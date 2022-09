Пловдив посрещна Световната федерация на журналистите и писателите в туризма

Група от 11 журналисти и популярни блогъри, членове на Световната федерация на журналистите и писателите в туризма – FIJET, посети Пловдив в периода 15-18 септември. FIJET е най-авторитетната организация на професионални журналисти, пишещи на тема „Култура и туризъм“ по света, с над 700 членове от повече от 30 държави. През 2016 г., Пловдив бе удостоен с престижната международна награда на FIJET “Златна ябълка“, като признание за международния авторитет, който градът има като туристическа дестинация.

Сегашната визита на журналистите бе осъществена чрез Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма (АБУЖЕТ), а поводът бе 4-тото място за „Най-добра европейска дестинация“ за 2022 г., което Пловдив спечели в класация на специално подбрани европейски градове, с богато културно-историческо наследство, устойчивост и качество на живот, организирана от водещия уебсайт за туризъм в Европа – EuropeanBestDestinations.com.

Припомняме, че градът ни премери сили с 19 световно известни дестинации в 13-то издание на престижната класация. Пловдив бе единственият български град, който участва в надпреварата и бе поставен в конкуренция с Лондон, Рим, Виена Истанбул, Атина, Прага и др. Пловдив е избран на 4 място с 51 024 гласа. Общо кампанията е събрала 528 069 гласувания от 182 страни и повече от 100 000 споделяния. 56 % от всички гласове са дошли от Европа, а останалите 44% – от държави извън Европа. В отделните категории Пловдив спечели първото място за „Най-добра културна дестинация в Европа 2022“, „Най-романтична дестинация в Европа“ и „Най-добра винена дестинация в Европа“. Пловдив е номер едно и в още една класация на European Best Destinations – за „Най-добрите дестинации в България“.

Групата от 11 журналисти от FIJET включваше представители на медии от ключови за града пазари. Участваха блогъри от Австрия, представители на медията Сигма медия груп (Sigma Media Group) от Гърция, кореспонденти на социални и печатни испански медии от Испания, Кипър, Словакия, ТВ Румъния (TV Romania), Радио-Телевизия Сърбия (RTS), Турмаг магазин (TOURMAG Magazine), ТВ канал – Хърватска (TV channel Croatia).

На специална пресконференция през втория ден от програмата, състояла се в обновената сграда на Градската художествена галерия на ул. Съборна, заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов запозна гостите с позитивите от участието на Пловдив в конкурса. Така например Пловдив е рекламиран като четвърта най-популярна за посещение дестинация през 2022 г. на сайта на European Best Destinations, който е посещаван от повече от 6 млн. туристи от цял свят. Градът ни получи право да носи титлата Най-добра европейска дестинация 2022″, а официалното лого „Plovdiv – European Best Destinations 2022 е предоставено под формата на гланциран стикер на местата за настаняване, заведенията за хранене, туроператорите и туристическите агенти, музеите и галериите. Логото е равносилно на сертификат за качество и постижения, и е разпознаваемо от туристите. Официалното лого „Plovdiv – European Best Destinations 2022“ може да се използва във всички комуникационни и рекламни кампании, медийни изяви, уебсайт и др., на туристическите обекти до края на календарната 2022 г. Само три дни преди празника на Пловдив (6 септември), градът ни отново попадна в полезрението на известна чуждестранна медия – „The Guardian“. Пловдив бе посочен за един от 10-те най-добри европейски градове за пътешественици.

Заместник-кметът представи и данни на НСИ за 2022 г., според които общият брой реализирани нощувки в местата за настаняване за първото шестмесечие на 2022 г. възлиза на 226 125, регистрира ръст от 89 % спрямо същия период на 2021, но е 4 % по-малко в сравнение с 2019 г. По този показател повишението при българските граждани е с 47 % за 2022 спрямо 2021 г., и 5% повече спрямо 2019 г. При чуждестранните граждани реализираните нощувки са над 200% повече спрямо 2021 г. и 15% по–малко спрямо 2019 г. Обнадеждаващи са резултатите от третото тримесечие на 2021 г., които сочат ръст от 4,9% на реализираните нощувки от българи спрямо същия период на 2019 г. През първото шестмесечие на 2022 г. Пловдив отбеляза увеличение от над 100 % на общите приходи от нощувки в местата за настаняване в сравнение с 2021 г. и 9% ръст спрямо събраните приходи за 2019 г.

Статистическите данни показват един значително по-добър резултат от първото шестмесечие на 2022 година, спрямо същия период 2021 г., който се доближава, но не достига нивата на всички икономически индикатори от годината преди пандемията – 2019 г. През 2022 г. туризмът продължава да е изправен пред сериозно предизвикателство, предвид нестабилната обстановка в международен и национален план в условията на COVID-19, както и ситуацията по летищата в Европа с отменените полети, които оказаха безпрецедентно влияние и продължават да имат негативен ефект върху туристическата индустрия и транспорта в цял свят. Положителната тенденция в подобряването на резултатите се дължи на факта, че туристическият сектор положи усилия да се утвърди имиджа на Пловдив като здравословна, сигурна и спокойна дестинация, предлагаща богат и разнообразен събитиен календар, възможности за посещение на културно-исторически забележителности и атракции, и истински кулинарни преживявания.

В рамките на визитата групата от FIJET, посети традиционни събития от календара на Пловдив – Празници на Стария град, Гурмето по тепето и Есенен панаир на занаятите, Национални есенни изложби в Стария град, запознаха с най-новите и значими туристически атракции и културно-исторически паметници – Епископската Базилика на Филипопол, Античен Форум, Източен сектор на Римски стадион и други. В програмата на групата беше включено и посещение на нови места за настаняване и заведения за хранене в града.