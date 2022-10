Две нови отворени писма за пробива под Водната палата

Протестиращите пишат по отделно на Бойко Борисов, Зико и зам.-кмета по строителство Райчев

Граждански комитет за спиране на пробива при Водна палата разпространи отворено писмо до председателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, с което го призовава за „бърза, категорична и спазваща обществения интерес за развитие на нашия град реакция“, като предупреждава, че липсата на такава ще повлияе на местните избори през следващата година. Ето пълният текст на писмото:

„Уважаеми господин Борисов,

Ние, гражданите на Пловдив, които открито и с ясни доводи заставаме срещу вредния за града ни проект за пробив и изграждане на кръстовище на две нива при Водната палата, подкрепени от стотици подписи и десетки експерти, се обръщаме към Вас с призив да сложите точка на казус, в който имате лично участие.

Аргументи против него няма да очертаваме в това писмо – те са десетки и Вашите пиар експерти биха могли да ги обобщят от всички публикации и интервюта от трите национални телевизии и всички местни и регионални медии.

Нека само кажем, че проектът:

1. Не беше подложен на обществено обсъждане, не е разглеждан на Общински съвет и не е консултиран с Камарата на архитектите в Пловдив;

2. Няма оценка по ОВОС и достъп до проектната документация;

3. Унищожава част от парк, финансиран с европейски средства, за което ще дължим санкции;

4. Представлява опасност за целостта на сградите в района, самия мост и за най-старата гимназия в страната (паметник на културата) ни според експертни мнения

5. Не разрешава проблемите с трафика в този участък според експертни мнения

Историята на пробива е дълга и изпълнена с множество експертни мнения, които в огромното си мнозинство застават срещу него. Затова и предишният кмет на Пловдив, отново от партия ГЕРБ, се съобрази с тях и не започна това градоустройствено безумство.

Нещо повече – не само той в лично качество поддържа тази линия, но и мнозинството от Вашите съпартийци под тепетата. На свое заседание от 18.10.2022 г. ГЕРБ – Пловдив взе решение да възложи извънредна сесия за временно спиране на проекта до изясняването на всички факти – документални и легални – по неговото осъществяване.

Ако това е убягнало на Вашето внимание – моля, осведомете се своевременно.

На общинската сесия, на която преди броени месеци, форсирано и без много дискусии, беше гласуван заемът, който финансира този проект (редом с няколко други), общинските съветници от ГЕРБ до последния момент бяха опозиция на точно този пробив. Изненадващо обаче вотът им се обърна на 180 градуса. Каква е причината за този внезапен обрат, можем само да гадаем, но поради свързаните с това медийни публикации у нас остава впечатлението, че Вашата тежка дума е наклонила везните.

Въпреки опитите на областния координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ – г-н Иван Тотев, да се разграничи от решението на г-н Здравко Димитров и въпреки днешното становище на ГЕРБ Пловдив за преразглеждане на проекта – отговорност за пробива при Водната палата ще носи цялото ръководство на партия ГЕРБ. А предвид ключовата Ви намеса в момента на вземане на решение за дълга и за съдбата на целия проект – политическата отговорност за реализацията на един вреден за Пловдив проект ще носите и най-вече Вие.

Очакваме, бърза, категорична и спазваща обществения интерес за развитие на нашия град реакция от Вас.

И не се съмнявайте, че липсата на такава в най-скоро време, преди дупката (и реалната, и чисто политическата) да е нарастнала, ще бъде отчетена от всички Ваши гласоподаватели от Пловдив на местните избори през следващата година.“

