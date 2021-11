За трети път българите в чужбина правят кампанията „Имаш право на България“

Сънародници от над 350 населени места по света насърчават за гласуване

Броени дни преди произвеждането на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент, десетки сънародници, пръснати из различните краища на света, се включват отново в мащабната кампания „Имаш право на България. Гласувай отново на 14 ноември“. От нейното начало до сега общият брой на изтеглените плакати през уебсайта www.imashpravo.com е над 350.

По последни данни, на изборите на 14 ноември българите в чужбина ще могат да гласуват в общо 753 секции. В 208 от тях ще се гласува на машина, като ще се осигурят по две устройства на секция, или общо 416 машини.

“За тези, трети поредни избори ни е нужна силна мотивация. Трябва да гласуваме масово, където и да сме по света, за да измъкнем България от здравната, политическа, образователна, съдебна и морална криза“, заяви Ваня Божилова-Креймър, представител на групата Bulgarians in USA.

Кампанията „Имаш право на България“ стартира за трети пъти и цели да стимулира избирателната активност сред българската диаспора в чужбина. Инициирана е от активни граждани, обединени в общността BULGARIANS IN THE UNITED STATES / BULGARIANS IN USA / БЪЛГАРИ В САЩ. За целите на кампанията и предстоящите избори са създадени трети промоционален видеоклип, специален бадж за профилна снимка в социалната мрежа Фейсбук и уебсайта imashpravo.com. Използвайки го, всеки българин може свободно да свали, адаптира, отпечата, разпространи, закачи или дори да направи сам свой постер на държавата, в която живее.

Повече информация за инициативата „Имаш право на България“, можете да откриете на www.imashpravo.com.