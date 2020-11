Започва национална инициатива за декемврийски празници без отпадъци

Всеки българин изхвърля средно по 435 кг отпадъци на година, от които 70 кг храна

„Декември без отпадъци“ цели да окуражи аудиторията за по-устойчиви и осъзнати избори –натурална украса на дома, пазаруване на необходими и природосъобразни подаръци, без свръхконсуматорство и разхищение на храна

Кампанията „Декември без отпадъци“е естествено продължение на успешната „Юли без пластмаса“ , която вдъхнови хиляди българи да кажат “не“ на еднократната пластмаса. Декември е месец на празниците, но това води и до изхвърляне на огромни количества отпадъци.

Според данни на Евростат за 2017 година всеки българин изхвърля средно по 435 кг отпадъци на година, от които 70 кг храна според Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите.

25 български организации –Екологично сдружение За Земята, „Грийнпийс“ –България, Green Revolucia, Храна, не война –София, Zero Waste Sofia, Основа, ZERA, Eco Switch, Wind2Win, Ателие Трион, Plastic Free Coffee Lovers, Smart Business Vision, Station Zero, Thrift Sheep, Uneco Eco Club, Lessplastic Bulgaria, Tierra Verde България, Градско градинарство –София, Zero Hero, Сдружение “Свят на бъдещето“, Фондация “ManEco”, Фондация “Корен“, Surfrider Foundation Sofia,Сдружение Горичка и Фондация за биологично земеделие “Биоселена“ обединяват познанията и опита си в уникален практически наръчник за намаляване на отпадъците през месеца на свръхконсуматорството –декември.

През целия месец декември, в специално Facebook събитие „Декември без отпадъци“, те ще споделят полезна информация, съвети и препоръки. Участниците ще могат да си сложат и специална рамка с посланието „Моят декември е без отпадъци“.

Част от темите, които ще бъдат засегнати през месеца, са история на пластмасата, 9-те принципа на живота с Нулев Отпадък, градското градинарство като средство за намаляване на въглеродните емисии, полезния опит на Plastic Free Coffee Lovers за намаляване на отпадъците в Бизнес парка в София, наръчник за компостиране в града, как да превърнем хранителните отпадъци във вкусни ястия, идеи за креативна украса на дома с натурални материали и още много.

„В необичайна година като сегашната имаме огромна нужда от това да се погрижим за природата. Всеки спестен отпадък помага за подобряването на средата, в която живеем и качеството на въздуха, който дишаме.“ –споделят организаторите.

Над 1,000 души са заявили желание да се включат в инициативата „Декември без отпадъци“ още преди официалния ѝстарт. Всеки, който желае да участва, може да се регистрира ТУК и да избере едно или повече от следните действия:

Да намали използването на пластмаса за еднократна употреба

Да украси дома с естествени материали (шишарки, борови клонки, листа и други)

Да подарява само необходими и устойчиви коледни подаръци

Да опакова подаръците с надциклирани материали като вестници, брошури, платове и други

Да предотврати разхищението на храна.

В момента тече и събиране на подписи за петицията на „Грийнпийс” –България за справедливо възстановяване от кризата с Covid-19.

Опорни точки са подкрепа за производители и потребители на възобновяема енергия, обявяване на крайна дата за постепенно отказване от зависимостта на въглища в България до 2030 г., справедлив енергиен преход и осигуряване на топлина без замърсяване на въздуха.

„Бъдещето на страната ни е в нашите ръце и ще се радваме, ако успеем да вдъхновим аудиторията ни да прави природосъобразни избори. Нека през декември и природата празнува благодарение на малките усилия на всеки от нас“ –споделят организаторите.