Осъдиха млад мъж за видео в социална мрежа с обиди на етническа основа

28-годишеният карловец получи 3 години условно, глоба от 2 500 лева и обществено порицание
По досъдебно производство на Районна прокуратура – Пловдив е осъден 28-годишен мъж за отправени обиди на етническа основа чрез видеоклип в социална мрежа
По досъдебно производство на Районна прокуратура – Пловдив – Териториално отделение – Карлово е осъден Н.К., на 28 г., за това, че на 28 август 2020 г., в с. Богдан, обл. Пловдив, чрез социална мрежа, е подбуждал към насилие и омраза, основани на народност и етническа принадлежност – престъпление по чл. 162 ал. 1 от Наказателния кодекс.
По споразумение на прокуратурата и адвокатите на обвиняемия, одобрено от Районен съд – Карлово, на Н.К. е наложено наказание от 5 месеца „лишаване от свобода“ условно с 3 години изпитателен срок, глоба в размер на 2 500 лева и обществено порицание.
По делото е установено, че Н.К. е публикувал видеоклип в социална мрежа, в който отправял закани и обиди на етническа основа към българската народност. По случая е бил подаден сигнал в РУ – Карлово, като е започнало разследване. Видеоклипът е бил приобщен към доказателствата по делото.
Определението на Районен съд – Карлово е окончателно и е приведено в изпълнение.
1 183 коментари
Chào cả nhà, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Game bài thì xem thử con hàng này. Đang có khuyến mãi: Dola789 đăng nhập. Về bờ thành công.
Hello mọi người, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Nổ Hũ đừng bỏ qua địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để giải trí Đá Gà thì xem thử trang này nhé. Đang có khuyến mãi: Link tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.