Какво да правим в Пловдив (10.12– 16.12)

Тази седмица в Пловдив ще ходим на театър и коледен фото базар

10 декември

“Микросюита за Пловдив”

Интерактивна музикознайница, в която децата ще се запознаят с пловдивските композитори Иван Спасов, Асен Диамандиев и Николай Стойков. Събитието ще се проведе в зала “Тракарт”, като за всички лица над 18г се изисква зелен сертификат, за да присъстват. Водещ – Диана Петкова. Проектът БГ БРАВИСИМО, организиран от Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ и подкрепен от НФК – програма “Публики”21 – “Творческа намеса в дигитална и публична среда” е симбиоза между концертна и образователна дейност с цел формиране на детска аудитория в активна и образована публика. Постоянната група участници са деца на възраст 5- 12г. Те ще имат шанса да присъстват на шест интерактивни концерта – всеки на различно място в гр. Пловдив и посветен на творчеството на различен български композитор. Участници в концертите са изявени български творци, които ще могат да общуват активно с публиката. Проектът ще завърши с фестивален концерт с програма изцяло от българска музика, в изпълнение на децата, участвали в събитията.

Културен център Тракарт

18:00 – 19:00 часа

DJ Cool Blue at The Post

Dj Cool Blue се завръща в Града под тепетата за ударна доза парти емоции. Обещаваме ви да има много танцувална музика и хубави коктейли. Така че не се чудете, а заповядайте в петък да се забавляваме заедно.

Бар Пощата.

21:00 – 03:00 часа

Romantic Latin Night with Dj Mo’Love @Vintage House

Mo’Love има удоволствието да ви представи неговoтo ROMANTIC PARTY, с най-нежният стил салса – salsa romantica и най-романтичните, лирични бачата песни.

На бара ви очакват разнообразни коктейли, които ще задоволят всеки вкус.

Вход 5 лв

Vintage House

21:00 – 01:30 часа

VAROLA at BALLY CLUB

Петък зад пулта ще застане Varola, в чиято селекция ще чуете мелодичен и ритмичен deep/tech с дълбоки бас линии, преминаващ през динамичен groovy tech, понякога с испански и ориенталски елементи, достигащ до underground и tech house звучене.

Bally Club

21:00 часа

11 декември

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото.

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

“Лукчо” балет за деца

ПРЕМИЕРА на балета за деца „ЛУКЧО“ по книгата на Джани Родари!

Опера Пловдив ще зарадва семействата за Коледа с приказния балет „Лукчо“ от КАРЕН ХАЧАТУРЯН по известната книга на ДЖАНИ РОДАРИ.

Историята за Лукчо и неговите приятели, които се борят срещу несправедливото отношение спрямо зеленчуците от страна на плодовата аристокрация, е разказана от хореографа и режисьор Ангелина Гаврилова. Спектакълът е симбиоза между класически балет и неокласика – в него аристократичните плодове танцуват на палци, а веселите зеленчуци се характеризират с елементи от съвременния балет. Пъстрият свят на Джани Родари е пресъздаден от художника Адрияна Найденова чрез цветни костюми, които по оригинален начин пресъздават характера на танцуващите плодове и зеленчуци, но и се отличават с актуална за младата публика визия. Сценографията на Никола Налбантов използва мултимедийни ефекти, които пренасят героите от площада в тъмен затвор или на бал в двореца.

Балетният спектакъл на Опера Пловдив е с продължителност един час и е подходящ за деца над 4 години и техните родители. Постановъчният екип вярва, че възрастните също ще гледат „Лукчо“ с интерес, тъй като в него са кодирани множество актуални послания за политическото потисничество.

Градски дом на културата “Борис Христов”

17:00 часа

Legendary Night

Зад бара сме във вещите ръце на Маш Митака, който се вдъхнови от новите сезонни Hills. Коктейлите са два, с творческите имена: Vulgaris Sour и Malt Fashion Освен това, ще миксира и с един специален джин: @whitleyneillginbg

Зад грамофоните е любимият на всички, които обичат истинската танцувална музика – SKILL

Wunderbær – Hills Beer Bar & Shop

19:00 часа

Innerglow Live @ Bee Bop Cafe (Plovdiv) // Debut Album Promo Tour

Innerglow представят дебютния си албум Satellites на 11 декември в Bee Bop Cafe, Пловдив!

След като издаде поредица от сингли, групата е готова със силна експлозия от рок, алтърнатив, денс, фънк, трап и дъбстеп в първото си цялостно издание.

Освен най-новото от авторския си материал, Innerglow няма да пропуснат и любими песни като Chained In Love, So Long, Lost и Little Magnets.

