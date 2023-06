Какво да правим в Пловдив (09.06–15.06)

Тази седмица в Пловдив ще се надяждаме с люто и ще се учим да плетем на една кука

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

09 юни

Театрална постановка „Аз и ти, преди ние“

Този спектакъл ще Ви развълнува. Сигурни сме! И ще бъде много интересно дали и как ще признаете пред себе си истината. “Сложни човешки взаимоотношения” обичаме да казваме. Но цялата тази “сложност” е базирана на проста, логична и чисто човешка истина. Истина за живота, за времето, за предразсъдъците, за маските, за любовта, за привързаността, за откровението, за думите. Ние ще говорим чрез този спектакъл, а вие – ще чуете.

Участват : Йоанна Темелкова и Владимир Михайлов

Автор : Светльо Томов

Режисьор : Димитрис Георгиев

Лятно кино Орфей

20:00 часа

Изложби „Стъпки по пясъка“ и „FIAP отличия, България 2022“

Изложбата е част от програмата на 14-ти Европейски месец на фотографията – 2023, организирана от Национално сдружение Фотографска Aкадемия „Янка Кюркчиева“ /НСФА/.

КАУЗА „За паметта на Янка Кюркчиева“

Янка Кюркчиева – основател на НСФА. Серия от дарителски кампании за възпоменателен знак (монументално-декоративен и мемориален обект). Тази изложба е първата от тях!

Догодина, през 2024 г. ще е 95 годишнината от рождението на г-жа Янка Кюркчиева, едно от ярките светила в българската култура, просвета и изкуства, и най-смелия визионер на фотографията в България. Също тогава е и 25-тата годишнина на Фотографска Академия. Наследството, което г-жа Кюркчиева ни остави със сдружението НСФА, заслужава жест към паметта ѝ, а с него дълбок поклон пред живота ѝ!

Именно затова стартираме тези кампании и акции в навечерието на тези 2 годишнини, за да имаме повече време за постигане на голямата цел. Средствата от тези кампании и акции ще бъдат отчитани в благотворителен фонд в сметката на сдружението, само за тази кауза. През 2028 г. се навършат 20 г. от както Янка ни напусна. Със сумата, която съберем до края на 2028 г. ще направим всичко по законовата уредба в Реп. България за проектирането, изграждане и узаконяване на подобен обект. 2029 г., е годината, в която е кръглия 100 годишен юбилей от рождението на г-жа Кюркчиева. Голямата цел на каузата, е г-жа Янка Кюркчиева да бъде удостоена с този паметен знак през 2029-та (мемориална плоча или паметник в градска среда) и той да бъде официално открит за 100 годишниния ѝ юбилей. С това събитие ще отбележим паметта ѝ и ще оставим за бъдещето най-достойната оценка за нейната личност, дела, житейски път и мисия!

Инициативен комитет: Юрий Трейман, Явор Попов, Надежда Павлова, Величка Тодорова, Дора Стоева, Иван Коловос, Антон Савов и др.

АВТОРИ:

Мирослав Момински, EFIAP/g Минко Михайлов, EFIAP/s; Юлий Василев, EFIAP/s; Антон Савов, EFIAP, ESFIAP; Владимир Карамазов, EFIAP; Константин Зайков, EFIAP; Любомир Аргиров, EFIAP; Николай Христозов, EFIAP; Радослав Свирецов, EFIAP; Явор Мичев, EFIAP; Димо Христев, AFIAP; Мария Тодорова-Марчева, AFIAP; Христо Димитров, AFIAP.

Градска художествена галерия

09.06 – 28.06.2023

НЯМАШ МЯСТО В НАШИЯ ГРАД

След като получи три отличия на Наградите на Съюза на българските филмови дейци “Васил Гендов” 2023 г. – за най-добър документален филм, както и за най-добра режисура и монтаж на документален филм, „Нямаш място в нашия град“ ще има специална прожекция в гр. Пловдив.

