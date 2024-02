Изтъкнатият преводач проф. Александър Шурбанов ще представи „Кентърбърийски разкази“ от Джефри Чосър на 8 февруари – четвъртък, от 18:00 ч. Народна библиотека „Иван Вазов“. Това е пето издание на книгата с подобрен превод от проф. Шурбанов. В срещата ще участват още д-р Вероника Келбечева, проф. Клео Протохристова, издателят Любен Козарев.

Събитието е първото от новия проект на НБ „Иван Вазов“ –„Литературни срещи в библиотеката“, замислен като цикъл събития, посветени на значими издателски проекти, реализирани на книжния пазар, дискусионни срещи с автори, издатели, преводачи и илюстратори.

Ще се състои във фоайе Изкуствотека на библиотеката, където ще звучи и ренесансова музика в изпълнение на Явор Генов, лютня.

Програма на музикалните изпълнения:

•Аноним XVI век – Greensleeves Pakington’s Pounde I cannot keepe my wife at howme Pastyme with good company

•Джон Джонсън (~1545–1594) – Pavan & Galliard to Delight Gathering of pescodes Galliard Passingmeasure’s Pavan

•Джон Доуланд (1563–1623) – What if a day Mrs. Winter’s Jump A coy joy A jig Galliard „Can she excuse my wrongs“

Проявата е посветена на 145-годишнината от създаването на Пловдивската народна библиотека. Заповядайте! 8 февруари 2024 г., 18:00 ч., фоайе Изкуствотека