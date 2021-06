Голям купон на втория ден на Music Daze с DUB FX (СНИМКИ)

Един ден остава от вълнуващия фестивал на Бунарджика

На страхотно парти се насладиха гостите на втория ден на фестивала Music Daze на върха на Бунарджика в съботната вечер. Dub FX предложи чудесно настроение с музиката си, заедно с Mr Woodnote. След вчерашното парти Dub FX днес отново ще е гост на феста, но като рожденик.

В съботната вечер на сцената се качиха още A.L.E.K.S., Krekhaus и Me and My Devil. Много пловдивчани и също голямо количество гости на града се забавляваха почти на върха на хълма в подножието на Альоша.