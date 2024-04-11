Искате ли ремонтираната част от улица „Христо Г.Данов“ в частта от „Бетовен“ до бул. „Руски“ да изглежда така- да е в плен на десетките паркирани и преминаващи автомобили? Да е място за хората ли? Или да е локация със споделено движение, но без паркиране? На този въпрос следва да намери отговор Община Пловдив, след като реконструкцията на зоната между кметството на район „Централен“, Природонаучния музей, Дома на младоженеца и Орта мезар, ведно с Градската градина бъде напълно завършена.

Част от жителите на тази градска част са „За“ ремонтираното трасе на „Христо Г.Данов“ да бъде изцяло пешеходно, други предпочитат там да преминават автомобили, до да е забранено паркирането, а трети пускат подписки срещу въвеждането на нововъведения и настояват улицата си остане такава, каквато я видяхме и днес- с множество паркирани ведомствени леки коли и още повече преминаващи возила по новонаредения паваж.

На дневен ред за решаване е и друг въпрос- да носи ли Градската градина името на патриарха на българската литература Иван Вазов, който е силно свързан с този район в Пловдив и е битувал в сграда на улица „Бетовен“. В момента първият градски парк се води Дондукова градина, но официални книжа за именуването му по този начин не са открити в Държавен архив- Пловдив. За това говори кметът на район Централен Георги Стаменов пред камерата на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, който можете да гледате утре. Той твърдо подкрепя идеята градината да носи името на Иван Вазов, както и ремонтираната част от „Христо Г.Данов“ да стане пешеходна, тъй като сега е паркинг за ведомствени автомобили, както се изрази. „За“ взимането на такива решения е и заместник-кметът три мандата Стефан Стоянов, който също гостува във видеоподкаста ни, за да говори за развитието на Пловдив, възможностите и рисковете пред града.

Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира пред Под тепето, че е привърженик идеята за повече пешеходни пространства в града.

“ Навремето и в Капана имаше напрежение. Такова имаше и за Малката главна. Дано да имаме единомислие, защото подобен проект се нуждае от по-подробно обсъждане. Аз лично съм за повече пешеходни зони в града. Споделена също е вариант“, коментира темата кметът след въпроси на Под тепето.

Той приема и идеята Градската градина да се казва „Иван Вазов“.

„Трябва емблематични градски пространства и улици да носят имената на български възрожденци“, смята Костадин Димитров.

Какво казаха Георги Стаменов и Стефан Стоянов и какво видя камерата в Градската градина на Пловдив, която ще бъде открита официално в края на другата седмица, вижте и чуйте утре в поредния епизод на поредицата ни „В Капана“ на Под тепето.