Боби Вълчев напълни Античния театър

Музикантът предизвика рекордно споделяне в социалните мрежи

На 9 август 2024 г. Античният театър в Пловдив бе преобразен в сцена за уникално музикално преживяване, което остави траен отпечатък в сърцата на всички присъстващи. Джаз изпълнителят Боби Вълчев подари на хиляди пловдивчани и гости на града изключителен концерт, осветен от магическите светлини на 17 000 свещи.

На сцената към Боби Вълчев се присъединиха и други музиканти, които допринесоха за магията на вечерта. Боби Вълчев откри романтичния спектакъл с музикално изпълнение на тромпета си в дует с цигулката на Галина Уилкокс. Певицата Милена Костова впечатли публиката с емоционалното си изпълнение в дует с Боби Вълчев, пианистът Иван Гърбачев се впусна във впечатляващ пиано дуел на импровизации с Боби Вълчев. Публиката искрено се забавляваше със забавните диалози между Боби Вълчев и диригента на Биг Бенд Пловдив Николай Гешев, които включваха много хумор и интеракция с публиката. Красивата сцена с хиляди блещукащи свещи и впечатляващите изпълнения на Боби Вълчев, включващи джаз евъргрийни като My Way , Fly me to the moon, New York, предизвикаха почти всеки втори от присъстващите да снима спектакъла и да споделя в социалните мрежи, като отзивите в интернет продължиха и на следващия ден.

Авторът на този уникален проект Боби Вълчев сподели, че идеята му е да създаде серия от концерти на свещи в България, които да се проведат на различни живописни и исторически места из страната.

Със своето вдъхновение и страст, Боби Вълчев продължава да разширява границите на музикалното изкуство в България. Второто и най-мащабно издание на този авторски проект в Пловдив е само началото на неговото желание да превърне красивите дестинации в страната в сцени за незабравими музикални преживявания.