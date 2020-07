Какво да правим в Пловдив (31.07 – 06.08)

Тази седмица в Пловдив ще си носим стария анцуг и ще се наслаждаваме на хубава музика

31 юли

Slav Party – Vol.2

За втори път в Баба Яга се връща славянската партия! Носете стария си анцуг и се присъединете към за незабравима вечер! Ракията ще тече във вените ви, бирата ще тече по вашите артерии, а балканската музика ще ви накара да танцувате, докато не се изпотите! Специална награда за най-добро облекло! [Hово шот-меню само за партито!]

Безплатен вход!

BABA YAGA Plovdiv

19:00 – 23:00

Bally Club pres. Dancing Pavements with Peril

Събота партито отново стартира от 20:30 часа с танци на паветата, а след 23:00 часа продължава горе. PERIL е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика, който ще ви представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

Bally Club

20:30 – 03:00 часа

HILLA at The Post

След като по-рано този месец Хила разцепи по морето със своите хитове, дойде време да се завърне и в Пловдив.

От бара ви очакват този петък за един щур купон, с който да отбележите последния ден на юли до ранните часове на август.

Пощата – The Post

21:00 – 02:30 часа

01 август

Сценарист за една вечер – Как точно работят сънищата?

С предварително записване! Тел: 0898525404 или с лично съобщение на фейсбук страницата

Сценарист за една вечер е събитие, на което за една единствена вечер ще се научите как се пише сценарий и ще напишете свой собствен такъв по зададена тема. Накрая заедно ще го прочетете, както от бранша се казва “На маса” и най-добрите ще получат приятна награда.

За целта от заведението ви препоръчват да съберете свой екип от съсценаристи, защото за разлика от интимното художествено вдъхновено литературно творение, писането на сценарии е в повечето случаи екипен занаят.

Водещият на събитието ще бъде Деян Георгиев, който освен собственик на Offline Cafe има и дългогодишен опит в телевизията и уеб пространството като сценарист.

Важни условия за участие: Съберете екип до 6 човека. Ако нямате такъв екип, сте добре дошли и сами. От заведението ще ви открият екип; За всеки екип е нужен поне един лаптоп; Нужно е да свалите подходящ софтуер за писане на сценарии. Можете да пишете и в Word, като се спазят някои изисквания за формат, но аз ви препоръчвам – https://www.fadeinpro.com/ Програмата е напълно безплатна и интуитивна.

Offline Café

18:30 – 23:00 часа

Nesh & Antonio B. at BALLY CLUB and Aperol Spritz with Guest Bartender

За съботното парти на улицата, освен страхотна музика от Aperol Spritz са подготвили и невероятни коктейли и промоции.

BallyClub е мястото, където можеш да презареждаш, в компанията на добри приятели с разхлаждащи напитки и свежа музичка всеки уикенд. На 01-ви август техни гости ще бъдат – Nesh DJ and Antonio B . Те са млади, креативни и талантливи диджеи с модерен поглед на електронната музика, отворени към света, които ще ни представят актуалната селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

Bally Club

Гост барман

20:30 – 22:00 часа

20:30 – 04:00 часа

3 август

Чаплин/ Chaplin

Мюзикълът „Чаплин“ е базиран на живота на Чарли Чаплин, известният филмов ктьор, писател, продуцент и режисьор. Действието обхваща цялата му кариера и се разгръща от най-първото представление на Чаплин като дете в Лондон до трогателното присъждане на почетна награда на Филмовата академия през 1972 г.

Шоуто представя пътя към славата на обичания актьор, както и хората, изиграли ключова роля в живота му като майка му Хана, по-големия брат Сидни, четвъртата му

жена Уна О‘Нийл и журналистката Хеда Хопър. Мюзикълът проследява създаването на легендарните филми на Чаплин, включително „Детето“, „Цирк“, „Модерни времена“ и „Великият диктатор“, както и неговото трудно детство, стихиен любовен живот и страстни политически убеждения. Оригиналната музика от Кристофър Къртис включва песните „Look at All the People”, “Just Another Day in Hollywood” и “This Man”.

„Чаплин“ разказва трогателната история на човека, който кара света да се смее чрез своя легендарен персонаж – „Скитникът“, но трудно намира щастието в собствения си живот.

С участието на: Мариан Бачев (Чарли Чаплин), Борислав Веженов (Сидни Чаплин), Десислава Николова (Хеда Хопър) и др.

Балет и оркестър на Държавна опера Варна.

Античен театър Пловдив

21:00 – 23:00 часа

05 август

Късо кино във Фарго | Филми на Любен Кюркчиев

На седмото издание на КЪСО КИНО ВЪВ ФАРГО с удоволствие ще ви представят част от творбите на Любен Кюркчиев, който е роден в Бургас, но вече близо 10 години живее и работи в Шанхай. Интересът към него идва покрай късометражните му филми и работата със Стефан Русинов по изключително свежото “Нашето литературно предаване”. Можете да откриете Любен в Instagram като @lubodp.

Club Fargo

20:00 – 21:00 часа

06 август

Intelligent Music Project – Live in Plovdiv

На ексклузивния концерт в Пловдив, Античен театър Ronnie Romero ще изпълни хитовете на Intelligent Music Project, на които автор и продуцент е д-р Милен Врабевски. Очаквайте най-доброто от “Sorcery Inside”, както и “Life Motion”, който излезе през февруари 2020 г.

Към чудовищния глас на Rainbow ще се включат едни от наи-добрите български музиканти: Стоян Янкулов – Стунджи, Бисер Иванов, Боби Косатката, Иво Стефанов, Ивайло Звездомиров, Славин Славчев, Лина Никол и Самуел Ефтимов.

Античен театър Пловдив

21:00 – 23:00 часа

No Sense Karaoke Show

След извънредната почивка от бара отново имат възможността да ви поканят на “No Sense Караоке Show”, на което да пеете заедно любимите си песни, без да има значение дали можете.

Сценичната треска ще се лекува с шотчета, а несполучливите изпълнения с още повече шотчета!

No Sense

21:30 – 03:00 часа.

Източник: Lostinplovdiv.com