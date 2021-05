Какво да правим в Пловдив (22.05 – 27.05)

Тази седмица ще се забавляваме на хубава музика и ще празнуваме писмеността. Вижте предложенията на виртуалния гид на Пловдив LOST IN PLOVDIV.

22 май

Spring BALL with The River Of Blues

Тази събота се задавя едно страхотно събитие!

Пролетен бал със участието на Тhe River of Blues!

Очакват ни много танци, стахотна музика, вкусно хапване, коктейли и много добро настроение!

Вечерта ще завършим със Jam sesion!

Всеки който обича да свири, да пее, нека грабне своя инструмент и заповяда при нас!

20:30 – 00:30 часа

Vintage House

BLACK PARTY with GENA at BALLY CLUB

На 22-ри май (събота) е време за танци и незабравими емоции с DJ GENA, който застава зад пулта на BallyClub и избухнем здраво с кобминация от хип-хоп ритми и масивно ундърграунд звучене.

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

AMOK4L Album Promo @ VOID Plovdiv

The boys are back.

Entrance: 10 lv

Dj sets: SAVA BKS / MARRTOM / TYRBO

Club VOID

23:00 – 05:00 часа

Kalyas at The Post

Тази събота в бара идва на гости, нашият резидент DJ, приятел и маркетинг представител в София!

DJ Kalyas идва със здрав заряд от готина музика за една супер събота.

Пощата – The Post

23:00 – 03:00 часа

23 май

Зелен активен уикенд

В неделния ден (23-ти май) БГ Бъди активен и Зелени Балкани ви привестват да се присъедините заедно с децата си към инициативи, посветени на околната среда, устойчивия начин на живот и физическата активност.

По време на събитието малки и големи ще могат да се включат в информационни кампании по темите за разделно събиране на отпадъците и да научат интересни факти за различни защитетени видове, които можем да открием в границите на България.

Дейностите са част от проект “Натура 2000 в България – Нови Хоризонти” на Зелени Балкани и програмата _Място България.

Младежки хълм

10:30 – 13:00 часа

24 май

Програма за 24 май на Община Пловдив

9.30 ч. – 10.00 ч. Празнична литургия в храм „Св. св. Кирил и Методий“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай в присъствието на Областния управител, Председателя на Общински съвет – Пловдив, Кмета на Община Пловдив, други официални лица и гости;

10.00 ч. Вратите на храма се отварят и към площада пред ГХП „Св. св. Кирил и Методий“ се отправят официалните лица и гости, свещеници;

10.05 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив г-н Здравко Димитров.

10.10 ч. Празнично слово на Началника на РУО – Пловдив г-жа Иванка Киркова;

10.15 ч. Празничен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай;

10.20 ч. Полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли;

10.30 ч. Начало на шествието към площад „Стефан Стамболов“.

13.00 ч. Ръководството на Интерконтинентална АРТ Фондация ХЕМ кани на тържествено откриване на паметника на проф. Кирил Дженев.

Паметникът ще бъде открит от Кмета на Пловдив Здравко Димитров.

Събитието ще се състои пред сградата на ансамбъл „Тракия“ на ул. Даме Груев № 1 А

17.00 ч. Празничен концерт с изпълнения на даровити деца от Народно Читалище „Цар Борис III и Царица Йоанна“, възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център“, Китарен ансамбъл “Академика” и солисти на АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив

Открита сцена на пл. „Ст. Стамболов“ 1 пред Община Пловдив

Водещ: Анна Танчева – актриса

Народно Читалище „Цар Борис III и Царица Йоанна“ ще представи музикалната си школа с класическите изпълнения на своите талантливи ученици: Борис Дюлгеров, Гергана Костадинова, Елена Бубарова, Снежана Кисьова, Стилиян Манев и Силвия Веселинова. Програмата включва изпълнения на Лист, Рахманинов, Шопен, Кабалевски, Клементи и др. Секретар на читалището е г-жа Даниела Желязкова, а музикален педагог – г-жа Росица Грозданова.

В концерта ще вземе участие и Китарен ансамбъл „Академика“ към АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив. Репертоарът на “Академика” е разнообразен. Музикантите ще представят произведения от български автори, посветени на ансамбъла, образци от световната класика (аранжирани за състава), съвременни пиеси, изпълнени премиерно в България и др.

Солисти на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Класическа програма

Веселин Стоянов (пиано) – Шопен, 2 етюда; Рахманов, прелюд

Георги Иванов (акордеон) – Скарлати, соната; Франк, пиеса

Илиян Тиганев (пиано) – Думка, Чайковски

Юлия Милева (флейта) – “Кантабиле и престо” от Джордже Енеску. Клавирен съпровод – Мария Каназирска

Кристиян Христов – (флейта) Ф. А. Хофмайстер – Соната за флейта и пиано, опус 13, на пианото Мартин Даскалов.

Мартин Даскалов (пиано) – Лист по Паганини, етюд

Музикална школа „Арт Войс Център“ с главен вокален педагог Румяна Иванова участва с богата програма и атрактивни изпълнения на част от своите най-изявени таланти, между които Деница Караславова, Дими и известните от националния ефир чрез формата „Нова звезда“ Ивайла Терзиева, Виктория Димова и Елена Василева.

25 май

Програма за 25 май на Община Пловдив

18.30 ч. Концерт на ансамбъл за ударни инструменти „Престо“ към НУМТИ „Добрин Петков“ с художествен ръководител г-н Пенчо Пенчев

19.00 ч. Концерт на Калин Вельов и ТУМБАИТО

Калин Вельов и ТУМБАИТО представят „Златните български шлагери от 60-те и 70-те“.

Най-любимите хитове от най-романтичния период на българската шлагерна музика ще бъдат изпълнени в колоритни латино аранжименти от най-популярната българска латино формация ТУМБАИТО и нейният лидер Калин Вельов.

Концерт Intelligent Music Project

Освен новото звездно попълнение Карл Сентанс, в концертната обиколка на Intelligent Music Project ще се включат барабанистът Боби Рондинели (Rainbow, Black Sabbath) и актуалният вокалист на Rainbow Рони Ромеро. Заедно с тях на сцената ще се качат и едни от най-добрите български музиканти: Стоян Янкулов-Стунджи, Бисер Иванов, Боби Косатката, Ивайло Звездомиров, Славин Славчев, Лина Никол, Иво Стефанов и Самуел Ефтимов.

Зала С.И.Л.А

Случайни вторници – събитие с награди

Случайните вторници са тематични събития, в които ако играете игрите, които сме подбрали за вас, имате шанс да спечелите почерпки от бара.

Тази седмица сме избрали нещо за най-сръчните и ловки от вас.

Ще поиграете игри за баланс, за точност, за бързина и общо взето “кадърност”.

След всяка спечелена игра името ви влиза в бурканче, откъде в края на вечерта ще изтеглим няколко от вас. Тези играчи ще бъдат солидно почерпени от нас.

Offline Café

19:00 часа