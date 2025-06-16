Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
2 828 коментари
Для тех, кто ценит практичность и комфорт, бизнес джет заказать москва становится идеальным решением.
Аренда самолета становится все более популярной среди тех, кто ценит удобство и комфорт в путешествиях . Это связано с тем, что арендованный самолет позволяетAvoid длинных очередей и хлопот, связанных с покупкой билетов на коммерческие рейсы. Аренда самолета открывает новые горизонты для путешественников. Кроме того, арендованный самолет может быть оснащен всем необходимым для комфортного полета.
Аренда самолета является отличным способом путешествовать с семьей или друзьями . Это позволяет клиентам выбрать оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей и бюджета. Аренда самолета требует внимания к деталям. Поэтому важно работать с надежной и опытной компанией, специализирующейся на аренде самолетов.
Аренда самолета позволяет избежать длинных очередей и хлопот, связанных с коммерческими рейсами . Это делает ее привлекательным вариантом для тех, кто ценит свое время и благополучие. Аренда самолета дает возможность насладиться красотами мира с высоты . Кроме того, арендованный самолет может быть оснащен современной техникой и опциями развлечения.
Аренда самолета обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Это связано с тем, что арендованный самолет может быть оснащен всем необходимым для эффективной работы. Аренда самолета требует тщательного планирования и подготовки. Поэтому важно тщательно выбрать авиакомпанию и самолет, чтобы удовлетворить все потребности и ожидания.
Аренда самолета позволяет клиентам выбрать оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей. Это делает ее привлекательным вариантом для тех, кто хочет сэкономить время и насладиться поездкой. Аренда самолета может быть осуществлена для деловых и частных поездок . Кроме того, арендованный самолет может быть оснащен современной техникой и опциями развлечения.
Аренда самолета предлагает широкий выбор самолетов для аренды. Это связано с тем, что каждый самолет имеет свои характеристики и особенности. Аренда самолета требует внимания к деталям. Поэтому важно работать с надежной и опытной компанией, специализирующейся на аренде самолетов.
Аренда самолета предлагает широкий спектр возможностей для путешественников . Это связано с тем, что арендованный самолет позволяет избежать длинных очередей и хлопот, связанных с коммерческими рейсами. Аренда самолета предлагает широкий выбор самолетов для аренды. Поэтому важно тщательно выбрать авиакомпанию и самолет, чтобы удовлетворить все потребности и ожидания.
Аренда самолета будет играть важную роль в развитии авиационной индустрии. Это связано с тем, что арендованный самолет предлагает множество преимуществ и возможностей для клиентов. Аренда самолета будет требовать дальнейшего развития и совершенствования сервисов . Поэтому важно продолжать развивать и улучшать сервисы аренды самолетов, чтобы удовлетворить потребности клиентов и обеспечить их комфорт и безопасность.
Для тех, кто увлечен японской культурой, посещение сайта самурайский меч катана купить может стать настоящим открытием, поскольку здесь можно найти широкий ассортимент изделий, связанных с японским искусством владения мечом.
Японские мечи считается одним из самых знаменитых и почитаемых видов холодного оружия в мире . Они имеют длинную историю, которая насчитывает более тысячи лет Длинная история японских мечей составляет более тысячи лет. Японские мечи были не только оружием, но и символом чести и власти Японские мечи использовались как оружие и как символ чести и власти.
Японские мечи также известны своей красотой и изящностью Японские мечи славятся своей красотой и изящностью . Каждый меч является уникальным произведением искусства Уникальность каждого японского меча является его отличительной чертой. Мастера, которые изготавливают эти мечи, обладают исключительными навыками и знаниями Мастера, которые изготавливают эти мечи, обладают исключительными навыками и знаниями .
История японских мечей началась в древние времена Древность истории японских мечей является интересным фактом. В этот период мечи изготавливались из простых материалов Первые японские мечи были сделаны из доступных материалов. Со временем японские мечи стали более сложными и совершенными Японские мечи эволюционировали и стали более совершенными .
Японские мечи использовались не только для боевых целей, но и как символ статуса Японские мечи были одновременно оружием и символом статуса . Самураи, японские воины, носили мечи как символ своей чести Японские самураи носили мечи как символ чести . Важность японских мечей в японской культуре неоспорима Японские мечи имеют большое значение в японской культуре .
Существует несколько типов японских мечей, каждый со своими уникальными характеристиками Существует несколько типов японских мечей, каждый со своими уникальными характеристиками . Одним из самых известных типов является катана Одним из самых известных типов является катана . Катана имеет изогнутый лезвие и длинную рукоять Катана характеризуется изогнутым лезвием и длинной рукоятью .
Другим типом японского меча является вакидзаси Вакидзаси является другим типом японского меча . Вакидзаси обычно короче катаны и носится вместе с ней Вакидзаси короче катаны и используется в паре с ней . Японские мечи также классифицируются по периоду их изготовления Японские мечи также классифицируются по периоду их изготовления .
Сбор и уход за японскими мечами требуют большого внимания и опыта Хранение и уход за японскими мечами требует большого опыта. Коллекционеры и энтузиасты должны иметь глубокое понимание истории и мастерства, которое вкладывается в каждый меч Коллекционеры японских мечей должны иметь глубокое понимание их истории и мастерства.
Уход за японскими мечами включает в себя регулярную очистку и смазку Очистка и смазка японских мечей необходимы для их сохранения. Правильный уход обеспечивает долгую жизнь меча Правильный уход за японским мечом обеспечивает его долгую жизнь . Японские мечи продолжают вдохновлять и fascинировать людей во всем мире Люди по всему миру продолжают интересоваться японскими мечами.
Iver Protocols Guide Iver Protocols Guide Iver Protocols Guide
buying generic propecia tablets: order cheap propecia pill – cost cheap propecia for sale
Elavil: AmiTrip – buy Elavil
where to buy ivermectin pills: ivermectin tablets uk – stromectol ireland
Если вы мечтаете о надежном и уютном жилье, обратите внимание на каркасный дом под ключ в спб цена, который предлагает оптимальное сочетание качества, скорости и цены.
Теплоизоляция играет важную роль в комфортном проживании в каркасном доме.
Такой дом хорошо сохраняет тепло в холодное время года.
cost cheap propecia tablets buying propecia price Follicle Insight