В документалния филм-наблюдение „Нямаш място в нашия град” режисьорът Николай Стефанов пренася публиката сред футболната агитка на „най-коравия“ град в България — Перник. Някога процъфтяващ индустриален център, захранвал с енергия цялата страна, днес Перник е известен главно с вицове за грубостта на гражданите си. Благодарение на безпрецедентния достъп, камерата на Николай Стефанов проследява обществени и лични кризи, за да покаже живота отвъд коравия външен вид и клишираните вицове. Режисьорът изследва живота на героите с откритост и неподправен интерес, показвайки, че нищо не е само черно или бяло и че всеки, независимо от средата си, иска по-добър живот за себе си и децата си.

Lucky Дом на киното

19:00 часа

Grand Opening – Barrel Wine Corner

На място може да опитате български вина, подбрани с много внимание от нашия сомелиер.

По време на събитието ще може да се насладите и на приятните звуци на изпълнения на саксофон на живо!

Barrel Wine Corner

20:00 часа

Murray Richardson (Rebel Waltz)

Шотландският продуцент и DJ Murray Richardson гостува в Club Fargo този петък с клубна селекция за меломани.

Murray ври и кипи в house звука още от края на 80-те години, а досега е пускал музика на шест континента. Той обикаля света със своята клубна вечер Rebel Waltz, превърнала се в неразделна част от британската deep house сцена.

Club Fargo

21:00 часа

The Big 90’s Special Edition



The Big 90’s се завръща след почти двегодишна пауза със специално издание, за да се телепортираме назад във времето – карирани ризи, бухнали коси, диско цайси и от онези танци, които се практикуваха тогава все едно за първи път са те пуснали в бар. За музиката ще се погрижат добре познатите ни Mitko Hilla и Pink Tsonk, които този път ще пускат по 90-ски без компютри, плеъри и други модерни технологии. Ще се наблегне на pop, rap, dance, eurodance, но се предполага, че ще се чуят какви ли не музикални стилове.

Облечете се подобаващо по 90-ски, за да спазите дрескода, а ние Ви обещаваме големи изненади и много зелена Malizia!

Петното на Роршах/Petnoto na Rorschach

22:00 – 04:00 часа

MILEN DJ at Bally Club

За любителите и ценителите на електронната музика предстои нова уникална парти вечер.

На 9 юни (петък) отново е време за танци и незабравими емоции с DJ MILEN – той е невероятен професионалист и един от резидентите на “Bedroom“, чиято единствена цел е да забавлява хората от сърце.

Bally Club

20:00 часа

10 юни

Принцесата и граховото зърно

Eдин спектакъл с много принцеси, много съвети, много въпроси, един принц, едно грахово зърно и една истинска … любов! Всичко това предадено чрез магията на единството от кукла и актьор.

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

БИБИДИ-БОБИДИ-БУУ

Режисьор – Георги Динев

Диригенти на детски хор – Яна Делирадева, Петя Петрова

Художник – Адрияна Найденова

Хореография – Петя Попова, Никол Баранова

Солисти – Лилия Илиева, Велин Михайлов, Даниела Русева, Даниел Русев

Детска академия Опера Пловдив

Лятно кино „Орфей“

18:00 часа

Музикален фестивал LOST IN HILLS

LOST in HILLS събира любими DJ-и на публиката известни по целия свят. Звездната колаборация от артисти събира едини от най-уважаваните родни имена и световната “House” икона DJ CHUS от Испания. Освен че е създател на собствена линия на звучене в електронната музика “ Iberican Sound”, той е основател и основен двигател на всеизвестния музикален лейбъл Stereo Productions. Последния му проект Redolent music, покорява ежемесечно световните чартове в модерното афро – органик звучене.

CHUS е като жител на света, всяка седмица е на различна точка на земното кълбо. Неговите гигове са от Ибиза до Ню Йорк, Дубай, Маями, Амстердам и много други, до Тулум Мексико където наскоро беше публикувано и интервюто му за престижното списание Mixmag Mexico.

