Туристи от цялата страна идват в Пловдив за “Вино и гурме”

Два дни 67 участници ще споделят своите най-добри винарски и хранителни продукти в множество локации в Стария град

Дефиле „Вино и гурме“ ще се проведе този уикенд – 14 и 15 май 2022 г. Осмото издание на фестивала отбелязва рекорден брой участници, ще изненада с пъстра фестивална програма и феерия от вкусове. Участниците отново ще бъдат разположени в емблематичните къщи на Стария град в Пловдив – музеи, галерии, заведения и културни средища.

На специална пресконференция днес в една от локациите на дефилето – „Къщата на Иван Черноземски“, организаторът инж. Любозар Фратев – председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив представи акцентите и новостите в тазгодишното издание. Участие в пресконференцията в красивия двор на реновираната възрожденска къща взеха още заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов и началникът на отдел „Туризъм“ в община Пловдив – Юлиана Йорданова. Събитието се финансира от Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2022 г. и за първи път е под патронажа на Министерството по туризма, което ще има и собствен информационен щанд по време на фестивала. Организатори на фестивала са „Съвет по туризъм – Пловдив“ и Община Пловдив с активно сътрудничество на ОИ „Старинен Пловдив”, Университет по хранителни технологии – Пловдив и всички партньори, участници във винения фестивал, както и институциите, свързани с културата и изкуството в града.

„Участниците в 8-то издание са 67, от тях 42 са винопроизводители, 21 са производители на храни и продукти и 4 съпътстващи на 16 локации. За сравнение, досегашният рекорд на участници бе през 2021 г. с 41 участника, от които 27 винарски изби и 14 производители на храни на 10 локации. Записването им продължи броени дни преди старта на фестивала.20 от участниците тази година ще се представят за първи път. Винолюбителите ще имат възможността да опитат над 240 вида вина и десетки гурме вкуса“, разказа инж. Любозар Фратев.

Разнообразна и забавна фестивална програма ще допълва преживяването на посетителите (вижте подробната програма). Фестивалът ще бъде открит от девическа хорова формация „Евмолпея” и официални гости в събота на 14 май от 11 часа, в началото на Стария град, ул. „Съборна“ №2-4. Дегустациите в събота ще се осъществяват от 11:00 до 19:00 ч., а в неделя от 11:00 до 18:00 ч. Дегустацията на вино се осъществява с жетони по 0.75 лв. /един жетон = на една дегустация/. За първа година организаторите представят и нова визия на жетоните, в която вече са изписани имената на двата винени фестивала – Дефиле „Вино и гурме” и „Дефиле на младото вино”. Пред всяка фестивална локация ще има информационен пункт. От там посетителите ще могат да закупят жетони и дегустационни комплекти – брандирана стъклена чаша за дегустации, кожен държач за чашата, брандирана торба за две бутилки вино – изработени от ОП „Социално предприятие за хора с увреждания”.

Локации в които ще са разположени щандовете на участниците са 16. Това са: Галерия „Джуркови“, Резиденция „Тракарт“, Къща „Бирдас“, Музейна Аптека „Хипократ“, Галерия „Георги Божилов – Слона”, Галерия „Златю Бояджиев”, Експозиция Икони, Етнографски музей, Балабанова къща, Къща „Георгиади”, Къща „Недкович“, Къща „Иван Черноземски”, Ресторант „Алафрангите“, Резиденция „Тракийски стан“ – малък двор, Резиденция „Тракийски стан“ – голям двор и Хотел „Бел Вил“.

Всички участници вече са обявени в официалната фейсбук страница на събитието: www.facebook.com/wineandgourmetfestival и сайта на фестивала: www.wineshowplovdiv.events

По традиция, в деня преди фестивала, Университетът по хранителни технологии – Пловдив организира и провежда дегустационен конкурс за „Най-умело съчетание между вино и храна”. Отличните вкусови комбинации ще бъдат обявени във фейсбук страницата на фестивала и на място по щандовете на участниците с информационни табелки. Наградените вкусови комбинации на първо, второ и трето място ще получат плакети, а посетителите ще могат да ги опитат през двата дни на фестивала.

„Градът е готов за туристическия сезон. Този уикенд ще направим демонстрация на усилията и политиките, които прилагаме в привличането на все повече туристи в града, носещ титлата „Най-добра европейска дестинация за 2022“, с представяне на цялостен продукт“, отбеляза заместник-кметът Пламен Панов.

Той акцентира и върху факта, че освен дефиле „Вино и гурме“ на 14 и 15 май 2022 г. , в събота е и Европейската нощ на музеите 2022. Обиколки и лекции с екскурзовод, забавни обиколки, работилници, прожекции, дегустации, предавания на живо, изключителни събития ще дадат на широката публика музейно изживяване, което е едновременно приятелско и забавно. Тази година ще се проведе 18-то издание на събитието. Пловдивските музеи ще участват отново много активно с интересна програма, вход свободен и удължено работно време. А Регионален археологически музей – Пловдив чества 140 години от създаването си с представяне на оригинала на Панагюрското златно съкровище, което пристигна вчера в музея с въоръжена полицейска охрана. То ще бъде изложено за всички пловдивчани и гости на града в периода 10 май – 12 юни.

