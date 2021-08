Четири дни празник на предстоящия Капана Фест

Пъстър и весел празник ще оживи “Малката Главна” и квартал “Капана” на Пловдив в четирите дни от 26 до 29 август. След ‘‘Великденски Базар Капана‘‘, състоял се през месец май, това е второто събитие за тази година и единадесето от осемгодишния летопис на “Капана фест”.

И този път фестивалът за градска култура и изкуства ще даде среща на публиката си с най-добрите в направленията музика, занаяти и изкуство. Дните на този празник както винаги ще бъдат по-специални с живописната улична украса, направена специално за всяко едно събитие. И в това издание организаторите обещават да се постараят да оставят траен отпечатък върху живота на Пловдив с инициативата за облагородяване на градската среда. „Но този път ще бъде различно, защото успяхме да обединим около фестивалното добротворчество и редица локални обекти, които допринесоха, освен с финансова подкрепа и с позитивния си порив към промяната за една по-добра споделена среда. До сега проектът нямаше официално име, но може би е изчаквал точния момент, защото сега името си дойде от само себе си- Наследството”, анонсираха организаторите на фестивала.

Какво ще се случи в четирите фестивални дни:

Музика

Голямата страст на “Капана“ – музиката, отново ще е важна част от фестивалния живот. Главният източник на мелодични преживявания ще бъде сцената “Kapana Stage”, разположена на ул. “Златарска” на паркинга до Халите, където ще се изявят както български, така и музиканти от Съединените Американски Щати и Украйна. За тези ,които няма да могат да се вредят пред сцената, организаторите са се погрижили да осигурят видео стена по продължението на ул. „Златарска“, на която в реално време ще се излъчват концертите с професионален звук за по- истинско усещане.

Програма на главна сцена ‘’KAPANA STAGE’’”

26.08 – Четвъртък

19:30 Сетива на Ангел Дюлгеров (BG)

21:00 Divine Astronaut (U.S.A)

27.08 – Петък

19:00 Stop the Schizo (BG)

20:15 Me and My Devil (BG)

21:30 SINOPTIK (UKR)

28.08 – Събота

19:00 WE DA BEST FRIENDS

Trombobby & C- MO, / ALEKS, / Прея / (BG)

29.08 – Неделя

21:00 Тангра/Tangra (BG)

VINYL STAGE – площад ‘‘Широкото‘‘

“Vinyl Stage” ще бъде другото място, където звуците на подбрана жанрова музика ще доставят на меломаните удоволствието да слушат от най-добрия носител – грамофонната плоча. „Vinyl Stage“ ще е разположена на култовия за квартал „Капана“ площад ‘‘Широкото‘‘.

ELECTRIC SOUL DJ STAGE – ул. „Йоаким Груев“ № 15

“Новото 20” на това издание на “Капана Фест” ще бъде сцена ELECTRIC SOUL DJ STAGE пред артистичния магазин “HAVA”, в пешеходната част на ул. „Йоаким Груев„ № 15. Това място ще се преобрази в трибуна за култови български DJ артисти, които да осъществят по-близък и непринуден контакт с почитателите на изкуството си.

Акустична музикална сцена на ул. „Абаджийска“ №9

На ул. „Абаджийска“ №9 ще може да откриете любимата Акустична сцена, която ще даде поле за изява на много талантливи нови и добре познати български музиканти.

Базар

Дневният акцент на събитието е базарът за ръчно изработени изделия, био и натурални храни, напитки и козметика. Тази част от “Капана фест” отново ще събере над 100 занаятчии от цялата страна, организирани в тематичните зони – авторски изделия, натурални храни и напитки, градска мода, базар за грамофонни плочи, керамика, бижутерия и козметика. За втори път тази година ще можете да се насладите на майсторски забъркани вкусотии, изящно изработени украшения, свежи идеи и класния подбор на познавачите в музиката и литературата. Непосредствената среща с авторите и пъстрият свят, в който ще ви потопят с изделията си, ще ви даде възможност да изберете своя спомен от „Капана Фест „2021.

Атмосферата

Занаятчийската история на любимия ни квартал продължава в наши дни. В сгушените му къщички авторите от Капана са направили своите ателиета, които ще работят с удължено работно време за датите на събитието.

Изкуство

След успеха на Галерия “InDustReal”, която заблестя с красотата на произведенията на избрани независими творци и със самостоятелната изложба на Nassimo през 2019, организаторите са решили за разнообразие на ценителите на родното изкуство да създадат две специални Въздушни Галерии. Нарекли са това нестандартно начинание “Капан за изкуство”, което ще обогати културната програма с авторските графични портрети на Петър Чучулигов на ул.“Магура“ и плакатното изкуство на Вълкан Вълканов на ул.“Йоаким Груев“. Всеки ,който припознае нещо лично за себе си в някоя от творбите, ще може да подкрепи автора й, закупувайки я през рекламния щанд в началото на ул.“Христо Дюкмеджиев“ или в ателие „HAVA“ на ул. „Йоаким Груев“ № 15 (запазените творби ще могат да бъдат закупени в последния ден от „Капана Фест“).

За всички ценители на екстравагантното изкуство се подготвя самостоятелна изложба на емблематичният пловдивски творец Edgar ChiChi Gomez. Може да се насладите на творчеството му в специално подготвено за изложбата помещение на ул.“Абаджийска“.

Поканен отново е и Дани Леков, който създава ръчно изработени портрети, използвайки метода колдийна фотография с мокра метална плоча – процес датиращ от средата на 19-ти век.

Изложба ‘‘Портрети‘‘ от Петър Чучулигов

Петър Чучулигов е автор, който е влюбен в черното и бялото. В изложбата ще си проличи интересът му към хората на изкуството и науката. Ще бъдат представени портрети на известни личности, които са оставили отпечатък в историята не с политика, а с творчество, което е променило посоките и е създало необходимите импулси за промяна. „Портрети“ е колекция, която е създавана през изминалите години с много любов и в търсене на искрата…искрата, получена от сблъсъка на черното и бялото.

Изложба ‘‘Плакати‘‘ от Вълкан Вълканов

Художникът Вълкан Вълканов ще представи над тридесет плаката, които ще бъдат част от въздушната изложба в Пловдив, кв. „Капана“.

Такъв тип изложби не се срещат често. Тези произведения са създадени, за да отразят конкретна постановка или социален проблем, но след това обикновено, няма къде да ги видим отново. Точно затова ще се състои тази изложба, която има за цел да представи многообразието и силата на въздействие на сценичния и социалния плакат. Който има желание да се сдобие с някоя от творбите, може да запази своя избор в ателие „HAVA“, магазин „WAM“ или на рекламния щанд на „Kapana Fest“ на пл. ‘‘Широкото‘‘.