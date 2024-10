Какво да правим в Пловдив (11.10–17.10)

11 октомври

Гунди – легенда за любовта

Дни преди официалната премиера в киносалоните в цяла България, филмът „Гунди – Легенда за любовта“ ще бъде представен на живо в гр. Пловдив. Официалната гала премиера ще се проведе на 11.10 в комплекс С.И.Л.А., в компанията на екипа на продукцията и целия актьорски състав. За да бъде още по-вълнуваща и споделена емоцията, всички нетърпеливи фенове ще имат възможност да присъстват на специалната прожекция, като закупят билети.

„Гунди – Легенда за любовта“ проследява живота на големия спортист – от срещата му с Величка Маркова – Лита, до трагичния 30 юни 1971 година. В основата на сценария са неразказни досега истории от личния живот на Георги Аспарухов и неговата най-голяма любов – съпругата му Лита, с която преминават през редица изпитания на живота, футбола и системата, но остават заедно до самия край. На екран ще оживеят и някои от легендарните мачове с участието на Гунди, благодарение на стотиците специални ефекти, използвани във филма.

Филмът на режисьора Димитър Димитров ще залее с емоции киносалоните в България от 18 октомври, а дотогава подробности за „Гунди – Легенда за любовта“ може да следите в официалните профили на продукцията:

Комплекс СИЛА

19:00 часа

Зелена творческа зона за култура и изкуство

Зелена творческа зона за култура и изкуство ще се проведе на територията на парк „Изгрев“. Творческата зона ще даде възможност за изява на локални автори и артисти, осигурявайки им достъп до комплекс от културни прояви в областта на приложните и изящните изкуства и занаятите, сценичното и танцовото изкуство.

В Творческите зелени работилници участниците ще могат да творят наравно с професионални артисти и занаятчии и ще имат възможността да опознаят и придобият творчески и технически умения за преизползване и приложение на различни похвати за претворяване на предмети и опаковки в произведения на изкуството.

Концерти и театрална работилница ще са част от вечерната програма, където млади, начинаещи изпълнители ще могат да презентират песни, танци, театър или друг вид сценично изкуство с насоченост към темите за природата. Декорите за сценичните изяви ще бъдат създадени по време на творческите зелени работилници.

Изложбите ще покажат произведения на талантливи млади художници от квартала, представители на училища, местни школи, академични институции и така младите творци ще имат своеобразна самостоятелна изложба пред широка публика.

Зелени беседи и игри ще допринесат за разнообразието на събитието.Различен поглед ще бъде даден и чрез излъчване на визуални материали за последиците от глобалното замърсяване и възможностите, които реациклирането създава за намаляването му. Ще се постави акцент върху значението на разделното събиране на отпадъците и плюсовете му.

Парк Изгрев

11:00 – 20:00 часа

Международни фотографски срещи 2024: „Цвят, Реалност, Въображение“

Повече от четиридесет години Пловдив грижовно приютява в красивите си възрожденски къщи и старинни галерии изкуството на фотографията. Стотици изложби са намерили място, хиляди приятели на фотографията са преминали под приведените сводове на Балабанова къща, в хайетите на Стария град, зад изложбените витрини по изящната Главна улица. Международните фотографски срещи или както все още помнещите наричат Седмица на фотографията е дългоочакван момент за фотографите и публиката за пренасяне в любимия свят на фотографските образи. За срещи с приятели, за докосване до таланта на големите имена от Европа и света.

Фестивалът в Пловдив е международно събитие за съвременно изкуство, фокусирано върху анализа на фотографската култура и художественото представяне. Темата за 2024 “Colour, Reality, Imagination” е една конкретна и всеобхватна концепция, на идеи и практики за създаване на художествени изображения, които продължават да трансформират лексиката на съвременното изкуство през 21 век. Как се промени мисленето ни за фотографията през това динамично социално-политичеко време в живота ни, в дигиталната среда на ежедневното ни общуване? Как познанието ни реагира на срещите с постмодерната фотография? Това са важните въпроси за образователният контекст на фестивала, за поглед към текущите тенденции в културата на фотографското изображение.

„Международни фотографски срещи“е проект на фондация „Пловдивско фотографско средище“. Артистичен директор и куратор е доц. д-р Никола Лаутлиев, който през 2024 г. е почетен носител на знак „Златен век- Колие“ на Министерството на културата за изключителен принос към българската култура и за развитие на културното сътрудничество. През 1983 г. започва неговият личен професионален ангажимент с „Международната седмица на фотографията“ в Стария град. Постоянно изложбено пространство е „Къща на фотографията”, гореща точка на фотографския живот и привлекателно място за творчески изяви. Това фотографско събитие е първият международен фотографски фестивал в България, който включва десетки изложби, фото пленер и теоретичен семинар. От 1993 г. се възражда под името „Международни срещи на фотографията“. Цялостната концепция на фестивала е насочена към създаването и популяризирането на фотографското изкуство. Към насърчаване на дискусионна среда по отношение на тенденциите в съвременната фотография, към диалог между различните поколения, към откриване на нови имена във фотографското изкуство. Партньорства и изяви на национално и международно ниво. Показаните през тези 40 години автори са повече от 500 световно известни имена от историята и съвремието на фотографията и четири поколения творци на родното ни фотоизкуство.

