15 години ONE DANCE WEEK

Интервю с Асен Асенов, директор на Фондация ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

ONE DANCE WEEK 2023 ще се проведе от 19 май до 2 юни ще представи впечатляващи танцови продукции от България, Белгия, Италия, Португалия, Северна Ирландия, Гърция и други. Откриването на фестивала ще бъде дадено от ирландската сензация Уна Дохърти и новият й спектакъл NAVY BLUE. На 20 май ще бъде представен спектакълът SIMPLE на Айелен Паролин (Белгия), а на 21 май предстои световната премиера на МЪРТВИ ДУШИ от Гергана Димитрова (36 Маймуни). На 24 май гледаме солото BEST REGARDS на Марко Д’Агостин (Италия), на 26 май португалският хореограф Марко да Силва Ферейра ще се завърне в Пловдив с новата си творба C A R C A Ç A, ко-продукция на Big Pulse Dance и ОNE DANCE WEEK. На 28 май гледаме СИЛАТА (на) СЛАБОСТТА от Мухамед Тукабри (Белгия), а на 2 юни – MOS на изгряващия гръцки хореограф Йоанна Параскевопулу.

Срещаме се с Асен Асенов, директор на Фондация ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, за да ни разкаже повече за акцентите в програматана юбилейното издание на ОNE DANCE WEEK,

– Здравейте, 15-ото издание на ONE DANCE WEEK предстои между 19 май и 2 юни в Пловдив. Какви са акцентите в програмата?

Акцентите в програмата са това, в което обществото ни живее днес. ONE DANCE WEEK отправя силни послания за важни теми от дневния ред на Европа. Ще видите две копродукции на фестивала – премиерата на новата танцова продукция на Гергана Димитрова (36 Маймуни), посветена на войната в Украйна – “Мъртви души”, както и новия спектакъл на звездата на португалската сцена Марко да Силва Ферейра – C A R C A Ç A .

Откриваме юбилейното издание с новия спектакъл на ирландската сензация Уна Дохърти – NAVY BLUE, подкрепен от най-голямата мрежа на танцовите фестивали в Европа – Big Pulse Dance Alliance – ONE DANCE WEEK е един от 12-те учредители на алианса.

– Какво е общото послание, което спектаклите ще отправят към публиката?

15-ото издание на ONE DANCE WEEK е напомняне за величието на (не)обикновения човек, опазил човечността, въпреки бурите.

– Танцът е разговор без думи. Какви са належащите теми, които трябва да обсъдим тук и сега?

Светът става все по-сложен, заради пандемии, войни, непредвидими технологии, кризи и това налага постоянно да наваксваме. В тази въртележка със счупен бутон за спиране често не ни остава време за най-важното – да опазим човечността. Посвещаваме юбилейното си издание на (не)обикновения човек – този, чиято емпатия не е проява на добро възпитание, а начин на вдишване на живота.

– Откриването на 19 май ще бъде с NAVY BLUE – новата творба на Уна Дохърти, една от звездите на съвременната танцова сцена. Какво представлява спектакълът, защо избрахте да започнете с него и какво е важно да знаем за Дохърти?

Представлението на Уна Дохърти в Пловдив определено е събитие за съвременната културна сцена в страната. Водещите британски медии я представят с обширни материали и това не е случайно – към нейния талант трябва да добавим и факта, че тя работи само по трудни теми, които рядко ще видите в танцови спектакли. Това определено я отличава на европейската сцена, а в контекста на войната в Украйна, NAVY BLUE поставя въпроса за стойността на човешкия живот в съвременния свят.

– Фестивалът отново представя българска премиера като ко-продуцент. Това е МЪРТВИ ДУШИ на Гергана Димитрова, а темата е свързана с войната в Украйна – една от първите такива сценични творби, създадени у нас след началото на конфликта. Как избирате артистите, които подкрепяте, и как това влияе на българската сцена за съвременните изпълнителски изкуства?

Нашата крайна цел е с общи усилия да успеем да направим пробив с български артист на европейската сцена за съвременен танц. В това си усилие ние имаме удоволствието вече за втори път да си партнираме с РЦСИ Топлоцентрала. Вярвам, че Министерството на културата, театрите, независимият сектор – всички заедно трябва да имаме тази цел. Тази година направихме огромен пробив с един от българските спектакли, който ко-продуцирахме миналата година.

Спектакълът на Деян Георгиев беше селекциониран от най-голямата европейска платформа за млади артисти в Европа сред двайсетте най-интересни спектакли в Европа и ще бъде показан на тазгодишното и издание в Дъблин. Гергана Димитрова е един от най-интересните режисьори от независимата театрална сцена и за мен нейното решение да направи танцов спектакъл е много отдавна очаквано събитие, така че нямам търпение. Стискам палци за премиерата на 21 май по време на ONE DANCE WEEK, вярвам в нейния талант и интелект!

– Промени ли се пловдивската публика през годините и как? Как мислите – кое интересува, вълнува или привлича хората най-много?

ONE DANCE WEEK e важно културно събитие за региона на Балканите, често спектаклите, които показваме в града под тепетата идват веднага след световните си премиери, случвало се е първо в Пловдив и после в Лондон. Пловдивската публика знае, че в Пловдив се случват световни и европейски премиери, вижда всяка година любимите си режисьори и актьори да пътуват до Пловдив за спектаклите на фестивала. В първите години не беше изненада, че 80% от залата се пълнеше със софийска публика, но всяка изминала година пловдивската публика растеше. Пред вид на факта, че зад развитието на публиките за танц в Европа стоят десетилетия полагане на усилие, аз смятам, че ръстът на публиките за танц в България всъщност е огромен за последните 15 години. Ние вече имахме разпродаден спектакъл година преди представянето му – кой би повярвал преди 15 години, че това би било възможно? И още нещо важно, заради което много се гордея с България – ние имаме една от най-младите публики в Европа. Това е много вдъхновяващо!

– Връщайки се назад през тези 15 години, кое е най-голямото предизвикателство и какъв е най-ценният урок за вас досега?

Предизвикателството беше да стартираш фестивал за съвременен танц в държава без достъп на публиките до тази форма на изкуството. Много беше вълнуващо да се наблюдава този процес на търкалящата се снежна топка. Имаме много специална публика – интелигентна, чувствителна и вярна. За нас това е голяма привилегия. Най-ценният урок? Ако правиш нещо с истинска страст, ако не го наричаш работа, въпреки че ти изсмуква не просто седмицата, а почти всички уикенди и много нощи – даже в най-трудния момент, когато всичко изглежда напълно отчайващо, помощ винаги ще се появи. От първия ден на ONE DANCE WEEK в Пловдив, нашата амбиция е градът да стои достойно на съвременната европейска културна карта.

ONE DANCE WEEK 2023 се реализира с подкрепата на Министерството на културата и е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. ONE DANCE WEEK благодари за подкрепата на Европейски Пътища.

Пълната програмата следим на www.onedanceweek.com