Какво да правим в Пловдив (13.05– 19.05)

Тази седмица в Пловдив ще се наслаждаваме на музикални, танцови и улични фестивали

Източник: Lost in Plovdiv

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

13 май

XIII МФ “Дни на музиката в Балабановата къща”

XIII Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”

Пролетно издание

Дати: 13 май – 30 юни 2022 г.

Локации: Балабанова къща, Епископска базилика на Филипопол, Малка раннохристиянска базилика, Римски стадион

13-ото издание на международния фестивал отново ще предложи вълнуваща среща на публиката с музиканти от световната сцена.

ОТКРИВАНЕ

СОЛИСТИТЕ НА ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

АЛБЕНА ДАНАИЛОВА – цигулка

Концертмайстор на Виенска филхармония

ЛАРА КУСТРИХ – цигулка

МИХАЕЛ ЩРАСЕР – виола

ТАМАШ ВАРГА – виолончело

За повече информация следете интернет страниците на фестивала:

http://www.musicartissimo.com/bg/

https://www.facebook.com/people/Balabanovs-House-Music-Days-International-Festival/100048973152095/

Епископска базилика

18:30 часа

ONE DANCE WEEK 2022

ONE DANCE WEEK e най-големият форум в България, посветен изцяло на съвременния танц. Фестивалът стартира през 2008 г., а от 2017 г. е част от програмата на Пловдив ЕСК 2019. 13-то издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEK през 2021 се осъществи като част от програма Наследство на Пловдив 2019.

14-то издание, планувано за май – юни 2022 г., предвижда спектакли от Франция, Норвегия, Португалия, Канада, Корея.

Продължава тенденцията за разширяване обсега на познатия вече формат на фестивала с “държава във фокус” и през 2022 прожекторите са насочени към Португалия.

ONE DANCE WEEK представя в Пловдив едни от най-интересните и значими изпълнители в областта на съвременните танцови практики от Европа, Азия и Америка. В програмата на фестивала са включени актуални световни танцови компании и хореографи, които провокират публиката с различията и многообразието на идеите на съвременния танц и изпълнителски изкуства.

Пред българска публика, програмата на фестивала ще се запълни и от премиери, продуцирани в рамките на мащабния европейски проект BIG PULSE, от който One Dance Week е част като единствения балкански представител сред европейските фестивали за танц.

С новото издание се правят последващи стъпки за устойчивост и развитие на новата мултиканална дигитална платформа ONE FOR ALL, която стартира в средата на 2020 продължава да създава качествено онлайн съдържание – текстове, подкасти, видеа. Редица събития са програмирани да се случат през цялата година – лекции, презентирани от водещи личности от областта на съвременния танц; уъркшопи, водени от хореографите, които ще гостуват в Пловдив; богато онлайн съдържание, което представя най-значимите съвременни танцови артисти “зад кулисите” или с техни спектакли.

Проектът показва постоянния стремеж да подобрява дейността и постигнатите резултати, като събитието е само един от етапите от дългогодишната програма, която цели да позиционира страната ни като регионален лидер в областта на изпълнителските изкуства.

Градски дом на културата “Борис Христов”

13.05. – 05.06.2022

Временна изложба „Яйцето”

На 13 май (петък) от 18:00 часа в зала „Съединение” на пл. „Съединение” 1 ще бъде открита изложбата „Яйцето”. Тя е специалната инициатива на Регионален исторически музей – Пловдив за Международния ден на музеите (18 май) и Европейската нощ на музеите (14 май) и представя личната колекция от яйца на д-р Ваня Велкова и културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пловдив. Изложбата ще бъде открита от д-р Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей – Пловдив, а официалното откриване включва публична лекция от д-р Ваня Велкова и музикална програма.

За различните народи яйцето е символ на ново начало, нов живот, раждане, християнство, възкресение, безсмъртие, плодородие, безкрайност, сила, здраве, любов, дете… То е обект, разгръщащ безкрайната фантазия на хората, които го превръщат както в произведение на народното, така и в произведение на модерното изкуство. Яйцето е ритуален предмет със силна символика, която идва от дълбока древност и продължава в бъдеще. С него са свързани традиции и празници по целия свят.

Културните ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пловдив, които също ще бъдат включени в изложбата, са великденски яйца, подарени през 1939 година на кмета на Пловдив Божидар Здравков от цар Борис III и царица Йоанна.

Зала „Съединение” на пл. „Съединение” 1

18:00 часа

Z.I.P. at The Post

Момичетата от Z.I.P. се завръщат в бара за едно щуро купонче с яка музика.