Билети: 10лв на място

Bee Bop Café

21:00 часа

ALX at BALLY CLUB

За любителите и ценителите на електронната музика предстои нова уникална парти вечер. Време е за танци и незабравими емоции с ALX – той е невероятн професионалист, чиято единствена цел е да забавлява хората от сърце.

Bally Club

21:00 часа

12 декември

Коледен фото базар

Ще имате възможност да се докоснете до творчеството на десетина български автори и да закупите техни фотографии отпечатани на хартия, като лично от тях ще разберете историята на всеки кадър. Фотографиите ще бъдат в разнообразни жанрове, така че ще има за всеки му по нещо. Базарът е добра възможност да се сдобиете с качествена фотография за личната Ви колекция или просто за декорация на дома или офиса Ви. Също така ще има изложена за продажба аналогова фото техника – камери, обективи, фото-увеличители и др

Club Fargo

15:00 – 19:00 часа

Театрална постановка “Омразна любов”

Театралното събитие на новия сезон! АСЕН БЛАТЕЧКИ и КОЙНА РУСЕВА празнуват (на патерица) 50-годишен ЮБИЛЕЙ с премиерен спектакъл, в който са включили няколко от НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ СЦЕНИ от пиеси на Шекспир, Пушкин и Чехов.

Двамата с висш пилотаж преминават през образите на Лейди Ана и Ричард от „Ричард III“ на Шекспир, Дон Жуан и Ана от „Дон Жуан“ на Пушкин, Катерина и Петручио от „Укротяване на опърничавата“ на Шекспир, Смирнов и Елена Сергеевна от „Мечка“ на Чехов. На сцената им партнират Стефан Иванов и Асен Лозанов, а уникалната трансформация от образ в образ е възможна благодарение на специалния грим на FX Studio Bulgariа.

Режисьор – Борислав Чакринов

Продуцент – Viva Arte Theatre

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

13 декември

Offline Quiz Night – куиз на тема сериали

След близо 30 куиза на обща тематика, от Офлайн кафе сме ви подготвили първия тематичен куиз и той е на една от любимите ни тематики – Сериали.

Куизът е изпълнен с тематични въпроси, логически задачи, медийни загадки, пъзели и разбира се – много хумор. Всичко това е свързано със сериалите.

Ако сте запалени фенове на модерните сериали, този куиз е идеален за вас.

Вход: 5 лв

Offline Café

19:30 часа

Театрална постановка “Една седмица, не повече”

Автор: Клеман Мишел

Режисьор: Емил Марков

Сценография: Юлиана Найман

Участват: Емил Марков, Димо Алексиев, Йоана Буковска – Давидова

Да усложнява пределно прости житейски ситуации е основно свойство на човека. Но когато става дума за любов, никога не се знае как ще завърши всичко. В тази чудовищно смешна пиеса на Клеман Мишел един отегчен мъж иска да се раздели с половинката си, но не намира сили да й каже. За това решава да потърси помощ от приятел. Ако вече сте се сетили, че приятелят ще се влюби в жената, прави сте. Но това е най-малкото, което може да очаквате.

Екипът на „Истински лъжи“ не носи отговорност, ако след представлението излезете тотално зашеметени от невъобразимите ситуации, в които ще изпаднат героите на Йоана Буковска, Димо Алексиев и Емил Марков.

Едно обаче е сигурно: когато един мъж пожелае толкова силно да се раздели с една жена, се случва нещо, което и самият той не е очаквал.

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

14 декември

Театрална постановка “Веселата карета“

Във „Веселата карета“ своя актьорски дебют на театралната сцена прави известният български музикант, бизнесмен и участник в журито на различни телевизионни музикални формати Димитър Ковачев-Фънки. В най-новата пиеса на Елин Рахнев „Веселата карета” той влиза в ролята на погребален агент.

В спектакъла участват актьорите: Димитър Баненкин, Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Николета Малчева, Добриела Попова, Стелиян Николов и Емануил Костадинов. Сценографията е на Анелия Райкова, а музиката на Георги Георгиев от група „Остава”. Елин Рахнев е автор и режисьор.

Работата по този проект е започнала още в началото на лятото. Премиерата на постановката се състоя на 30 септември в хасковския театър, като всички билети се разпродадоха светкавично. Първото следпремиерно представление бе на 2 октомври.

На 14 декември, пловдивчани ще имат възможността да се посмеят от сърце на комичните ситуации. Много въпроси търсят своите отговори. Живеем или се преструваме? Мечтаем или само сънуваме? Има ли разлика между горе и долу? Но, всъщност, животът е едно голямо казино. И всеки сам избира цвета, на който да заложи. И каквото стане! Всичко това във “Веселата карета“, поднесено със смях до небето и малко сълзи.

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

Всички събития вижте в Lost in Plovdiv.