Някои от най-интересните модели и технологии на TRUCK EXPO в Пловдив

Технологиите се развиват толкова бързо и са на такова ниво, че трудно човек може да направи сравнение между автомобилите, произведени 3 – 4 години по-рано, с обновените им версии или изцяло нови модели.

Представете си кабина, по-широка с 20 см. Това дава повече стабилност на превозното средство при движение, но и повече комфорт за водача. Кабините на всички камиони, които MAN ще покаже на TRUCK EXPO 2021, са с широчина 2.6 м.

Да надникнем в кабините на новото поколение MAN TGX, което ще бъде представено на изложението от MAN NEW TGX 18.470 и MAN NEW TGX 18.510 4×2 BLS SA. 2 комфортни легла с повдигащ се матрак, водна печка 4 kW, климатроник, хладилник, висок клас комфортни седалки и 12.3-инчово дигитално инструментално табло печелят водача от пръв поглед. Запалиш ли двигателя, кабината разкрива иновативната си концепция за оформление и функционалност с МАN Advanced media system със 7″ дисплей и смарт навигация, звукова система със субуфер, пълен LED пакет и електрическа паркинг спирачка на инструменталния панел. Тези кабини са отличени със злато на германските награди за дизайн – German Design Award 2021 и носители на две от наградите на iF DESIGN AWARD за интуитивно управление на функциите за шофиране и мултимедия, безопасно и удобно работно място. Новият TGX бе избран и за Международен камион на 2021 година (ITOY) – за 8-ми път! Ефикасният двигател Euro 6d, заедно с подобрена аеродинамика и GPS базираната система за круиз контрол, позволява икономия на гориво до 8,2% в сравнение с предишната версия, което ценен принос както за джоба на собственика, така и за намаляване замърсяването на околната среда.

Задвижване 8х4 подсказва, че за този камион няма трудни терени. DAF CF 430 FAW ще бъде представен за първи път в България на TRUCK EXPO 2021. Дни преди откриването на изложението, представителят на марката повдигна завесата за част от характеристиките и възможностите на този здрав и маневрен самосвал. Силовата линия се състои 6-цилиндров дизелов двигател с работен обем 12,9 л. и мощност 315 kW. Обемът на резервоара за гориво е 220 л., а на AdBlue резервоара – 45 л. Горивната система „Common rail”, турбокомпресора и специална технология за намаляване на изгорелите газове, осигуряват покриването на европейските еко-норми. DAF CF 430 FAW е с последна завиваща и повдигаема ос, самосвалният кош е half-pipe със задно разтоварване, а надстройката – „KH-Kipper”. Това го превръща в модерно решение за градско строителство и строителни обекти със затруднен достъп до зоната за товаро-разтоварни дейности. В случай, че сте помислили, че самосвал и комфорт са несъвместими, подгответе се да тествате просторната дневна кабина с автоматичен контрол на температурата и пневматично окачване, в т.ч. и на шофьорската седалка. Щом машината излезе от строителния обект на пътя, се включва пакет от системи за безопасност и икономия на гориво, като фабрична телематична система, система за следене на другите участници в движението и аварийно спиране, асистент за поддържане на пътните ленти, за контрол на стабилността и на налягането в гумите.

Още една премиера ще видим на TRUCK EXPO, този път при най-малките. За първи път в България ще бъде показан електрокар с литиево-йонна батерия на производителя EP. Електрокарът iMOW ICE301B може да повдига 3 тона на 3 метра височина. Радиусът на завиване е 2.5 м. Четириопорен електрокар ICE301B е оборудван с голяма 80V 205Ah литиево-йонна батерия, която има достатъчен капацитет за ефективната работа на машината. Поддържката й е лесна, а оперативните разходи – ниски. Така този електрически модел се готви да измести изцяло традиционните дизелови мотокари.

И за финал нека погледнем към HONDA, която също добавя нов представител в семейството си e:TECHNOLOGY. CR-V e:HEV за първи път предлага, като стандартно оборудване, високотехнологичната хибридна технология на Honda и придава спортен завършек с оборудването Sport Line. Хибридът е с максимална мощност на бензиновия мотор 145 к.с. и на електромотора – 184 к.с. Багажникът е с обем от 497 до 1694 л. Електрическата багажна врата за най-високото ниво на оборудване е със сензор за безконтактно отваряне и затваряне, а допустимият товар на ремаркето без спирачки е 600 кг. Моделът идва с пълен набор от системи за пасивна и активна безопасност и асистенти, с максимална оценка EURONCAP 5 звезди.

Любопитно за професионалистите ще бъде още премиерното представяне на новото самосвално полуремарке на OTTO TRAILЕR – MegaLight4, хладилният агрегат ZANOTTI, бордовите полуремаркета WIELTON Curtain Master и Curtain Master SL (Super Light), както и зърновозът Bulk Master, с обем 55 или 58 м3.