Галерия Капана

18:00 часа

11.10 – 31.10.2024

Ромео и Жулиета

от Уилям Шекспир, режисьор Стайко Мурджев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Cocktail Culture by Maina Town

Коктейл Култура: Парти Машината влиза в Градска градина на ул. Христо Г. Данов (Дондуковата градина)!

Готови ли сте за серия от събития, които ще освежат и съживят едни от парковете, райски кътчета на Пловдив? „Майна Town“ ви кани на Коктейл Култура – уникално събитие, което съчетава вкусни коктейли, културни преживявания и незабравими моменти в сърцето на града!

Коктейлни Улични Битки: Mash Mitak срещу всички!

Едно име властва в барманския свят и това е Mash Mitak. Но какво става, когато предизвикателни и амбициозни бармани решат да се изправят срещу този гигант? Така се раждат легендарните Коктейлни Улични Битки!

Всеки уикенд в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ един нов барман ще предизвика Mash Mitak на коктейлен дуел. Вие ще сте тези, които ще оценят и решат кой е истинският коктейлен шампион. Това са битки, които няма да искате да пропуснете!

10-11-12 октомври 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

Дондукова градина

Kottarashky & The Preachers – Live – Bee Bop Cafe, Plovdiv

Kottarashky е познат на публиката вече 15 години най-вече с групата си Rain Dogs и експериментите в полето на балканската музика. На 11-ти ще чуем за пръв път в Пловдив съвсем новата му група Kottarashky & The Preachers, където заедно с някои легенди в българската музика от края на деведесетте създава микс от funk, trip hop, dub, hip hop, world, alternative, new wave, post punk, disco, afro, industrial, breakbeat, blues, psychedelic влияния и още… Дебютният им албум Reconstruction Of Speech излезе в края на април и представлява концептуален проект, базиран на семплирането на фрагменти от речи на велики оратори от близкото и по-далечното минало.

Съратници на Никола Груев – Kottarashky (композиции, програминг, синтезатори) в това пътуване във времето са:

Симеон Воев (Нова Генерация, Абсолютно Начинаещи) – китари

Боян Златков – Епето (ex Тъмно) – бас

Ивайло Стефанов (Big Banda) – синтезатори

Владимир Василев (ex Анимационерите) – барабани

Вход: 20 лв.

Bee Bop Café

21:00 часа

HIP – HOP From 90’s To Now

Стриктно Хип Хоп парти!

Като започнем от по-ранните години на хип хопа.

Тежките касетофони из бруклинските улички.Ще минем през хитовете, които слушахме по МТВ и израстнахме с тях.

И ще стигнем до днешните бенгъри.

Петното на Роршах

22:00 часа

Benti Tres & Ann De Amor at BallyClub

Изживейте магията на петъчната нощ с невероятна музика и страхотна компания. Споделете с приятели и елате заедно!

Bally Club

20:00 часа

12 октомври

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

„Пиратски уикенд“ в Природонаучния музей

Търсене на съкровища, пиратски битки, приключения и загадки за морета и океани очакват децата на 12 октомври /събота/ в Природонаучния музей. В рамките на 90 минути децата ще учат, ще се забавляват и ще творят. Участниците в пиратското забавление ще търсят ковчеже със скрито съкровище в залите на музея. Очаква ги образователна обиколка на залите „Аквариум“, „Морски аквариум“ и „Риби“ с кратка беседа за експонатите и морските обитатели.

Преобразени като пирати ще се включат в играта „Пиратски оръдия“ – ще тренират своята точност, бързина, креативност и колективен дух. В рамките на приключението всяко дете ще изработи и декорира самостоятелно макет на пирати, кораби, съкровища и аксесоарите за тях.

Всички участници ще си тръгнат със сътворения макет и подарък – личен бадж сертификат, че са част от пиратското семейство.

Сдружение „АртеВизия“ са водещи на събитието и се ангажират с провеждането на заниманията, макетите и материалите за тях.

Очакваме желаещите от 5 до 15 години да се включат в „Пиратски уикенд в Музея“!

Първа група от 10:00 часа

Втора група от 13:00 часа

Времетраене: 90 минути

Цена: 30 лв. (заплащат се на касата на музея)

Природонаучен музей Пловдив

Лакомия Кит- В ПАРКА ДО ВАС

Елате въоръжени с усмивка и добро настроение. Заедно ще играем, ще се забавляваме и ще пазим парка чист .

А голямата награда е за всички- Лакомия кит ще оживее пред погледите ви и ще ви отведе на вълнуващо пътешествие.

Ако много се уморите и трябва да седите,

вземете чердженце за всяко детенце.

Възглавничка или столче носете

и удобно се настанете.

