Арестуваха жена, замервала кметсвото в Кючука с яйца

Двама нарушители на обществения ред са били задържани във вторник от служители на Първо РУ в Пловдив.
След 18 ч. униформени се отзовали на сигнал по тел. 112, че от тераса на апартамент на ул. „Георги Кирков“ мъж хвърля пиротехнически изделия и създава опасност за минувачите. Извършителят, на 34 години, е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление.
Около 21.30 ч. същата полицейска мярка е взета и спрямо 39-годишна жена, която замерила с яйца административна сграда на ул. „Македония“, а при задържането отправила обиди и закани към служителите на реда.
Двамата са с криминалистични регистрации и присъди, а по случаите са им съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство. Материалите са внесени в Районен съд – Пловдив по компетентност.
110 коментари
купить фен выпрямитель дайсон купить фен выпрямитель дайсон .
фен выпрямитель дайсон airstrait vypryamitel-dsn-kupit.ru .
дайсон выпрямитель купить казань дайсон выпрямитель купить казань .
дайсон выпрямитель для волос купить в спб vypryamitel-dsn-kupit-1.ru .
выпрямитель дайсон отзывы выпрямитель дайсон отзывы .
выпрямитель dyson купить выпрямитель dyson купить .
dyson выпрямитель dyson выпрямитель .
dyson выпрямитель для волос airstrait vypryamitel-dsn-kupit.ru .
выпрямитель dyson corrale купить выпрямитель dyson corrale купить .
выпрямитель дайсон амрстат купить самара vypryamitel-dsn-kupit-1.ru .