчаване на противоепидемичните мерки.

Сградата е уникална по своя мащаб, архитектурно решение и декорация и се нарежда сред най-представителните раннохристиянски обекти. На 20 януари 2018 г. тя е включена в Индикативната листа за културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Реставрацията и експонирането на мозайките се осъществи в периода 2015-2020 г. с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ в рамките на съвместен проект с Община Пловдив за „Реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската базилика на Филипопол“.

Базиликата е уникален обект, който е открит по време на спасителни археологически разкопки в периода 1982-1986 г. До 2002 г. е проучена почти половината от сградата, а през 2016-2017 г. е доразкрита изцяло. Общата дължина на базиликата е 82,80 м., а ширината и е 36 м., което я прави най-голямата базиликална сграда от IV-VI век на територията на България и една от най-големите на Балканите. Базиликата е функционирала от средата на ІV в. до края на VІ в., а през средновековието върху нейните руини възниква християнски некропол.

Подовете на Епископската базилика на Филипопол са покрити с два слоя многоцветни мозайки, с площ надхвърляща две хиляди кв. м. Мозаечните подове притежават свой специфичен облик, съчетал различните влияния с местната култура, традиции и ресурси, като обогатяват знанията ни за разпространението и развитието на мозаечното изкуство в късната античност.

Повече информация за базиликата можете да намерите на изработения специално за обекта сайт – https://www.plovdivmosaics.org/?lang=bg, както и на Фейсбук страницата – https://www.facebook.com/bishopsbasilica

Епископска базилика на Филипопол

19 април

Music Quiz / Музикален куиз април

Заповядайте на първото за 2021 г издание на тематичен музикален куиз в клуб Fargo. Съберете отбор и направете своята резервация.

Състезанието се провежда в пет кръга с различна трудност.

1 кръг – вярно / грешно, тестови / отворени

2 кръг – снимки

3 кръг – видео въпроси

4 кръг – аудио въпроси

5 кръг – повишена трудност

такса за участие – 5 лв на човек

награди: книги от Colibri Books, бутилка уиски, билети за кино, шотове + тематични награди

Куизмастър: Stefan Dimov

екип: Quiz Night Show

Fargo Club

20:00 – 22:45 часа

20 април

Мюзикълите на Холивуд

Най-доброто от мюзикълите, превърнали се във филмови класики: “Котките”, “Фантомът на операта’, “Кабаре”, “Чикаго”, “Човекът от Ла Манча”,”Брилянтин”, “Вълшебникът от Оз”, “Евита”, “Цигулар на покрива” и др.

Диригент – Константин Добройков

Режисьор – Георги Динев

Художник – Николина Костова – Богданова

Солисти – Август Методиев, Вера Гиргинова, Виктор Ибришимов, Евгений Арабаджиев, Марк Фаулър, Светлана Иванова, Лилия Илиева , Велин Михайлов – гост, Юлия Йорданова – гост

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа.

