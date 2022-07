Какво да правим в Пловдив (15.07– 21.07)

Тази седмица в Пловдив ще е рок, хаус и хип-хоп

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

15 юли

Изложба „Икебана и Земята на слънцето“

Община Пловдив и Miracle Ikebana Ви канят на Икебана и Земята на слънцето, събитие от програмата за предстоящото честване на 50 годишния юбилей от побратимяването на градовете Пловдив и Окаяма. От 15 до 19 юли 2022г. в Дом на културата „Борис Христов“ ще можете да разгледате изложба на икебана, да видите демонстрация как се прави икебана, лекции и беседи и да се включите в работилници по икебана.

Префектура Окаяма е известна като Земята на слънцето, затова за изложбата ще направим композиции в топли, летни, слънчеви багри. Ще посветим един кът на Коракуен, една от трите най-хубави градини в Япония, която се намира в Окаяма.

Мирослава Иванова Хосен, икебана артист и преподавател 3-та степен (Санкиу Шихан) от най-модерната школа за икебана в света, Sogetsu School of Ikebana, ще направи демонстрация на икебана по време на официалното откриване на изложбата.

Творците в изложбата са Мирослава Иванова и нейните ученици.

фоайето на Дом на културата „Борис Христов“

18:00 часа

15.07 – 19.07.2022

Международен конкурс „Орфееви таланти“ Пловдив, 2022

Програмата на грандиозното събитие включва изложба, която ще бъде открита в къщата „Верен Стамболян“ на 11.07.2022 г. в 17:00 ч. от ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак и зам.-ректора проф. д-р Галина Лардева. Изложбата ще бъде достъпна за разглеждане от всички жители и гости на града до 16.07. Творбите ще бъдат на млади скулптори и художници, които са получили положителна оценка от компетентното жури.

Откриването на международния конкурс ще се състои на 15.07.2022 г. от 09:00 ч. на сцената на Римски стадион, в сърцето на град Пловдив.

Закриването на авторитетния международен форум ще се състои с гала концерт на лауреатите в конкурса, на 16.07.2022 г., от 19:00 ч., отново на сцената на Римски стадион в град Пловдив.

15.07 – 17.07.2022

SKEPTA x SOLAR PLOVDIV 2022

Британският рапър и топ музикален продуцент Skepta пристига в Пловдив с хитовете, оформили цяла хип-хоп и грайм епоха, за да се качи на сцената на Гребната база на 15 юли за своето първо участие пред българската публика.

Определяйки стандартите не само за музиката в родната си Великобритания, но и за цялата съвременна британска култура по света, Skepta се утвърждава като един от най-важните и влиятелни артисти в музикалната индустрия днес. Благодарение на оригиналното си звучене и интригуващите и пълни с енергия изпълнения и като продуцент, и като МС, Skepta увлича многобройна и многообразна публика. С редица успешни песни, сред които Shutdown, No Security, All Eyes On Me, Man, Nirvana и други, рапърът получава три номинации за наградите BRIT и печели награда Mercury за албум на годината за Konnichiwa през 2016.

Гребна база Пловдив

20:00 часа

Julieta Intergalactica

Friday Night / 15.07.2022

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Club Fargo

21:00 – 03:00 часа

DJ Skill at The Post

Петък вечер за музиката в бара ще се грижи DJ Skill.

Пощата – The Post

20:30 – 03:00 часа

Shishkaveli, Vladis & .Paff at Bally club

Всеки има право да се поглези, да се почувства специален!

Заповядайте на 15 юли, петък, в Bally Club и се насладете на якия подбор на Shishkaveli, Vladis & .Paff!

Bally Club

20:00 часа

16 юли

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Камерна сцена Пловдив 2022

Kostas Maginas – 15 юли

Китаристът Костас Магинас, един от най-признатите гръцки музиканти, е чест гост на европейската сцена със собствени проекти и редица бележити музиканти като Лий Кониц, Дик Грифин, Арк Търнър, Трилок Гурту, Рик Маргица, Дейвид Шнитър, Грейг Бейли, Сам Нюсъм, Роб Диксън, Роберто Гато, Розарио Гулиани, Марк Ейбрамс,Алекс Фостър, Данило Ри, Лари Вучкович, Стьепко Гут, Кийт Коупланд, Джакубу Грифин, Бенджамин Хенок, Оливие Гато, Милчо Левиев, Николас Симион и др.

