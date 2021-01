5 неща, които очакваме с нетърпение в Пловдив през 2021

Дори и в условията на социална дистанция, намален капацитет и задължително носене на маски, отбележете датите в календарите си и нека заедно се надяваме на най-доброто!

След една година, трудна като тази, която току-що преживяхме, началото на 2021-а дава на всички ни зрънце надежда за по-спокойни дни. И въпреки че все още не сме взели надмощие над коронавируса, продължаващ да вилнее с пълна сила по целия свят, има някои наистина интересни неща, които да очакваме с нетърпение през следващите месеци. Дори и в условията на социална дистанция, намален капацитет и задължително носене на маски, отбележете датите в календарите си и нека заедно се надяваме на най-доброто!

Отварянето на заведенията, дори и само за сервиране отвън

Разбира се, многобройните масички в Капана и по Главната улица винаги са били важна част от облика на Пловдив, но през 2020-а г. те придобиха ново значение. Всеки, който можеше, извади в рамките на позволеното места за сядане и отдих навън, а на места се появиха и интересни външни барове. Въпреки че ваксината се очаква да бъде все по-широко достъпна и градовете да започват да излизат от състоянието на вечни ограничения и локдауни, ние сме убедени, че и през тази година забавленията на открито ще бъдат предпочитани от местните и туристите.

Откриването на Епископската базилика

Един от най-внушителните археологически обекти изобщо в България заслужава своето бляскаво откриване и искрено се надяваме, че това ще се случи през 2021. Много повече от просто сграда над мозайките – това обещават проектантите за музея, който включва разнообразни модерни инсталации, заявявайки съвсем ясно мястото си в XXI век. В средата на Базиликата, ще бъдат поставени очила, чрез които всеки ще може да възстанови, гледайки през тях, предполагаемия истински вид на сградата. На втория етаж, който е много по-интерактивен, на екран всеки посетител ще може да избере дадена птица, съществуваща пред него на мозайка, и да научи повече за нея – дали я има още днес, как изглежда, къде живее и тн. Чрез друг съвременен екран пък птиците ще оживяват и гледащият ще може да докосва и да си играе с оживелите птици.

Рок фестивалът Hills of Rock

Миналата година внушителното събитие бе отложено поради пандемията, затова през тази всички са нетърпеливи и с трепет очакват заветната дата. Според прессъобщения от организаторите Hills of Rock се завръща в Пловдив на 22, 23 и 24 юли 2021 г. Хедлайнер на първия фестивален ден ще бъдат американците от SLIPKNOT, a на втория – метъл бандата AMON AMARTH. Освен двете основни групи, своето участие във фестивала през 2021 към момента са потвърдили още 32 банди – Rise of the Northstar, Bury Tomorrow, Dagoba, 40 Days Later, Dark Sky Choir, Fallcie, Nervosa, D2, Klogr, Power Crue, Hangarvain, 5Rand, Ravenface, The Modern Age Slavery, District 13, Basska, Hellion Stone, Jeremy?, Baildsa, Homevox, Ogi 23, Milena & Band, Pizza, Scroletics, Sin Seeks, Jin Monic, Siluet, Kerana & Kosmonavtite, Severozapadnyatsite, Dead Man’s Hat, Boomerang & Artificial Comet. Следващата добра новина е, че всички билети, закупени за изданието през 2020г. ще важат без презаверка или нужда от допълнително действие за новите дати през 2021.

Музикалният фестивал Wrong Fest

Ронг Фест Пловдив e български алтернативен музикален фестивал. През 2021 г. форумът ще се проведе на 2 и 3 юли на Гребната база в Пловдив, а като съпътстваща програма ще има богата клубна алтернативна листа. Ронг ивентс е организацията зад Wrong Fest, който представя автентични и интересни артисти от цял свят. Целта на фестивала е да се превърне в средноголям, леснодостъпен, двудневен форум, на който публиката да може да се докосне до редица световноизвестни изпълнители, за които до този момент не е имало подходящ по размери и концепция фестивал на Балканите. До момента Ронг ивентс са реализирали 7 издания на фестивала Wrong Fest, с участието на повече от 150 групи от цял свят и над 15 000 посетители. За изданието през 2021 г. в Пловдив организаторите си партнират с базираната в Пловдив Фондация „Метаарт“, която развива и платформата „Пост Култура”. Потвърдените досега артисти за 2021 са Dub FX – световноизвестен „уличен импровизатор”, канен и на най-големите фестивали в света (като Main Stage на Exit Fest 2019). Присъединяват се и Naxatras, Blanck Mass и Krekhaus, Gogol Bordello, Shortparis, Mother’s Cake, Pistamashina и Спални Места

Отложените концерти

Испанският феномален цигулар Ара Маликян, италианското трио Il Volo, националният балет на Грузия – Сухишвили – това са само малка част от изпълнителите, които поради ограниченията не успяха да представят себе си пред българската публика. Всички те имат насрочени нови дати за 2021-а и надеждата ни е, че след зимата в глобален план ситуацията ще е много по-спокойна и благоприятна за посещение на всякакви културни и по-масови мероприятия, макар и пак с дистанция и маски, когато е нужно!

А вие кое събитие очаквате с нетърпение през 2021-а година?

Източник: Lost in Plovdiv