Участията му по целия свят събират много награди през целия му период на кариерата му, „DJ на годината“, „Най-добър хаус DJ“, „Най-добър ремиксатор“ или „Най-добър House Label’, само част от неговите постижения. Над 30 години музикално наследство на лейбъли като Defected, Nervous, Strictly Rhythm, Moon Harbour, Saved, Toll Room, MoBlack и неговите Stereo Productions ни показват неговата широка гама от музикални стилове и неограничена любов към различните жанрове. Неговата смесица от стилове е неговата догмата и качеството на неговото послание.

Част от най-големите Български таланти, които са на световно ниво, ще споделят сцената на LOST in HILLS за едно магично музикално изживяване са:

– Pavel Petrov основател на успешните събития EXE, които бързо се трансформираха в новите супер клубове EXE Club и EXE Beach Bar. Той е DJ и музикален продуцент, двигател на лейбъла EXE Audio и артист от световно ниво.

– Cristian Craken е DJ и продуцент, собственик на музикален лейбъл PHOBIA Music Recordings. Неговите събития NEXT събират хиляди почитатели на “ Techno“от цялата страна, а самият той ежемесечно има международни участия по цял свят.

– Dimo BG с над 20 години опит на клубната сцена, талантът, отдадеността и работната етика на DiMO BG го превърнаха в завършен продуцент и DJ с над 100 концерта годишно. Той се изкачва 4 пъти до No1 в Traxsource през 2021 г. с песни за World Up Records на който е основател.

– Max & Danny са добре познато DJ дуо от Ellectrica Recordings и дългогодишната си резиденция във веригата клубове Planet Club. Тяхната продукция многократно превзема световните “deep house” чартове и получава подкрепа от имена като David Penn, Paco Osuna и много други.

– Vanina & Zlatina Dimitrova двете очарователни и талантливи DJ-ейки са едни от най-прогресивните дами на електронната сцена у нас. Те са перлите на на фестивала, които са готови да ви изненадат.

– Pacho & Pepo са едни от пионерите на електронната сцена в България. Избирани са два пъти за DJ-и на годината у нас. Собственици на 4 музикални лейбъла, E-Booking DJ School & Agency и студио Mastered PRO.

хълм Бунарджика

12:00 – 23:00 часа

Младежка платформа PROGRESSIVE – солисти, ансамбли, оркестър

За пета поредна година музикалната платформа PROGRESSIVE представя млади музиканти, отдали талант и сърце на музикалното изкуство!

Сред участниците са Младежки камерен оркестър „София“ при НМУ „Любомир Пипков“ с диригент Славил Димитров, перкусионен ансамбъл “Престо” при НУМТИ “Добрин Петков” с художествен ръководител Пенчо Пенчев, лауреатите на престижни национални и международни конкурси Диана Чаушева (цигулка) – лауреат на Първа награда от международния конкурс “Концертино Прага” (Чехия), Кай Орлинов (цигулка) – Голямата награда от Международния конкурс за млади изпълнители в Охрид, Виктор Теодосиев (валдхорна) – лауреат на Първа награда от Tokyo International Music Competition (Япония), London Classical Music Competition (Великобритания) Eurochestries Competition (Франция), Боряна Желева (цигулка) – лауреат от Международен конкурс за цигулари “Проф. Недялка Симеонова”, Александър Вичев (перкусии) – лауреат на Първа награда от Национален конкурс „Музика на Европа”, Първа награда в категория камерни формации от Международния конкурс в Смедерево, Аглея Канева (перкусии) – лауреат на Първа награда в категория камерни формации от Международния конкурс в Смедерево, Първа награда от VIII конкурс за ударни инструменти “Пендим” – Пловдив и др.

В гала концерта на “Младежка платформа PROGRESSIVE – оркестър, камерни ансамбли, солисти” участват и знаменитите солисти Зорница Иларионова – цигулка, Ирина Стоянова – концертмайстор на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, изтъкнатият цигулар от ансамбъл “Софийски солисти” Евгени Николов, които музицират заедно със съвсем младите музиканти със забележителен талант.

Програмата включва богата палитра от музикални произведения от Вивалди, Моцарт, Прокофиев, Хачатурян, Пиацола, Васил Казанджиев, Динику – Владигеров и др.

Епископската базилика на Филипопол

18:00 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Издателство „Летера“ има удоволствието да покани пловдивчани и гости на града на поредното издание на „Духовни маршрути в Пловдив 2023“, които ще се проведат на два етапа – през юни и през септември-октомври.

Маршрут: Ранното християнство във Филипопол

Водач: Мая Мартинова-Кютова, археолог

Мая Мартинова-Кютова е проучвател на едни от най-значителните археологически обекти в Пловдив, участвала в проектите за експониране на Одеона, Форум-север, Стадиона на Филипопол, Източна порта.

Филипопол е голям градски център в римската провинция Тракия. Още в езическите времена започва проникване на християнската религия сред населението. През ІV в. сл. Хр. градът е столица на провинция Тракия и седалище на епископска катедра. Посетил ли е апостол Павел Филипопол? Кои са най-ранните мъченици за вярата? На тези въпроси ще отговори археологът Мая Мартинова-Кютова. Ще бъдат изяснени характерните особености на градоустройството на Филипопол през раннохристиянската епоха – култови сгради – базилики и мартириум, особености на обществената архитектура, къде се е провел Филипополския контрасъбор през 343 г.

В Археологическия музей участниците ще бъдат запознати с един изключителен паметник на раннохристиянската култура – Гробница със стенописи, където са изобразени християнски символи и евангелски сцени – възкресението на Лазар и изцелението на паралитика.

площад „Съединение“

10:30 часа

Образователни игри за деца с HABA

Тази събота професионални педагози очакват Вас и вашите деца на игри с Haba – най-добрите производители на детски игри в света.

Педагозите ще играят с вашите деца, докато Вие можете да опитате от нашето страхотно кафенце.

Събитието е предназначено за две групи деца:

3-5 годишни в 10:30

5-7 годишни в 11:30

Вход за събитието: 15 лева на дете (с отстъпка за повече от 1 дете в семейството)

ВАЖНО! Предварително записване е задължително!

Offline Café

The Great Value / vol. 44 : 10.06

Направете услуга на тялото си – напийте го на климатик…

Да – още не сме стигнали 44 градуса, поне навън, но The Great Value ги стигна!

Там или срам.

Rock Bar Download

22:30 часа

GIORG at Bally Club

GIORG е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика!

Той ще ни представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата вечер.

Bally Club

20:00 часа

11 юни

Косе Босе

„Косе Босе” – и лисицата, и косето, и яйчицето, и добротата, и хитростта, и приказката – истинска и прекрасна!

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Дядо вади ряпа – в Пловдив (театър ХЕНД)

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев

Сценография: Краси Кирчев

Музика: Краси Кирчев и Илко Биров

Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд

11:00 – 12:00 часа

Плетачески клуб/Уроци по плетене на 1 кука

Имате ли нужда от повече творчество в живота си? Въздишате ли по идеята за женските седенки от едно време, където разговорите и женските занаяти се хващат ръка за ръка, за да осигурят така необходимото ни време заедно? Искате ли да се научите да плетете сладурски играчки?

Всяка дама ще бъде веднагически снабдена със собствена кука и кълбо прежда. Поради тази причина – за да набавим необходимата бройка – молим за предварително записване!

Цената за участие е 12 лв, пък ако доведете с вас дружка, цената за двете ще е 20 лв.

Offline Café

15:00 часа

Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s

За първа година в Пловдив даваме старт на фестивала “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s”.