Свободен от стереотипи и условности, новият му проект SoundTracks се движи свободно в музикални жанрове, като блус, рок, хип-хоп, джаз, ембиънт. Използвайки ефекти, изолирайки и подчертавайки елементи от музикалния израз, той създава форми, богати на цветове, динамика и контрасти, които работят заедно като отправна точка на изключително импресивни музикални разходки. Музика, понякога електрическа, експресионистична, експериментална, с акцент върху ритъма, а друг път нежна, лирична и ефирна, постоянно създаваща образи и емоции, напомнящи на песен -филм, който очаква да бъде заснет…

В дискографията на Магинас присъстват :

‘‘DIALOGUES’’ (Ano Kato records reiι 2017).

“SEVEN FOR A SECRET” (Ano Kato records rei 2022).

“THE CALL” (Ano Kato records rei 2038, Cue 001)

“SOUNDTRACKS” (2022)

Culture Hotspot Milcho Leviev – къща Иван Черноземски, ул. „Цанко Лавренов” 5

Exclusive Actors Night

Звезден актьорски състав, 12 именити личности и много изненади очакват пловдивската публика.

Това ще е неповторима и незабравима звездна актьорска вечер!

Участие ще вземат едни от най-актуалните и обичани български артисти – Аня Пенчева, Иво Аръков, Руслан Мъйнов, Мария Сапунджиева, Мариус Куркински, Ненчо Илчев, Албена Михова, Кирил Ефремов, Евгени Будинов и още специални гост-звезди – изненада!

Летен театър Бунарджика

21:00 часа

Armin van Buuren x SOLAR PLOVDIV 2022

В разгара на лятото създателите на най-успешните фестивали за електронна музика SOLAR със съдействието на най-мащабната българска промоутърска компания FEST TEAM и Фондация Пловдив 2019 представят: SOLAR PLOVDIV 2022.

Петкратният носител на титлата най-добър диджей в света и категоричен любимец на българската публика Armin Van Buuren е звездата на първото издание на SOLAR PLOVDIV 2022.

Легендарният холандец застава зад пулта от сцената на Гребната база в Пловдив на 16 юли за своето първо участие в България след незабравимия ARMIN ONLY Embrace in SOFIA през 2016. Диджеят, който промени представите на българската и световната публиката за парти преживяване със зрелищните си спектакли, се завръща след шест години у нас.

Гребна база Пловдив

20:00 часа

Ya Boogie at The Post

Тази събота купона ще се вихри под въздействието на музикалната селекция на Ya Boogie.

Пощата – The Post

20:30 – 03:00 часа

VAROLA & DJ KIRO at Bally club

Лесно ще разпознаете съботата по хубавата музика, която ще се носи около Bally Club!

Възползвайте се и станете част от музикалната еуфория на 16 юли, за която главни виновници ще са VAROLA & DJ KIRO!

Bally Club

20:00 часа

18 юли

Честване на 185-та годишнина от рождението на Васил Левски

Слово ще произнесе Румяна Денева, ученичка в 11 клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив , участник в Националния проект „Народните будители и Аз“.

Водещ на честването ще бъде Златко Павлов. В церемонията по традиция участват представителни формирования от Пловдивския гарнизон, военен духов оркестър, венценосци, членове на Общински комитет „Васил Левски“ и комитет „Родолюбие“.

В общоградското честване на 185-та годишнината от рождението на Васил Левски ще се включат: Народните представители от град Пловдив, Кметът на община Пловдив, Областният управител, Председателят на Общински съвет, Командирът на Силите за специални операции и Началник на Гарнизон Пловдив, почетни консули, общински съветници, зам.-кметове и представители от Общината и районните кметства, Общественият посредник към Община Пловдив, представители на политически и обществени организации, членовете на Общински комитет „Васил Левски“ и комитет „Родолюбие“, граждани и медии.

паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика

10:00 часа

