Какво да правим в Пловдив (22.07– 28.07)

Тази седмица в Пловдив ще се посветим на фестивали и на кино за любов и връзки

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

22 юли

Hills of Rock 2022

Едно от най-дългоочакваните музикални събития в България получи категорично потвърждение – американската банда SLIPKNOT обяви деня на хедлайн концерта си на Hills of Rock 2022 и своето първо гостуване в страната.

Сред всички турбулентни месеци на очакване, българската публика на една от най-популярните метъл банди в цял свят, най-после може да отдъхне – носителите на награда Grammy SLIPKNOT, потвърдиха официално предстоящите си тур дати за догодина и Пловдив е на 21 юли!

Шведската метъл машина SABATON ще свири на 23 юли 2022 на HILLS OF ROCK на Гребния канал в Пловдив. С хиляди лоялни български фенове и осем успешни концерта в страната ни, скандинавските пауър метъл герои се завръщат догодина, за да станат част от най-големия рок фестивал у нас – HILLS OF ROCK 2022.

Легендарните MERCYFUL FATE са третият хедлайнер за HILLS OF ROCK 2022, който ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив. Една от най-влиятелните метъл банди в света ще се качи на сцената на фестивала на 22 юли за своя първи концерт в България.

Пълният списък на групите, потвърдили за HILLS OF ROCK 2022:

На 21.07 очакваме Slipknot, Heaven Shall Burn, Rise Of The Northstar, NERVOSA, Ravenface, Elvana, Klogr, 5RAND, Fallcie, 40 Days Later, Sin Seekas, Kerana & kosmonavtite, Ogi 23, This Burning Day, Deadscape, Homeovox & Jin Monic

На 22.07 трите сцени ще завладеят Mercyful Fate, Behemoth, Bury Tomorrow, Majestica, Marko Mendoza, Balidsa, Nightland, Konkurent, Tenside, Dash The Effort, Milena & Band, Dumbfound, Siluet, Severozapadnyatsite, Dishonored, Boomerang & Abysmatic

На 23.07 очакваме Sabaton, Testament, Dagoba, Mister Misery, The Modern Age Slavery, Hangarvain, Power Crue, District 13, Basska, Hellion Stone, K.O.R.A, Pizza, Scroletics, Dead Man’s Hat, Maze Hunters & Artificial Comet

Гребен канал Пловдив

21.07 – 23.07.2022

Театрална постановка „Отчаяни съпрузи“

БОЙКО КРЪСТАНОВ, ЯВОР БАХАРОВ и ДАНИЕЛ ПЕЕВ се завръщат в Пловдив с комедията „ОТЧАЯНИ СЪПРУЗИ“ на 22 юли в Летен театър – Бунарджика.

Театралният хит отново ще зарадва почитателите на качествения хумор под звездите на Пловдив!

БОЙКО КРЪСТАНОВ, ЯВОР БАХАРОВ И ДАНИЕЛ ПЕЕВ ще Ви разсмеят до сълзи с размислите си за жените и историите за живота по двойки!

МИТКО – ХИНДРИКСА ще се погрижи за музиката, за да е пълен купонът, а режисьор е Васил Дуев.

Летен театър Бунарджика

20:30 часа

Cocktails Party with Здравко Сойтаров

Tommy Riverra at Bally club

С точно подбраната музика на Tommy Riverra в комбинация с безумно яките коктейли на Здравко Сойтаров ще ви забъркаме в едно уникално приключение, което ще започне и ще приключи по светло!

Bally Club

20:00 часа

23 юли

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

След това се отправяме към паметника Альоша на връх Бунарджик тепе, откъдето ще се насладим на прекрасна гледка.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Opera Open 2022: НАБУКО – премиера

Притча за силата на вярата, която с прочутия хор на поробените евреи днес звучи по-актуално от всякога на фона на световните сътресения.

Внушителни визуални картини ще пресъсздадат разрухата в библейския епос и тържеството на Светлината след това.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Swingin’ In The Park

Да потанцуваме привечер в Цар Симеоновата Градина! Носете си нещо за пиене и предвидете дрехи за преобличане – ще е жега!

Цар – Симеонова градина Виенски павилион

19:00 часа

D-PHRAG, TOPPY & MANU at Bally Club

На 23-и юли за доброто настроение ще се погрижат D-PHRAG, TOPPY & MANU!

