„Камерна сцена Пловдив“ открива новия си Сезон 2023 с един фантастичен концерт на 24 март 2023 г. от 19.00 часа в Първо студио на Радио Пловдив. New York Standards Trio са трима артисти, единомишленици с характерна и издържана стилистика в унисон с тенденциите на съвременната джаз сцена на Ню Йорк. Това са пианистът Кан Чанкая, басистът Апостолос Сидерис и барабанистът Алекс Лулудис. Макар и да не личи от името, групата насочва усилия и енергия към музикални интерпретации извън стандартния джазов контекст. Използвайки и доразвивайки изразните средства и импровизационния дух на добре познатата ни джазова концепция, триото ще поднесе оригиналната си музика на „Камерна сцена Пловдив“ в неповторим и модерен стил.

Билети за концерта се продават в мрежата на Ивентим, както и на място преди събитието. „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2023 година.

Пианистът Кан Чанкая получава магистърска степен от университета Уилям Патерсън. Като студент той посвещава голяма част от времето си на изучаване на стандартния джаз репертоар с фокус върху стиловете, следващи великия Бил Еванс. Чанкая работи с легендарния Мългрю Милър, номинираният за Грами Джеймс Вайдман и великия пианист, Харолд Маберн. Издава оригиналната си музика в няколко различни проекта, като тя е припозната от световната музикална сцена. Кан Чанкая споделя сцената с легендарни групи, като Black Eyed Peas и Cardigans.

Басистът Апостолос Сидерис завършва Berklee College of Music и получава магистърска степен от City College of New York, под ръководството на басиста John Patitucci. Той е неразделна част от джаз сцената на New York. Свири с легендарни музиканти като Кларънс Пен, Лео Дженовезе, Лайонел Луке, Ара Динкян и много други. Сидерис е лидер на New York Standards Trio, като реализира и оригиналната си музика с групата.

Барабанистът Алекс Лулудис завършва The New School for Jazz and Contemporary Music в Ню Йорк. Учи с майсторите на барабаните Майкъл Карвин, Франсиско Мела, както и с невероятния композитор и саксофонист Оливър Лейк. Лулудис споделя сцената и с басиста на Джон Колтрейн Реджи Уоркман. Издава два албума със собствена оригинална музика.