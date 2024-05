Спектакли от Испания, Финландия и Гърция във втория уикенд на One Dance Festival

Три спектакъла с женски хореографи и изпълнители включва вторият уикенд на One Dance Festival в Пловдив. След откриващата седмица, посветена на Франция, сега международният фестивал за съвременен танц и пърформанс представя три спектакъла от Испания, Финландия и Гърция. Съчетавайки танца с различни музикални и визуални естетики, форми и влияния, спектаклите поставят различни, но актуални теми – развитието на фолклора, отношението към спомените, воугинг и поп културата.

Mucha Muchacha – Алюри и квартет жени (Испания) – 17.05.2024 – ДК Борис Христов, 19:30ч.

На 17 май от 19:30 ч. в Дом на културата “Борис Христов” ще видим спектакъла “Алюри и квартет жени” на испанската танцова компания Mucha Muchacha. Испания е изпъстрена с културни традиции, които квартетът осмисля в бъдеще продължително време, за да търси новия фолклор. Спектакълът се вдъхновява от испанските народни танци, като баският празничен танц ауреску, андалусийското фанданго и съпроводеният с кастанети музикален и танцов стил хота (йота). Светлинни и визуални ефекти, радио хроники, регетон, фламенко и електронна музика стават инструментите за търсенето на танца на бъдещето.

В спектакъла се изпълнява музика на живо от електро фламентко дуото Los Volublе. Педро и Бенито Хименес са пионери в областта на ремикса, киното на живо и дигиталния фолклор. Зад Mucha Muchacha стоят Ана Ботия, Марта Мармол, Белен Марти Луч и Марина де Ремедиос. Като млада компания, възникнала в тясна връзка с испанските танци, те работят със съвременните изкуства и теми.

Тииа Касуринен – ONSTAGE – The Concert (Финландия) – 18 май, 20:30 – ДК Борис Христов

На 18 май от 20:30 ч. хореографът от Финландия Тииа Касуринен ще превърне Дом на културата “Борис Христов” в концертна сцена. Спектакълът “НА СЦЕНА – Концертът” се вдъхновява от алтер елого, от сценичните превъплъщения и образи на поп звезди, като Мадона, Лейди Гага, FKA Twigs, Sevdaliza и други.

Касуринен ще представи свои авторски песни с воуг естетика, черпейки вдъхновение от изпълненията на знакови певици с неповторима харизма и богат арсенал от изразни средства. Отново със силно феминистко влияние, в този спектакъл важно роля играят гримът и дрехите, погледите и жестовете, и всички възможни прийоми за въздействие.

Тииа Касуринен завършва Стокхолмския университет по изкуствата през 2017-а. Тя се интересува от теми като идентичност, пол, въздействието на погледа и поп културата и ги изследва в творбите си чрез движение, театрален грим и визуална трансформация.

Йоанна Параскевопулу – “All of My Love” (Гърция) – 19 май, 20:30 ч. в ДК “Борис Христов”.

Гръцката изгряваща звезда Йоанна Параскевопулу се завръща в Пловдив с новия си спектакъл “All of My Love” на 19 май от 20:30 ч. в Дом на културата “Борис Христов”. Завръщане към спомените, загубените моменти и едно последно сбогуване, спектакълът комбинира танц с видео – архивни кадри, снимки, клипове, както и обикновени предмети. Той е надникване в килера на емоциите, в склада на вещите и на събитията, станали история. Болезнена и неизбежна. Това е завръщане към спомените. Лични и общовалидни. All of My Love e копродукция на One Dance Festival и Onassis Stegi.

Йоанна Параскевопулу завършва Националното танцово училище на Гърция, а понастоящем следва във Факултета по аудио и визуални изкуства на Йонийския университет. Сътрудничила е с множество артисти, сред които Ирис Караян, Христос Пападопулос, Димитрис Папайоану и други.

Допълнителна информация за пълната програма на фестивала ще намерите на onedance-festival.com.