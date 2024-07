20 хиляди се разбунтуваха с КoЯn: „Fuck that!” (ГАЛЕРИЯ)

Снимки от Илиян Ружин, Георги Ангелов и Орлин Николов за Фест Тийм и Под тепето

Море от средни пръсти и бунтарското „Fuck that!” с един от химните на КoЯn разбушуваха Гребната база снощи. Повече от 20 хиляди души дадоха воля на емоциите и пяха с Джонатан Дейвис знаковите парчета на мултиплатинената американска банда, носител на награда Грами.

Именно с култовото парче „Y’all want a Single say Fuck that” вокалът на хедлайнерите в първата вечер от Hills of rock 2024 поздрави феновете за 30-годишнината на групата, а те му отвърнаха със същото.

Шоуто с марката КoЯn продължи повече от час и няма да бъде забравено от нито един от хилядите пред голямата сцена на фестивала. Всяка нота си заслужаваше.

В динамичния първи ден фестивалът оживя, освен с всепомитащата енергия на КoЯn, и със зареждащите изпълнения на Me And My Devil, Loathe, Skindred и Spiritbox на главната сцена, така и с редица качествени актове на сцените На Тъмно и Строежа. През деня там бяха и любими герои от локалната сцена като Цар Плъх, No More Many More, ALI, Fyeld, Nocktern и Керана и Космонавтите, Death Row и The Fourtones.

Шоуто на КoЯn

Организацията бе на изключително ниво. А фестивалната култура на рокаджиите отново бе поразителна- въпреки огромната маса от хора, след края на първата вечер боклуци из фестивалното градче извън съдовете за смет нямаше. Хората изхвърляха дори фасовете си в кошчетата.

Днес, петък, 26 юли, денят обещава да се превърне в легендарен. Публиката със затаен дъх очаква първото гостуване на Bring Me The Horizon у нас. С номинация за Grammy и награда BRIT, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, точно когато са на върха на славата. Групата буквално пренаписва определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена и да не спираш с експериментите в музиката. BMTH си колаборират предизвикателно с поп звезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve.

Лицата и емоциите на първата вечер

Още в първия ден на фестивала организаторите от Fest Team обявиха, че билетите за HILLS OF ROCK 2025 вече са в продажба и започват на цени от 180 лв в мрежата на ticketstation.bg. Билетът дава достъп до всички дни на фестивала през 2025. Както вчера ви информирахме, организацията на следващото издание на фестивала догодина вече е в ход и по нея се работи от повече от 3 месеца.