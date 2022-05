Легендарният китарист Джон Маклафлин идва у нас

Звездата пристига на 1-ви юли с бандата си 4th Dimension, за да открие единадесетото издание на A to JazZ,

Фестивалът за градска култура A to JazZ дава силен старт на единадесетото издание на 1 юли 2022 г. в Южен парк 2. Първото голямо име от световната музикална сцена е Джон Маклафлин, който пристига с бандата си 4th Dimension. 26 години след последния си концерт в България, Джон Маклафин ще открие A to JazZ като част от световното турне на музикалния му проект.

Списание Rolling Stone нарежда Джон Маклафин сред 50-те най-велики китаристи на всички времена. Самият той е носител на награди Grammy и през 2018 г. за седми път е определен за “Джаз китарист на годината” от най-голямото списание за джаз в света Down Beat. Маклафин е определян като икона за много артисти от 70-те и 80-те години, включително Стив Морс, Ерик Джонсън, Майк Стърн и много други. Работил е с всички най-добри международни джаз изпълнители, без изключение.

“Много съм щастлив да се върна в България след толкова много време и заедно да открием A to JazZ, да видя всичките си прекрасни приятели, и разбира се неповторимата българска публика”, споделя легендарният китарист по повод предстоящия концерт в София.

“Тази година не просто ще имаме поредния силен джаз лайнъп с впечатляващи изпълнители на A to JazZ, но и ще преживеем едно от най-емоционалните издания на фестивала! Подготвяме промени и подобрения във фестивалния парк и цяла серия чисто нови преживявания за деца и възрастни. A to JazZ носи неповтворимия дух на джаза, на свободата и все повече се превръща във фестивал за интелигентна градска култура и забавление”, коментира Петър Димитров, директор на A to JazZ.

4th Dimension е проект на Джон Маклафин, с който той създава група от топ изпълнители. Музиката на 4th Dimension съчетава различни музикални влияния по уникален начин като интегрира характерните за джаза спонтанност и импровизация. Освен Джон Маклафин, част от 4th Dimension са и Гари Хъзбанд (пиано, барабани), Етиен М’Бапе (бас), Николас Викаро (барабани). Гари Хъзбанд е изпълнител с множество таланти, който с лекота преминава от клавишни инструменти до барабани. Работил е с множество световни имена като Гари Мур, Джеф Блек и др. Французинът Никола Викаро е добре познато име на международната сцена с престижни джаз и поп колаборации от африканската и латино сцена. М’Бапе е един от най-добрите съвременни басисти, който е имал съвместни проекти с Рей Чарлс, Салиф Кейта, Джо Завинул и много други.

През годините на сцената на A to JazZ видяхме за първи път в България знакови имена от световната музикална сцена като Рой Харгрув, Крисчън Макбрайт, Джейкъб Колиър, Бранфорд Марсалис и много други. Със своето 11-то издание в Южен парк в София, Фестивалът вече е едно от най-големите музикални събития в региона и забележителна част от културния живот в България с рекорден брой публика от над 40 000 души годишно. Така събитието разпространява магията на джаза сред посетители всички възрасти от страната и чужбина и допринася за оформянето на съвременния културен облик на града с нови акценти в програмата и активности всяка година.

A to JazZ Festival се провежда с подкрепата на Столична община – част от Календара на културните събития, Министерство на културата и Национален фонд “Култура”.