Юбилейното десето издание на Фестивал за улични изкуства 6Fest ще представи 20 събития, от които 16 работилници и открити класове и 4 спектакъла. За първи път фестивалното издание ще бъде общо 7 дни в три последователни седмици. Основната фестивална програма ще бъде от 20 до 22 май, а допълнителната, посветена най-вече на работилници за непрофесионалисти в уличните изкуства – на 14, 15, 28 и 29 май. Участие ще вземат близо 80 артисти от 12 групи, както и един самостоятелен артист. Ще има карнавален парад по главната пешеходна улица на Пловдив с участници от различни формации от фестивала – танцьори, циркови артисти, артисти на кокили. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” и Общинска фондация “Пловдив 2019”. Партньор на фестивалното издание е Община Пловдив.

На 13 май се открива 14-тото издание на фестивала за съвременен танц ONE DANCE WEEK. Гражданите на Пловдив ще могат да се възползват от възможност за закупуване на билети за всички спектакли от програмата на фестивала с 50% отстъпка. Касата на ONE DANCE WEEK, откъдето пловдивчани ще могат да закупят билетите си, ще бъде отворена само на 11, 12 и 13 май, от 17:00 до 19:00ч в Дом на културата “Борис Христов”. Специалната отстъпка ще остане валидна и за следващите издания на фестивала и е възможна благодарение на подкрепата на “Пловдив – Европейска столица на културата 2019” и Община Пловдив. В рамките на почти месец, в Пловдив ще бъдат представени четири световни премиери от Италия, България и Мозамбик, една европейска премиера от Бразилия, Фокус Португалия и зашеметяващи спектакли от Франция, Сенегал, Белгия и Южна Корея. На 14 май следват две световни премиери от България и Мозамбик. В Драматичен театър, Пловдив, от 18:30ч e премиерата на солото Свързан – новият спектакъл на Деян Георгиев (копродукция на ONE DANCE WEEK и Derida Stage), а от 20:00ч в Дом на културата “Борис Христов” е световната премиера на спектакъла Вагабонт на Идио Чичава (копродукция на ONE DANCE WEEK и Kinani Festival, Maputo).

„Културното съдържание, което ще видим през този уикенд, на практика ще привлече туристи от всички сегменти, съставляващи туристическия бранд на Пловдив. Ще има и хубаво вино и хубава храна, интересни фестивали, музеите ще отворят врати със своите ценни експонати и съпътстваща програма, хотелите и ресторантите ще бъдат заедно. Очакваме силен и динамичен уикенд!“, сподели още заместник-кметът Пламен Панов.

Съпътстваща програма на Дефиле „Вино и гурме“ – 14 и 15 май 2022 г

14 МАЙ /СЪБОТА/

11:00 – Официално откриване на осмото издание на Дефиле „Вино и гурме” – с участието на девическа хорова формация „Евмолпея” – Началото на Стария град, ул. „Съборна” 2-4;

11:30 – Начало на дегустациите в Стария град на Пловдив;

14:00 – Танцувай с „Вино и гурме”. Спортните инструктори Митко и Фам отново ще Ви накарат да се забавлявате на площада пред църквата Св. св. Константин и Елена

/ул. „Съборна”/;

17:00 – Матине „Класика Вино и гурме” – Къща „Иван Черноземски” – участва дует от младежки камерен оркестър „Франк Мартен Плейърс”;

18:00 – Рисуване върху чаши вино – Резиденция „Тракийски стан” /терасата на малкия двор/ – арт активност с конкурсен характер. Очакват Ви награди

19:00 – Край на дегустациите в Стария град на Пловдив

15 МАЙ /НЕДЕЛЯ/

11:00 – Начало на дегустациите в Стария град на Пловдив;

12:00 – „Винословица” отборна игра за бързина и знания – Резиденция „Тракийски стан” / сцената на големия двор -. Елате с приятели и играйте с нас. Очакват Ви награди;

15:00 –„Глътка любов” – творчески триптих от поезия и музика в изпълнение на Аглея Канева, Паулина Гегова и Виделина Гандева – Къща „Иван Черноземски”;

18:00 – Край на дегустациите в Стария град на Пловдив.

Подвижният „Фото кът“ отново ще обикаля всички локации и улички из Стария град. Всеки, който се е снимал с рамката на фестивала и е качил снимката в Инстаграм ще участва в играта, а за снимката, която е събрала най-много „лайкове“ ще има награда-изненада.

На 14 май в Пловдив ще се проведе и ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ. Част от обектите, които са и фестивални локации на Дефиле „Вино и гурме”, ще бъдат отворени до късно вечерта и с безплатно посещение. Още една чудесна причина Стария град на Пловдив да бъде посетен през следващия уикенд.

Запазете датите 14 и 15 май и елате с приятели за да се насладите заедно на прекрасния винен празник.