Започваме партито от 20:00 часа със свежа и позитивна селекция на улицата, а след 23:00 часа, гост диджеите ще продължат своя специален сет горе в клуба!

Bally Club

20:00 часа

24 юли

Гаражна разпродажба на настолни игри!

Сутрешните ни разпродажби добиват все повече популярност и за изненада на всички, игрите никога не свършват.

Заповядайте тази неделя и си изберете от тонове настолни игри втора ръка, като не забравяте да се пазарите, за да не ни обидите.

Offline Café

10:30 часа

25 юли

Международен фолклорен фестивал

След двегодишна пауза заради ковид пандемията и ограниченията в световен мащаб, за 26-ти път община Пловдив е организатор, а градът – домакин на Международния фолклорен фестивал.

Проявата, превърнала се в традиция за културния живот на Пловдив, е истински, дългоочакван празник за жителите и гостите на града в горещите летни дни.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на общината и в него всяка година се включват фолклорни колективи от цял свят, представящи с много красота, талант и добро настроение незабравима феерия от цвят и ритми на едно от най- емблематичните места – Античния театър на Пловдив.

В 26-тия Международен фолклорен фестивал от 25 до 29 юли 2022, в Пловдив ще си дадат среща представителни фолклорни състави от Аржентина, Бразилия, Румъния, Грузия, Турция, а от българска страна своеобразни домакини са Фолклорен Ансамбъл „Тракия“ – Пловдив и Фолклорен Танцов Ансамбъл „Дилянка“. В това издание „Дилянка“ ще чества своя 30-годишен юбилей със специален концерт-спектакъл.

Всяка вечер от 17.30 часа ще се състоят дефилетата на съставите. Те ще тръгват от „Дом Левски”, ще преминават по Главната улица и ще стигат до сцената на пл. „Стефан Стамболов”, където с начален час 18.00 ч. ще изнасят кратки концерти. Програмата ще продължава с официалните вечерни представяния на участниците на сцената на Античния театър от 20:00 ч.

Освен концертите в Пловдив, представления ще има и в други райони на областта.

Церемонията по откриването е на 25 юли, понеделник, от 20 часа на Античния театър. На същата сцена в последната вечер – 29 юли, петък, от 20 часа ще се състои Гала-концертът и церемонията по официалното закриване на събитието.

Всички концерти са с вход свободен!

25.07. – 29.07.2022

Offline Quiz Show – различният куиз

Един от най-шантавите куизове в Пловдив продължава своите ненормални куиз вечери.

Можете отново да очаквате смахнати въпроси, още по-смахнати отговори, изненади, капани и скрити кодове – всичко, заради което нашите участници се връщат всеки път.

Награди и забавлението са осигурени от нас, а от вас се иска просто да ни се хванете на въдицата.

Вход: 5 лв.

Offline Café

19:30 часа

26 юли

Случайни вторници – тематични вечери с награди

Всяка седмица завъртаме колелото и се пада различна тема.

Ние намираме настолни игри със съответната тема и ви учим на тях.

Всеки победител на игра влиза в купа (ако не може да се побере, може да си напише и лист с името). В края на вечерта черпим част от победителите.

Това е – просто и пивко.

Offline Café

19:30 часа

Късо кино за любов и връзки в Bee Bop Café

В тази програма ще има повече романтика, обърканост, а също и някои неприлични моменти. Ще се опитаме да разберем как точно възникват неразбирателствата между двойките. И също колко трудно нещо е всъщност любовта?

Започваме с „Альоша и котката“ на Камен Стоянов – филм за една необичайна среща пред eмблематично пловдивско място – паметника „Альоша“. Чрез средствата на песента филмът показва две различни гледни точки към паметника, неговата предистория и как се раждат митологиите.

Ще покажем студентския „Струиндол“ на режисьора Зорница Георгиева, заснет в едноименната местност, който ни пренася в света на едно детско приятелство, на границата между реалността и фантазията.

Предвидили сме филм, подходящ и за тийнейджърите – българският „Далеч от времето“ на режисьора Деян Цвятков, който ни потапя в сложните отношения на млада двойка, след като са успели магически да спрат времето.

Ще покажем още филми от Великобритания и Швеция.

Bee Bop Café

20:30 часа