Бар Пощата

21:00 – 03:00 часа

WHITE NIGHT PARTY @ VOID

Музика от: dj HILL

Вход и безплатен шот – 10лв

Вход и безплатен шот за дами – 5 лв до 00:30 аса

Дрескод: Бяло

Club VOID

23:30 часа

Groove Party with Paff, Vladis & Shishkaveli 13.05.2022

На 13ти Май зад пулта в Бали Клуб ще застанат Paff, Vladis & Shishkaveli които ще се погрижат за вашето добро настроение с тяхната groovy селекция.

Даваме старт на партито в 20:00 пред входа на BallyClub, а от 23:00 часа продължаваме горе в клуба.

Bally Club

20:00 часа

14 май

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Дефиле „Вино и гурме” 2022

Дефиле “Вино и гурме” 2022 ще се проведе през третия уикенд на месец май /14 и 15/. Отново ще Ви изненадаме с рекорден брой участници и истинска фиеста от вкусове и емоции. Китните дворчета на романтичните къщи в Стария град гостоприемно ще срещнат участниците /винопроизводители и производители на храни и продукти/ с вино и гурме любители от всички краища на България и света.

Фестивални локации – 15 локации на територията на Стария град. Всички локации може да видите на картата: https://bre.is/DeHBbdNH

Часове за дегустации – Събота от 11:00 до 19:00 часа, Неделя от 11:00 до 18:00 часа.

Участници във фестивала – 63, от които 40 винопроизводителя

Достъп до локациите и щандовете – Посетителите свободно могат да се разхождат и да разглеждат дворните пространства на локациите, както и щандовете на участниците.

Дегустиране на вино – осъществява се с жетони, като 1 жетон = 1 дегустация от един вид вино.

Къде ще откриете жетони – Пред всяка фестивална локация има информационен щанд със сътрудници от които може да се закупят дегустационни комплекти.

Видове дегустационни компекти:

– Една карнетка с 4 жетона де дегустация

– Три карнетки с 12 жетона за дегустация

– Брандирана стъклена чаша

– Кожен държач за чаша

– Текстилна торба за две бутилки вино

– Дегустационен комплект 1 /чаша, кожен държач и 8 жетона/

– Дегустационен комплект 2 /чаша, кожен държач и 8 жетона и торба/

* Стъклената чаша е брандирана с логата на фестивалите и с професионална форма за дегустация.

* Текстилната торба е брандирана с логата на фестивалите и е с място за две бутилки вино.

*Кожените държачи за стъклените чаши, както и текстилните торби са произведени от Общинско “Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив”. Покупката на артикулите подпомага тяхната дейност, социализирането на хора с увреждания.

!!! Жетоните могат да се използват във всички фестивални локации. Неизразходваните жетони важат и за следващите винени фестивали. Жетоните за дегустация се поставят в специални кутии разположени на щанда на всеки винопроизводител. Жетоните важат само за дегустацията на вино.

Дегустация и храна – Щандовете на производителите на храна са организирани на свободен принцип. Всеки производител сам решава дали да предложи или не безплатни мостри за дегустация. Всеки производител на храна сам поставя цени за продуктите си. Всеки който желае да закупи храна го прави на щанда на съответния участник.

Фестивални прояви – През двата дни на фестивала на територията на Стария град и в локациите се провеждат множество културно-развлекателни игри и забавления, които имат за цел да разнообразят преживяването на посетителите. Включването на гостите в тях е безплатно стига да няма условие и ограничение за брой места и/или участника.

Старинен Пловдив

14.05 – 15.05.2022

6Fest Plovdiv 2022 X | Фестивал за улични изкуства

Юбилейното десето издание на Фестивал за улични изкуства 6Fest ще представи 20 събития, от които 16 работилници и открити класове и 4 спектакъла. За първи път фестивалното издание ще бъде общо 7 дни в три последователни седмици. Основната фестивална програма ще бъде от 20 до 22 май, а допълнителната, посветена най-вече на работилници за непрофесионалисти в уличните изкуства – на 14, 15, 28 и 29 май. Участие ще вземат близо 80 артисти от 12 групи, както и един самостоятелен артист.

В духа на европейската карнавална традиция основното събитие на фестивала е карнавален парад по главната пешеходна улица на Пловдив “Княз Александър І” с участници от различни формации от фестивала – танцьори, циркови артисти, артисти на кокили.

Участие в десетото юбилейно издание ще вземат Ashton Ka, Пътуващ театър “Скрин”, Цирк “Играчка-Плачко”, Combino Project, The Center (Пловдив и Велико Търново), Dance Home, Emotion Dance, Sleepwalkingz, Театър на огъня и сенките Fireter, Танцово студио “Дуенде”, студио “Пантарей”, група за исторически възстановки “Първи Италийски легион”, Театър “Хамелеон”.

14/05/2022 – 15/05/2022

20/05/2022 – 22/05/2022

28/05/2022 – 29/05/2022