Писмото е подписано от: Павел Начев – предприемач, екскурзовод; Тони Стойчева – юрист; Полина Манолова – социолог; Емилия Манолова – икономист; Жени Петкова – маркетолог; Соня Генчева – екскурзовод; Мария Илиева, графичен дизайнер; Александър Цветков – IT специалист; Николай Кисьов – инженер; Велина Къртева – маркетолог; Михаил Манолов – пенсионер; Абдулсамед Вели – гл. редактор на Филибелилер; Божана Трингова – IT специалист; Невена Цветкова – ландшафтен архитект и учител; Георги Велев – юрист; Нина Николова Демирева – магистър счетоводител; Виктория Каравасилева – интериорен дизайнер; Александър Тодоров – музикант; Самуил Гoсподинов – програмист; Нина Николова Демирева – магистър счетоводител; Пламена Раднева-Господинова – IT специалист; Пенка Попова – художник; Марина Манолова – строителен инженер; Арто Артинян – политолог; Филипп Лотхолц – социолог; Рангел Пенелов – професор; Константин Бобоцов – инженер; Цонка Каракошева – икономист; Антон Тенчев – фризьор; Велизар Недев – студент; Елена Филипова – родител; Велизар Недев – студент; Константин Георгиев – хлебар; Ваня Годжелова – учител, художник; Светлин Пеев – архитект; Ненко Манолов – екскурзовод, музикант; Божидар Костадинов – графичен дизайнер; Александър Генков, юрист; Росица Кратункова – юрист; Божин Трайков – социолог; Кирил Минчев – управител; Бисерка Стоилова – козметичка; Станислава Илиева – агроном; Минчо Минчев – електроинженер; Джан Енгелоглу – социален асистент; Константин Смиленов – юрист; Станислава Илиева – агроном; Никола Венков, социолог.

Писмото е разпратено до медиите по едно и също време с друго, адресирано до кмета на Пловдив и заместника му по строителство, от Жени Петкова, гражданин, нечленуващ в партия, участващ в протестите срещу пробива при Водната палата магистър Стопанско управление, маркетолог и експерт дигитални комуникации. Пловдивчанката е подписала и предходното отворено писмо. Публикуваме пълният текст:

„Уважаеми г-н Димитров,

Уважаеми г-н Райчев,

Първо пожелаваме бързо оздравяване на г-н Здравко Димитров, за да може да присъства на извънредната сесия на ОС другата сряда, поискана от ПП ГЕРБ и подкрепена от ПП КОД, ПП ДБ, Зелено движение в Пловдив и независими общински съветници.

Предвид подадените сигнали във връзка с нередностите около „Пробив при Водната палата“ до прокуратура, РИОСВ, КИИП Пловдив, БДИБР, ДНСК, МРРБ и Пловдивски общински инспекторат, по които се очаква отговор, както и предвид насрочената извънредна сесия на ОС на 26.10.2022 за преразглеждане на документацията по проекта, бих искала да попитам от името на всичките 700 граждани, положили подписите си на хартия, другите 1789 подписали онлайн петицията, допълнителните 185, подкрепили отвореното писмо до Вас от г-н Манол Пейков, плюс онези 60% от 5300 наскоро анкетирани в пловдивска медия, които не подкрепят проекта, поне не в този му вид, не смятате ли за редно да преустановите трескавите строителни дейности до произнасянето на компетентните органи и до резултата от извънредната сесия на ОС , които ясно се виждат на приложените снимки?

Не смятате ли за редно да се инвестира в Околовръстен ринг с развръзки по квартали, нов мост на р. Марица, веломрежа и развит градски транспорт, за да облекчим автомобилния трафик? Как обсъждането за спиране на стари автомобили в центъра си кореспондира с изграждането на кръстовище на две нива в широкия център? Защо всичко се реализира едновременно без добри алтернативни маршрути по време на строежите – бул. Даме Груев /без велоалеи/, Модър-Царевец, Околовръстен път, Брезовско шосе и др., но Рогошко шосе не се ремонтира, например? Позволете да имаме и опасения относно продължителността, качеството и стойността на изпълнение с оглед предходни проекти като Воден цикъл в район Северен.

Молим за спешен отговор от г-н Здравко Димитров на запитването дали ще спрете строителните дейности на обекта до изхода от извънредната сесия на ОС другата сряда и до становищата на сезираните институции.

Тъй като от г-н Пламен Райчев разбрахме във видео запис от строителната площадка вчера, че „само изълнява заповеди“ по неговите думи.

P.S. Не сме имали възможността да обжалваме решението за проекта, поради факта, че такова обсъждане не е било провеждано – обсъждането за отпуснатия заем не разглежда в детайли конкретно този проект. Но благодарим, че едва вчера, толкова време след първата копка, най-после спазихте обещанието си да качите документацията на интернет страницата на Община Пловдив, за да се запознаем с нея. Вярваме, че прозрачността на управленските решения е важен фактор за степента на общественото доверие в държавната администрация.„