Бул България пред Луксор

17:00 часа

Пътуваща зелена приказка

С фокус върху пловдивските паркове, хълмове, река Марица и градски пространства, проектът има за цел да разпали чувство за защита и признателност към природата в подрастващите умове, като същевременно напомня на родителите за тяхната роля в опазването на околната среда.

Децата ще са участници в преживяването, включвайки се активно в самите събития, като играят игри, които ги запознават с концепции за рециклиране и опознаване на местна флора и фауна. По време на събитиятаще има и работилници за опознаване на околната срета и на ресурсите на земята. Събитието ще е отворено и може да се променя спрямо публиката.



12.10 в Парк „Лаута“ (източната част до барбекютата) от 11:00 ч.

13.10. на стационарната сцена на южната страна на р. Марица, в близост до Водната палата от 11:00 ч.

Археология за всеки

На 12 октомври от 10:30 ч. ще имате възможност да се включите в обиколка на най-важните археологически обекти в града с екскурзовода Калоян Даяров. По време на разходката ще научите любопитни факти и истории за историческите паметници на Пловдив. Обиколката ще започне от площад Централен, като по традиция ще се съберем „на часовника“.

Площад Централен

10:30 часа

Dog Fest „Есенна феерия”

Истински празник за кучетата и техните хора

Заповядайте на 12ти и 13ти октомври на Младежкия хълм, където ще ви очакват много игри, награди, забавления и всичко свързано с нашия най-добър приятел – кучето!

Няма нищо по-хубаво от…. времето прекарано с четириногите ни любимци и срещата с хора, които разбират това!

Plovdiv Stage Park

12.10 – 13.10.2024

Мария Донева чете в Пекарната на Дани

С вълнение и трепет ви каним на четяща среща с вълшебната майсторка на словото Мария Донева!

Ще звъни чудният й глас за малки и големи, в очакване да бъде затаяващо дъха, артистично и мечтателско!

За да ви запазим местенце, моля, пишете до Пекарната (знаете, местата ни са ограничени)

Пекарната на Дани

11:00 часа

Базар за авторска фотография by 7 Films Lab

В базара ще вземат участие следните автори:

•Асен Георгиев

•Денислав Стойчев

•Димитър Славчев

•Любомир Скумов

•Мартин Илиев

•Пенко Скумов

•Цветомир Димов

•Ясен Велчев

В рамките на фестивала МФС 2024 пловдивският фотоколектив 7 Films Lab ще представи своята визия за базар за авторска фотография. Базарът е вече с няколкогодишна история и основната му цел е да улесни достъпа на широката аудитория до качествена фотография. На мероприятието ще бъдат представени десет съвременни български автора от различни жанрове на фотографското изкуство. Посетителите ще имат възможно да закупят фотографии директно от техните автори и да узнаят историята, която стои зад всеки кадър.

Бар Котка и мишка

14:00 – 20:00 часа

АНА КАРЕНИНА – ОТКРИВАНЕ НА БАЛЕТЕН СЕЗОН

По романа на Лев Толстой

и музика от Чайковски

Хореограф – Лео Муич

Художник на Костюми – Айен Ларс

Сценограф – Цвийета Шуйн

Художник Осветление – Александар Милчо

С участието на Марта Петкова, Никола Хаджитанев и Емил Йорданов

Балет на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

IMP 2024 Afterparty by Pink Tsonk & Sunshine

Вторият ден на МФС 2024 ще бъде завършен с много танци и настроение. За тях ще се погрижи дуото Pink Tsonk & Sunshine, които ще ни пренесат в едно аналогово, мултижанрово музикално изживяване от 70-те години на миналия век до днес.

Не ни пропускайте, обещаваме да има много танци!

Bee Bop Café

20:30 часа

BG Party with RADO

За следващата събота (12.10) сме ви подготвили една нощ изцяло с български лирики!

Всички ще пеем за някой, който е карал колело и за любовта към лудите жаби!

Очакваме ви, започваме в 22:30!

Петното на Роршах

22:30 часа

Lazy Motion at Bally Club

Нашият гост-диджей ще ви подтикне да танцувате цяла нощ. Не пропускайте да резервирайте своето място!

Guest bartender: Здравко Сойтаров в Bally Club

На 12.10 от 19:00 часа сме поканили Здравко Сойтаров в Bally Club.

Той ще ни очарова с уникално вкусни и ефектно коктейли, а зад пулта ще бъде Lazy Motion

Bally Club

20:00 часа

13 октомври

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Разговорен английски в Офлайн Кафе

Езиков клуб RANDOMLY подновява сбирките си след кратка почивка – заповядайте на сладки приказки, приятна компания и питие по избор

Говорим си на неангажиращи теми, без изпитване, без оценки и напрежение – кой колкото може и иска. Особено подходящо упражнение за хора, които се стесняват да говорят на чужд език или са го позабравили – нека взаимно да си бъдем от полза!

Вход: 15 лв./човек (включва 5 лв. консумация по избор)

Offline Café

19:00 часа

