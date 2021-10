Двама носители на Грами идват за седмия Plovdiv Jazz Fest

Специалният проект Четири млади дами пеят джаз дава старт на знаковия фест

Гостуване на двама носители на Грами и един специален проект – “Четири млади дами пеят джаз” ще са акцентите на тазгодишното, седмо поред издание на Plovdiv Jazz Fest. То ще се проведе в три дни – петък, събота и неделя от 29 до 31 октомври.

В седмото издание на Plovdiv Jazz Fest ще бъдат връчени две Награди за цялостен принос в джаза. Едната ще бъде за емблематичния радио и телевизионен водещ Тома Спространов, който е сред най-ерудираните и внимателни анализатори на българската и световната музика в различни жанрове. Той е и от значимите популяризатори на джаза в България. „Любопитно петолиние“ вероятно е най-старото предаване в радио ефира, тъй като то започва през 1967 г. и продължава да се излъчва и до днес по Радио „Пловдив“.

Вторият приз за цялостен принос също е свързан с радиото. Той ще бъде за екипа на Jazz FM радио. Единственото джаз радио в България тази година отбеляза 20 години в ефир. Jazz FM радио винаги е популяризирало джаз музиката, като е поставяло специален акцент върху българската джаз сцена.

Входът за всички събития ще е съгласно последните изисквания от Министерство на здравеопазването за предоставяне на Зелен сертификат.

Програма по дни:

29 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Четири млади дами пеят джаз | Билети

30 октомври | 16:00 ч. | бар „Котрабас“

Вокален уъркшоп на Павел Терзийски | вход свободен и без предварително записване

30 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Антонио Санчес с участието на Тана Алекса, Лекс Садлър и BIGYUKI | Билети

31 октомври | 17:00 ч. | Галерия „Джуркови“

Представяне на книгата „Чувствителният разказвач“ от Олга Токарчук | вход свободен

31 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Брад Мелдау трио| Билети

29-31 октомври | Дом на културата „Борис Христов“

Изложба „Плакати за джаз“ | вход свободен

29-31 октомври |Bee Bop Café

Джем сешъни | вход: 10 лв. на място

Grand Pass | 29-31 октомври | Дом на културата „Борис Христов“

Детайлна програма:

29 октомври 2021

На 29 октомври Plovdiv Jazz Fest ще започне с откриване на изложбата „Плакати за джаз“ и концерта „Четири млади дами пеят джаз“.

Изложбата представя автори и събития от различни точки на планетата, които ще покажат тенденции и интересен поглед върху джаз темата, която присъства активно в историята на съвременния плакат. Плакатите са част от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат, която за последните 26 години е най-богатият фонд на български и световни плакати. Експозицията е първата от серия, посветена на темата за музиката в колекцията на Триеналето. Изложбата ще бъде разположена във фоайето на Дом на културата „Борис Христов“ и ще бъде достъпна целодневно през дните на фестивала.

Първата концертна вечер ще започне със специалната продукция на Plovdiv Jazz Fest „Четири млади дами пеят джаз“. На 29 октомври от 20:00 ч. на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще се качат четири от най-впечатляващите и отличителни гласове на българската джаз и поп сцена – Велека Цанкова, Едит Унджиян, Елена Сиракова и Мирослава Тодорова. Заедно с тях ще бъдат джаз триото – Васил Спасов (пиано), Мишо Иванов (бас) и Атанас Попов (барабани), както и струнният квартет с участието на Ивелина Христова (цигулка), Диляна Димитрова (цигулка), Мария Венкова (виола), Антоанина Юрганджиева (виолончело).

Вокалният проект включва песни от някои от емблематични филми на XX в., повечето от тях черно-бели. Тази естетика ще бъде претворена в нов прочит от маестро Васил Спасов, който е един от изтъкнатите джаз музиканти, композитори и оркестратори. Програмата ще включва много изненадващи версии на класики като Moon River от „Закуска в Тифани“ или As Time Goes By от „Казабланка“. „Четири млади дами пеят джаз“ е третият подобен концерт, създаден по инициатива на Plovdiv Jazz Fest, посветен на сценичната среща на различни певци, с разнороден вокален опит и характерен стил. Предшестват го „Четири дами пеят джаз“ (с участието на Андрония Попова-Рони, Белослава, Мирослава Кацарова и Хилда Казасян) и „Четирима господа пеят джаз“ (с Орлин Павлов, Свилен Ноев, Стефан Вълдобрев и Павел Терзийски).

30 октомври 2021

30 октомври ще започне с уъркшопа на музиканта Павел Терзийски, посветен на различни вокални техники. Павел Терзийски е един от най-изявените и неконвенционални вокалисти в България, който свързва естетиката си с джаз, бразилска боса нова и електронна музика. В събота от 16:00 ч. в бар „Контрабас“ в Пловдив той ще ни поведе в един различен и изненадващ свят на вокалното изкуство и импровизации, където всеки участник ще може да открие нови хоризонти за себе си. Уъркшопът ще се проведе със свободен достъп и без предварително записване.

От 20:00 ч. на 30 октомври в Дом на културата „Борис Христов“ ще бъде концертът на четирикратния носител на „Грами“ – барабанистът и композитор Антонио Санчес. В последните седмици стана ясно, че освен с чисто нова група, Антонио Санчес ще представи и изцяло новия си проект SHIFT // A Bad Hobre Project. Пловдив е част от „премиерното турне“ на бъдещия албум на Антонио Санчес в Европа. Проектът включва 12 певци, които Санчес кани с една единствена молба – да му предоставят запис на песен, която те изберат и одобрението той да я преработи. Така той създава албум, в който в главна роля са (както е обичайно) гласът, но и барабаните. Концертът на Антонио Санчес с Тана Алекса, Лекс Садлър и BIGYUKI е изключителна възможност българската публика да е сред първите, които ще чуят новаторската работа на Санчес.

Антонио Санчес е от най-важните джаз барабанисти на международната сцена. През последните години той записва 9 албума с Пат Матини и работи с Чик Кърия, Гари Бъртън, Майкъл Брекър, Чарли Хейдън и Тутс Тилeманс. Антонио Санчес обаче има и самостоятелна кариера на композитор.

През 2014 г. работата на Санчес става широко популярна със запомнящата се музика на филма „Бърдмен (или неочакваната добродетел на невежеството)“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту.

31 октомври 2021

Последният ден от фестивала ще започне с представяне на книгата „Чувствителният разказвач“ от Олга Токарчук. Разговорът ще бъде посветен за най-новата книга на нобеловата лауреатка – сборникът с есета „Чувствителният разказвач“ (превод от полски Крум Крумов), но и на важните теми в творчеството на Токарчук изобщо. Ина Иванова ще разговаря с редактора Невена Дишлиева в галерия „Джуркови“. Срещата с тях и творчеството на Олга Токарчук ще бъде на 31 октомври от 17:00 ч.

Последното събитие от тазгодишната програма ще бъде гостуването на един от най-влиятелните джаз пианист Брад Мелдау и неговото наистина прословуто трио, в което участват още двама забележителни музиканти като – басистът Лари Гренадиър и барабанистът Джеф Балард. Формацията има концерти из целия свят още от средата на 90-те. Паралелно Мелдау развива и своята солова кариера, но солидна част от творчество му е свързана именно с неговото трио. През 2020 г. Брад Мелдау получава „Грами“ в категорията „Най-добър инструментален джаз албум“ за Finding Gabriel.

Днес дискографията му като лидер включва 25 албума, а още 16 са създадени в сътрудничество.

През последните три десетилетия, освен със своята банда, той работи с редица знакови джаз музиканти като Джошуа Редман, Пат Матини, Чарли Хейдън, Лий Кониц, Кърт Розенуинкъл, Марк Търнър и др. Записвал е с Майкъл Брекър, Уейн Шортър, Джон Скофийлд и Чарлз Лойд.

Брад Мелдау е изключителен импровизатор, който с огромен интерес съчетава джаз, класическа и поп музика, а изпълненията му са истински интензивно преживяване.

Брад Мелдау трио ще закрие седмото издание на Plovdiv Jazz Fest на 31 октомври от 20:00 ч.

Всяка от вечерите на Plovdiv Jazz Fest ще завършва с традиционните джем сешъни в Bee Bop Café. Началният им час ще бъде 21:30 ч.

—

Достъпът до концертите на Plovdiv Jazz Fest се осъществява с Цифров COVID сертификат:

ваксинация;

преболедуване на инфекция със SARS-CoV-2 през последните 12 месеца;

отрицателен резултат от направено изследване в лаборатория за COVID-19: от антигенен тест (48 часа преди концертите) или PCR тест (72 часа преди концерта) ;

Деца до 12-годишна възраст влизат безплатно и без Цифров сертификат;

Деца между 12- и 18-годишна възраст влизат с билет, без Цифров сертификат.

За хората, които имат нужда от антигенни тестове, лабораторията на Клиника „Медикус Алфа“ предоставя възможност за 50% отстъпка от тестовете. Така цената е 20 лв. на тест.

Лабораторията се намира в близост до Дом на културата „Борис Христов“ на ул. „Велико Търново“ 21.