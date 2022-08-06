1566 са новите ковид случаи за изминалото денонощие

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Общо 1566 положителни теста за ковид са установени в България за изминалото петъчно денонощие, съобщават от единния информационен център. Най-много случаи има в област София-град – 300, следват областите Бургас, Варна и Благоевград. Пловдивска област е на пето място със 105 новозаразени.
Новопоставените дози ваксини за изминалото денонощие са 2760. Почти всички са Comirnaty Pfizer, около 200 – Moderna и 150 – Янсен.
5 души са починалите през изминалото денонощие. 172 са новопостъпилите в болнично заведение.