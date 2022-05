Пловдив става център на комуникационната индустрия за три дни

Изключително интересна и атрактивна е програмата на двадесет и второто издание на ФАРА. Официалното откриване е на 8 юни от 12:30 часа в зрителната зала в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив, който се превръща в средище на комуникационната индустрия в рамките на събитието. Непосредствено след това започват представянията и първия кръг журиране на категориите, част от Творчески фестивал, както и категорията Медийна кампания от Медийния фестивал.

На 9 юни от 10:30 до 12:30 в голямата конферентна зала е първият уъркшоп „Talking Brands – Цялост и дигитално приложение“, който ще бъде воден от Велина Мавродинова, графичен дизайнер и арт директор с над 30-годишен опит, и Апостолос Болкас, дигитален стратег и основател на Digiheroes, дигитална маркетингова компания. Предназначен е за тези, на които ежедневно се налага да създават или развиват съдържания за марки, подходящ е за дизайнери, копирайтъри или бранд мениджъри, чиято работа е създаването и развитието на бранд съдържания.

По същото време в зрителната зала са предвидени интересни представяния и дискусии. Програмата започва с ADC*E – The Best of European Design & Advertising Awards 2021 – Gold Winners Screening. От 12:00 часа е дискусионният панел на Redlink.bg: RedChair Talks: „Къде ми е бюрото?“, в който ще участват Десислава Олованова – CEO McCann София, Мая Миланова – HR експeрт, мениджър и co-founder на mindhire.me и Любов Кирилова- съосновател и треньор, Happiness Academy. От 14:00 до 15:00 часа Практика ще представи The Art of Presentation с Мартин Димитров, Йордан Жечев и Радослав Бимбалов, а след тях д-р Румяна Желева ще запознае участниците с каузата на маркетинга с кауза. Вторият ден ще завърши с дискусионен панел „ГИЛДИЯ“ – идея, която се осланя на необходимостта от колаборация между всички страни в комуникационната индустрия.

В рамките на третия ден от фестивала (10 юни) от 10:00 до 15:00 часа в конферентната зала, рекламна агенция New Moment New Ideas Company – София организира специален уъркшоп “Agency-Client Business Relation: Partnership or Segregation?”, предназначен за представителите на агенции и клиенти от средно и високо управленско ниво. Сред темите, които ще бъдат засегнати са водещите световни тенденции в бизнес отношенията между агенции и клиенти, нуждите на клиентите и услугите, които получават от агенциите в България, процесът на съвместно създаване на стойност, оценяването на успеха и приноса на отделните участници в създаването на интегрирани маркетингови комуникации и избягването на смъртоносната спирала в отношенията между агенция и клиент. Уъркшопът ще се води от двама преподаватели от New MBA – Creative Business School Belgrade – Наташа Джурджевич и Ненад Лозович.

По същото време зрителната зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще събере чуждестранните гост-лектори. В 10:00 часа е първото представяне на Ion Cojocaru “Lutz”, Content Director, McCann Worldgroup Romania – „Netflix for brands“, следван от Jörg Riommi, Chief Creative Officer, Publicis Groupe CEE с „Why win? How to avoid turning ad festivals into „awards for awards sake” и Peter Horrocks CBE с “The regulators are coming” – how increasing controls on digital content pose challenges for media and marketeers. В 13:00 часа Maksym Lazebnyk CEO, All-Ukrainian Advertising Coalition ще представи рекламната индустрия в Украйна по време на война. В 14:10 Мария Тойчева, Strategy Leader, STORiO by Economedia и журналистът от Капитал Сирма Пенкова ще ни отведат на пътешествие с „Пътеводител на метавселенския рекламист“. Непосредствено след тях Ирина Недева от АЕЖ-България и доц. Ралица Ковачева от Fact Check ще коментират „Хибридната война и дезинформацията“. „EMBRACE THE GLITCH. Seeing the moments to zig not zag“ е темата която ще бъде представена от Lizi Hamer, Executive Creative Director, No2ndPlace; Regional Creative Director @Octagon, Sponsored by noblegraphics, Powered by See It Be It Bulgaria. Лекционната част завършва с „The Future And The Power of Listen“ и стратега Симеон Маринов. От 19:30 часа е първата част от церемонията по награждаването на победителите.

11 юни, последният ден от ФАРА 2022, ще започне в 12:00 със SAATCHI CIRCLE – презентации на участниците пред журито. По покана на B+RED в програмата на съботния ден, 11 юни, от 13:00 часа на сцената ще се качат Moritz Grub и Lena Gahn от Amsterdam Berlin с лекция на тема „Driving Creative Excellence“. Веднага след това са предвидени въпроси и отговори с журито. Кулминацията е от 19:00 часа със заключителна церемония по награждаване на победителите във ФАРА 2022. Входът ще е с покани.

От 8 до 11 юни гостите ще могат да разгледат ADC*E Exhibition – The Best of European Design & Advertising Awards 2021, както ФАРА 2022 Изложба, която представя рекламните форми, участващи в конкурса.

Благодарение на подкрепата на Нова Броудкастинг Груп и дъщерното й дружество Нет Инфо като основни спонсори на фестивала, творческата, маркетинговата и рекламната професионална общност ще се събере отново заедно, за да сподели идеи, опит и да отличи най-добрите постижения на българската реклама и примери за подражание за гилдията.

ФАРА 2022 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Проектът е част от програма Наследство на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.