Какво да правим в Пловдив (15.10 – 21.10)

Тази седмица в Пловдив ще танцуваме и ще разберем какво за кучетата е гурме

15 октомври

Фестивал “Международни фотографски срещи” 2021 “Сертификат за присъствие”

“Международни фотографски срещи”, родили се преди повече от тридесет години, ежегодно събират в Пловдив професионалисти и любители на фотографията от страната и чужбина. Тук е дискусионната среда, живия диалог, новите лица във фотоизкуството, тук са срещите с престижни имена от българската и световната фотографска сцена. Силата на Осмото изкуство е в неговата неоспорима документалност и художествена условност, които го правят уникално и въодушевяващо за хората.

Все още на историческата карта на фотографията има бели пространства. Фотографите остават нейните единствени и ревностни изследователи и затова все още диша пловдивският фестивал, за да събира, помага, учи. Нека тази година всеки един и всички заедно потърсим отговорите на въпроса „Какъв е смисълът на фотографското послание и какво изпраща към съзнанието ни една снимка?“. Неизписани отговори, които предполагат интереса за години напред към творческата инвенция – ФОТОГРАФИЯ.

Програмата през 2021 е многообразие от изложби на фотографи на перфектната илюзия и изложби на фотографи на неизбежната социална реалност под общата тема „Сертификат за присъствие“.

Официално откриване на фестивала

Изложбена зала „2019“

18:00 часа

Romantic Latin Night with Dj Mo’Love @Vintage House

Mo’Love има удоволствието да ви представи неговoтo ROMANTIC PARTY, с най-нежния стил салса – salsa romantica и най-романтичните, лирични бачата песни

Вход – 5лв.

Vintage House

19:00 – 23:00 часа

The River Of Blues @ “IN THE JAZZ” Plovdiv

Блусът е Приятелство , Братство, Душа , Семейство ….Другото е изсвирен Егоизъм!

Jazz Club В Джазa \ In The Jazz

20:00 часа

DJ KIRO at BALLY CLUB

Петък вечер наближава и е време за парти, в любимото ви местенце за танци в кв.Капана, защото за добрия клубен саунд, ще се погрижи DJ KIRO! А за ценителите на качествените напитки, попитайте нашите опитни бармани и те ще се погрижат и за най-малкия детайл!

Bally Club

20:00 – 23:00 часа

16 октомври

Прахоляшка в Черното кралство

Безплатно семейно куклено представление

„История, подходяща за големи и малки, в която се разказва за любопитството в полезни дози, непримиримия дух, заслепяващата алчност и (не)ограничените възможности на вълшебния черен прах – единствената разменна монета за жителите на едно кралство, съществувало преди много, много години, някъде далече, далече, познаващо само черния цвят… поне докато не се случилo Чудото.“

Спектакълът третира по атрактивен и забавен за децата начин темата за замърсяването на въздуха. Двама “граждани” на Черното кралство разказват за своята страна, където “чернопрахта” е валута и всичко, което прави кралят, е да произвежда все повече черен прах. Дъщерята на краля – Прахоляшка – разваля черната магия над кралството и връща отново цветовете в него.

ОИ “Старинен Пловдив”

Ул. Константин Стоилов 50

16:00 часа

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, повръщания, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

Дядо вади ряпа – ПРЕМИЕРА

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев

Сценография: Краси Кирчев

Музика: Краси Кирчев и Илко Биров

Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд, Пловдив

17:00 – 17:45 часа

TOMMY RIVERRA at BALLY CLUB

House Music

Bally Club

17:00 часа

17 октомври

КАПАНА ДОГ – Гурме с куче и за куче

Храната мотивира кучетата, затова всякакви дейности, които ги предизвикват да работят, за да получат храна или лакомства, ще им носят голямо удовлетворение.

А когато храната им има вид на малко произведение на изкуството, всяко хранене се превръща в празник на живота и удоволствието.

Елате да си поговорим за храненето на кучетата.

Да се запознаете с опашатите ценители и познавачи на кучешката гурме-храна.

Да видите как шават с мустаци кучовците от приюта, когато подушат вкусотии, как очите им се изпълват с възхита при вида на красива кучешка храна…

“Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед.” – Мечо Пух

Kapana Creative District / Капана – квартал на творческите индустрии

11:00 – 14:00 часа

18 октомври

Чудовищен Offline Quiz – Обща тематика

Ако искате да опитате едно по-различно преживяване с шантав куиз, който разчита освен на знание, но и на логика и основно хумор, време е да си разчупите понеделнишките вечери. И без това кво толко правите понеделник вечер.

Ако се включите, ще имате възможността да трупате точки и след малко повече от месец ще можете да участвате на големите финали за награди.

Вход: 5 лв

Offline Café

Всички препоръчани от единствения електронен гид за Града под тепетата събития през следващите 7 дни може да видите в Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова.