Какво да правим в Пловдив (08.04– 14.04)

Тази седмица в Пловдив ще танцуваме и ще гледаме късо експериментално кино

08 април

Resident Night: Valeto

Този петък музиката ще бъде от Valeto!

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа.

SoulBmoll Live In Concert @Bee Bop Cafe, Plovdiv

През 2021-ва вторият им албум “Причини” завладя всички летни фестивали, включително и големите сцени на A to JazZ Festival и Bansko Jazz Festival. Сега SoulBmoll идват и в Пловдив за да развихрят енергията си на сцената на Bee Bop Cafe!

Специален гост – Владислав Мичев (тромбон).

Вход: 15 лв.

Bee Bop Café

21:00 часа.

Street Mix with GIORG at BALLY CLUB

GIORG е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика, който ще ни представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата вечер. Петък ще стартираме партито от 21:00 часа пред входа на BallyClub, а от 23:00 часа продължаваме горе в клуба.

Bally Club

21:00 часа.

09 април

Дядо вади ряпа – в Пловдив

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца – Препоръчителна възраст: 2+

Театър Хенд / Hand Theatre

11:00 часа.

“Свобода” – Тур за посетители

Юбилейното 15-то издание на Арт Позитив ни дава възможност за по-близко и задълбочено преживяване на изложбата “Свобода”.

Всяка събота и неделя от 14 ч. ще се провежда тур за посетители в галерията.

Така ще можем да ви разкажем повече за самия формат, как се организира изложбата, кои са участниците и какво е посланието на всяко едно от произведенията.

Водещи на тура са Калина Пейчева и Мира Мохсен, от екипа на Сдружение Изкуство Днес.

Изложбата СВОБОДА е отворена за посетители през периода:

23 март – 20 април, 2022

Галерия Капана

14:00 – 15:30 часа.

Мюзикъл „Евита”

Не пропускайте завладяващата история на най-противоречивата личност на Аржентина – Ева Перон, в мюзикъла на Андрю Лойд Уебър с безсмъртния хит “Don’t Cry For Me Argentina” и наградената с Оскар песен “You Must Love Me” от филма с Мадона и Антонио Бандерас

Мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

Диригент: Константин Добройков

Режисьор: Нина Найденова

Хореограф: Боряна Сечанова

Сценография: Елица Георгиева

Костюми: Николина Костова-Богданова

Превод: Цветомира Цонева

Солисти – Юлия Йорданова – Керана – гост, Виктор Ибришимов, Георги Султанов, Марк Фаулър, Мелинда Христова – гост

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Градски дом на културата „Борис Христов”

19:00 часа.

Майсторите на комедията – Шкумбата, Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев

Месецът на шегата продължава ударно втора събота поред с

Димитър Туджаров – ШКУМБАТА

Камен Воденичаров и

Тончо Токмакчиев

Plovdiv Event Center

20:00 часа.

DJ Todd at The Post

За съботното настроение в бара ще се грижи DJ Todd!

Бар Пощата – The Post

21:00 часа.

Street Mix with DJ IVO at BALLY CLUB

Събота стартираме партито от 21:00 часа пред входа на BallyClub, а от 23:00 часа продължаваме горе в клуба. Зад пулта ще застане – DJ IVO, който е запознат с историята на електронната музика и всички знакови тракове в този стил. Той е познат със своя безкомпромисен подход в селекцията си и винаги е подготвен да се погрижи за доброто настроение.

Bally Club

21:00 часа.

Depeche Mode tribute by Tino

Тино се завръща на сцената на рок бар БезистенЪ за музикално взривоопасен Depeche Mode Trubute.

На 9 април от 21 часа очакваме Тино и Николай Карджиев да представят едни от емблематичните парчета на Depeche, сред които златният хит Enjoy The Silence.

Вход: 20 лв.

ROCK’n’BAR Безистенъ

21:00 часа.

Reactrance @ club Void w/ Lunatica (Digital Om)

Reactrance е свободата да бъдем себе си. Да изразяваме радостта и емоциите си и да се чувстваме споделени. Reactrance си ти, когато се бориш за това, което е твое и никой не може да ти отнеме. Reactrance сме ние, когато сме #заЕднно!

Club VOID

22:00 часа.

10 април

ТЮТЮН театрална постановка

„Тютюн“ е една от 10-те любими книги на българите, според тв формат „Голямото четене“. Димитър Димов (1909-1966) пише романа в Пловдив, където е доцент в Аграрния университет. Ветеринарен лекар с блестяща академична и научна кариера, той е професор по анатомия, ембриология и хистология на гръбначните животни във ВССИ, София и автор на над 20 научноизследователски труда в областта на ветеринарната медицина.

„Тютюн“ има нелека литературна съдба. Забележителна панорама на времето, когато България се намира в германската зона на влияние, романът, публикуван за пръв път през 1951 г., разглежда въпроса за самотата на личността и натиска на капитала върху нравствените устои на човека. Още на следващата година е заклеймен в дискусия на Съюза на българските писатели за „проводник на западно влияние“ и политически „неправоверно“ съдържание. Въпреки поздравителната телеграма от тогавашния министър-председател Вълко Червенков, казионната критика, под предводителството на Пантелей Зарев, оказва натиск върху писателя да промени текста. Така се ражда втората редакция на „Тютюн“ (1954), допълнена с герои в стила на господстващия тогава „социалистически реализъм“ (1955). Десетилетия наред в тоталитарна България се разпространява само тази официална версия на романа. Първоначалният му вариант е публикуван отново, благодарение на наследниците, едва през 1992 г. „Тютюн“, преведен на над 30 езика, продължава живота си и на филмовия екран в едноименния филм на режисьора Никола Корабов и оператора Въло Радев от 1961 г.

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова