Тази неделя, 12 януари, от 15.00 часа в конферетната зала на галерия „Капана“ започва образователната програма на изложбата „Acqua alta. История на българските национални участия във Венецианското биенале 1910 – 2024“. Първи в програмата ще гостуват една от авторките на проекта „Съседите“ – Красимира Буцева и кураторът Васил Владимиров, за да разкажат за своя опит във Венеция.

Малко след закриването на биеналето през 2024 г. „Съседите“ пристигна в адаптиран вариант в Пловдив, за да се включи в ретроспекцията.

Проектът борави с травмите от близкото минало. Точно 35 години от началото на политическия преход той отваря тема, в която немного артисти се осмеляват да се изявят.

Голямата тема за паметта и историята е представена през малките лични истории на хора, оцелели от лагерите политически затворници по време на социализма. Изведена като фрагменти от стар соц интериор с три стаи – всекидневна, спалня и кухня, – инсталацията им сблъсква буквално и метафорично в непреодолим конфликт травмата и носталгията от това минало. Същият конфликт, с който това минало се е настанило в съвременното ни общество. Всеки детайл от нея има своята история и своята причина да бъде там.

Васил Владимиров е завършил бакалавърска степен по модерна история и политика в Royal Holloway, University of London и магистратура по политическа социология в London School of Economics and Political Science. Неговата практика като куратор е на границата между изкуството, политиката и историята. Работи като куратор и координатор на художествената програма в арт пространството КО-ОП в София, като същевременно работи и на свободна практика. Широкото му участие в художествената сцена включва длъжности на гост-куратор на утвърдени фестивали като „Месец на фотографията“ в Братислава и Международни фотографски срещи в Пловдив. От 2021 е директор на ФИГ, значим фестивал, посветен на илюстрацията и графиката в София. През 2022 Васил е гост-куратор на програмата „Анатомия на процеса“ в проектното пространство на галерия „Структура“. Участва и в Центъра за социална визия (2021–2022) на Суиминг Пуул с фокус върху културното наследство от комунистическата епоха.

Красимира Буцева живее между София и Лондон. Красимира е визуален артист, изследовател и преподавател (старши лектор/senior lecturer) във бакалавър Фотография, Лондонския колеж по комуникации към Университета по изкуствата (London College of Communications, University of the Arts London). Завършва бакалавърска степен по Фотография през 2016 г., и магистърска степен по Фотография през 2017 г. в Университета Портсмут (University of Portsmouth), Великобритания. През 2021 г. е стипендиант в творческата резиденция Akademie Schloss Solitude, Германия, а през 2022 г. е носителка на наградата за съвременно изкуство „БАЗА“. Красимира е също един от съоснователите на британската организация Revolv Collective. През 2024, заедно с колегите си Лилия Топузова, Джулиан Шехирян и Васил Владимиров, репрезентират България на 60-ото Венецианско биенале по изкуства.

Проектът се реализира от Градска художествена галерия – Пловдив съвместно с Община Пловдив и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.