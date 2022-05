Der Hunds се качват отново на сцена за поредната лайв доза магия. Този път обаче, групата оставя своето успешно творчество на заден план и представя емоционален трибют, посветен на Chris Cornell – един от най-отличаващите се и обичани изпълнители в гръндж и алтърнатив музиката.

Непрежалимият от феновете си вокалист на Audioslave и Soundgarden оставя отпечатък не само върху целия музикален свят, но и върху много български артисти, включително алтернативните рок герои от Der Hunds. Фронтменът на бандата Боби Мудолов споделя, че Пловдив е градът, в който той за първи и последен път успява да види Chris Cornell на живо и да се докосне до магическото преживяване, което е концертът му в Античния театър под леещия се дъжд, „точно като в Сиатъл!“. “Едва ли можете да си представите как се чувствах, когато две години по-късно, на същата сцена – стоях аз, изпълнявайки неговата песен You Know My Name под съпровода на Софийската филхармония,” разказва още вокалистът.

Der Hunds ще споделят с публиката си своите спомени и музикални преживявания и емоции на две събития с музиката на Chris Cornell – в Пловдив и София. Трибютът ще прозвучи първо на живо в “Rock Bar Download” в събота, 21 май, в града под тепетата, а в София – в “Club Terminal 1” на 25 май. Чуйте на живо в изпълнение на Der Hunds Black Hole Sun, Spoonman, Say Hello to Heaven, Like a Stone, Hunger Strike и още много от Soundgarden, Audioslave, Temple of Тhe Dog и соловите песни на Chris Cornell.

Линк към събитията във фейсбук в Пловдив (тук) и в София (тук). Билети има в мрежата на bilet.bg и eventim.bg.

DER HUNDS са:

Боби „Косатката“ Мудолов, вокали, китара

Деян Петков, китара

Мартин Евстатиев, бас китара

Ивайло „Пифа“ Петров, барабани