Събитието ще се проведе на 11 и 12 юни 2023г .Откриването ще се състои на 11.06.2023г от 20:30ч на сцената на Античния театър с ВХОД СВОБОДЕН. Фестивала е подчинен на диско музиката, една епоха ,която е оставила следа в музиката и до днес. Изпълнителите ще ни развълнуват с кавъри на любими хитове от 80-те и 90-те години. В концерта ще вземат участие познати и любими български лица от формата „Гласа на България“ – Александра Иванова заедно с DJ Maxman и финалиста Калоян Николов с банда. Те ще нажежат сцената на Античен театър Пловдив, като ни предизвикат да танцуваме и да се забавляваме .След взривоопасните им изпълнения публиката на “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” ще се наслади и на любимите хитовете на световно известният дует „La Bouche“. La Bouche стартират музикалната си кариера със сингъла „Sweet Dreams“, последван от хитовете „Be My Lover“ , „I Love to Love“ и „You Won’t Forget Me“. Своите покани може да вземете от 10.05.2023 г. на касата на „МаскАрт“ в Дом на културата „Борис Христов“ и Билетен център пред общината.

На 12.06.2023г от 20:30 фестивала “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” продължава с световно известната соул-фънк група Kool & The Gang, отново на Античния театър. Билети за концерта на 12.06 може да закупите от билетения център пред Община Пловдив и мрежата на EVENTIM.

Така или иначе обаче времето е единственият съдник, който показва, че диското не е изчезнало – напротив то преживява един нов период на модификация, който в никакъв случай не е за подценяване.

Античен театър Пловдив

20:30 часа

11.06 – 12.06.2023

Театрална постановка „От всички страни“

Ако парите, щастието и любовта ви липсват, е време да потърсите услугите на феноменалната гадателка Имелда и нейните нетрадиционно настроени приятели, които влагат цялата си енергия, за да се избавят от собствения си брачен живот. Услугите, които обаче те търсят, надхвърлят обикновените очаквания.

Единственият начин да се отворят чакрите на зрителите за семейните драми на всички участници в най-дълго играната чешка комедия е да се покрие изригналият вулкан от недоразумения и комични парадокси с бурен и продължителен смях.

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Фестивал за улични изкуства 6Fest 2023

Фестивал за улични изкуства 6Fest 2023 обявява своето 13-о издание, което ще се проведе в Пловдив като част от Културния календар на града. Тематично предстоящото издание е посветено на моноспектаклите и индивидуалните изпълнения в областта на съвременен цирк (клоунада, жонглиране), куклен театър, пантомима, живи статуи, кокили, музика, улична магия.

В програмата са включени улични артисти (независими или част от популярни и утвърдени формации) като Филип Хараланов (един от създателите на “Нов цирк”), Дарио Табаков (създател на Проект “Комбино”), Радослав Стойнов (едно от разпознаваемите лица на уличния цирк в Пловдив), Ashton Ka (с новия си български проект за живи статуи), Маргарита Костова, Димитър Бакърджиев, Даниел Русев (един от създателите на Театър “Хамелеон”), Момчил Маринов (част от по-старото поколение циркови и театрални артисти, с дейност още от 90-те години), моноспектакли от артисти от трупи като Театър “Нюанси” (Троян), Пътуващ театър “Скрин” (София, Перник), Театър „Метаморфози“ / „Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи“ (София).

11 юни 2023 г.

17:30 – 21:40 ч.

Група за живи статуи на Ashton Ka

Живи статуи в комикс сцени

19:00 – 19:45 ч, 20:15 – 21:00 ч.

Димитър Бакърджиев (Shorty Sax)

Улични музикални флашмобове

Адски люто надяждане и Ново люто меню

Chilli Hills Plovdiv и CoolDown отваряме портите на ада с люто надяждане и ново съвместно меню вдъхновено от Diablo!

Ще проведем 5 кръга с по едно подлютено крилце, като с всяко следващо ще се вдига и нивото на лютивост. В последният кръг на ада ще вдигнем мъчението със специален атомичен лют сос, който не може да бъде намерен в никой от магазините на Chilli Hills Farm. Победител ще стане последният останал жив на масата. Записването става предварително, като ни изпратите имената си на съобщение или на място.

Жертвите ще трябва да подпишат декларация за навършени 18 години и поемане на собствена отговорност.

Победителят ще спечели легендарен loot, осигурен от CoolDown & Chilli Hills Plovdiv- Hell Hot Sauce, мишка Razer Deathadder, Diablo IV Mousepad!!!

Местата са ограничени до 12 човека.

CoolDown

19:30 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

